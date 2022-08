Stor hval-debatt: − Man får forskere til å si hva som helst

I flere år har det pågått harde diskusjoner om hvalfangst burde være tiltatt i Norge. Noen hevder at hvalen lider og at den er viktig for økosystemet, mens andre kaller argumentene for tull.

Hvalfangst foregår på fiskebåter med kanon på baugen, som er rigget for å ta inn hval på dekk, forteller styreleder i Norges Småkvalfangerlag, Bjørn Andersen.

En granat er festet til harpunen hvalene skytes med. Denne detonerer når harpunen går inn i hvalen, noe som ikke er uten kontroverser.

Thomas Alexander Dahl fanger hval i Lofoten, og har vært med på hvalfiske siden han var åtte år gammel. Han har sett seg lei av kritikken.

– Skal de sitte i Oslo og fortelle meg at jeg ikke kan fange hval, når det har blitt gjort her i generasjoner?

– Det er ganske mye lidelse

En rapport fra 2015, som studerte effektiviteten for avlivning under vågehvaljakt, tok for seg 271 hvaler fanget av 14 fartøy over en periode på to år. 222 av disse døde momentant, med gjennomsnittlig ett minutts levetid fra harpunering til døden.

Rapporten var utarbeidet av kommisjonen for marine pattedyr i Nord-Atlanteren, og ble sendt videre til Fiskeridirektoratet.

Medianlevetiden for de 49 hvalene som ikke døde momentant var seks minutter. En av hvalene måtte skytes på nytt, og døde etter mellom 20 og 25 minutter. Dette får dyrevernsorganisasjonen NOAH til å reagere.

– Det er ganske mye lidelse, med tanke på at en granat har sprengt i kroppen. Når en hval er skadeskutt dras den inn til båten for å bli skutt med rifle. Da dras hvalen etter harpunen, som fungerer som en krok. Det er ingen inspektører om bord i båtene, så ingen har tall fra praktisk fangst, sier leder og veterinær, Siri Martinsen.

Rapporten viser at ingen hvaler ble tapt under fangst, men Martinsen mener dette ikke stemmer med praktisk fangst.

LOFOTEN: Fangst av vågehval, 38 sjømil vest for Skomvær fyr på Røst. Bildet ble tatt i 2009. FLERE LAND: Hvalfangst foregår blant annet også på Island, og i Japan, Russland, USA og Danmark (Grønland).

Andersen i Norges Småkvalfangerlag sier at det naturligvis kan oppstå situasjoner av jaktmessige årsaker som gjør at det noen ganger går lengre tid før dyrene dør.

– 80 til 90 prosten dør momentant eller blir slått i svime, og våkner aldri i live igjen. Det siste man ønsker er at dyrene river seg løs, så vi prøver å gjøre fangsten så rask som mulig, men på en sikker måte.

– Hval er et praktfullt dyr. Derfor er det viktig at det blir gjort på den måten som det blir gjort – så humant som mulig. De blir skutt, og så er de hos Jesus, sier fisker Dahl.

GRANAT: Siri Martinsen sier at det er snakk om store lidelser for mange av hvalene.

Fartøy må ha særlig tillatelse for fangst av vågehval, alt jaktutstyr skal kontrolleres av Fiskeridirektoratet og Mattilsynet, og alle med lisens må på obligatorisk kurs. Hovedtemaene på kurset er dyrevelferd, riktig bruk av våpen og sikkerhet for skytter.

Fartøyene som deltar i fangst kan pålegges å ha inspektør eller observatør om bord. Dette forteller fungerende seksjonssjef i Fiskeridirektoratet, Maja K. Rodriguez Brix.

Langt under kvoten

I 2021 var kvoten for fangst av vågekval på 1278 dyr, men kun 577 dyr ble fanget, fordelt på 15 fartøy. I 2022 ble kvoten redusert til 917 dyr, heter det på regjeringens hjemmeside.

Martinsen sier likevel at når «ethvert dyr har positiv effekt i økosystemet, er det negativt å fjerne dem».

– Vi må spørre oss selv: «Hvorfor tar vi livet av hval?» Det begynner å bli veldig få grunner til å holde på med noe som knapt er en næring lenger, når det nesten bare opprettholdes for tradisjonens skyld.

– Det har alltid vært skreket om dette. NOAH tillater ikke at noen dyr blir drept, og vil at vi bare skal spise blomster. Den oppfatningen må de få ha, men jeg tror den største delen av befolkningen spiser kjøtt og fisk, og aksepterer at man må ta livet av dyr, sier Andersen.

Brix i Fiskeridirektoratet forteller at den norske kvoten er fastsatt med utgangspunkt i beregningsmodeller utarbeidet av vitenskapskomiteen i Den Internasjonale hvalfangstkommisjonen (IWC).

– Norge har et sterkt fokus på bærekraft. Fiskeri- og havministeren har uttalt at Norsk hvalfangst bidrar til balanse i de marine økosystemene, all den tid hvalen spiser store mengder fisk, som er mat for andre arter.

FREDET: Vågehvalen er den eneste hvalarten som det er tillat å fange i Norge. LOFOTEN: Thomas Alexander Dahl har delt sine hvalfangst-bilder med VG. LOFOTEN: Hvalen blir partert. LASTET OG KLAR: Hvalfileter klare til å bli fraktet.

Brix legger til at hvalfangst er kommersiell aktivitet, uten noen form for støtte fra det offentlige. Derfor må økt fangst innenfor fastsatt kvote baseres på lønnsomhet i flåten, noe som forutsetter gode priser og et tilstrekkelig stort marked for hvalkjøtt.

Hevder at hval gjødsler havet

Martinsen mener at norske myndigheter har drevet med vranglære om at hvalfangst bidrar til balanse i havet.

– Forskning viser at de store hvalene er viktige for økosystemet, og at de resirkulerer næringsstoffer som gir grunnlag for vekst av planteplankton. Hvalen migrerer over lange avstander og transporterer næring ved å gjødsle mer næringsfattige hav. Hvalene gir vekst av plankton, som gir mer næring til ulike fiskearter og øker havets evne til å ta opp karbondioksid (co₂).

Videre sier Martinsen at når hvalene dør og synker til bunns, lagrer de store mengder co₂.

– Det er bare tull. Gjødsle havet? Havet består av dét det består av, og om man i så fall skal gjødsle havet må man ta det fra land, sier Dahl, og legger til at enda flere hval vil gi overbestand av fiskeslag som for eksempel lodde.

Andersen sier at det er lite eller intet hold i Martinsens «påstander».

– Man får forskere til å si hva som helst. Det er greit at avføringen til hvalen blir gjødsel, men i nord er ikke det et problem, for man har et havområde med god produksjon i alle ledd. Miljøvernorganisasjonene er ikke organisasjoner, de er firmaer som er ute etter å tjene penger. Å spille på følelser er en god måte å gjør det på.

Andersen legger til at han syns det er bra at folk er miljøengasjerte, men at han mener man må holde seg innenfor «det fornuftige», og for eksempel heller rette ressursene mot plast i havet.

HVALFANGST: Det er en omfattende prosess å skulle fange hval. LOFOTEN: Vågehvalen blir skutt av en harpun som har en granat festet til seg.

Martinsen sier det er trist at man møter ny forskning med fornektelse.

– Vern av dyr og natur drives fordi vi stadig er flere som mener dette er viktig. Det trengs selvsagt penger for å drive effektivt vernearbeid, men penger som hovedmotiv er det jo næringene som har, som for eksempel hvalfangsten. Når det er sagt, må det understrekes at vern er verdifullt for oss alle. Ved å la hvalene være i fred og bidra til å bygge opp havøkosystemene, nyter alle godt av økosystemtjenester som har en uvurderlig verdi.