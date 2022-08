OVER NORMALEN: – Den siste strømregningen var 756 prosent over normalt. Strømprisene tar jo hele driftsmarginen, sier slakter Jens Eide.

Får strømregning på over 700.000 kroner: − Overhodet ikke noe sunt næringsliv

Slakter Jens Eide i Lillesand har fått mangedoblet strømregningen det siste året. Han tror de høye prisene skaper et usunt næringsliv.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Normalt har Eide slakteri i Lillesand en strømutgift på mellom 150.000 og 200.000 kroner i måneden.

De siste månedene har regningen passert 700.000 kroner, forteller han til VG.

– Den siste strømregningen var 756 prosent over normalt. Strømprisene tar jo hele driftsmarginen, sier Eide.

– Myndighetene må skjønne at det må tas grep. Når normalhusholdningen har fått sin støtte så har de fleste fått sitt, da er det ingen som bryr seg om næringslivet.

Slakteribransjen er svært strømkrevende, ifølge Eide.

Først skal kjøttet kjøles ned, for så å bearbeides, varmes opp igjen for å bli et produkt, for så å kjøles ned igjen.

– Så skal det være i en kjølekjede helt til det kommer til butikken, sier Eide.

– Det er strøm og strøm og strøm.

Det var Fædrelandsvennen som først skrev om slakter Jens Eides høye strømkostnader.

MANGEDOBLET: Slakter Jens Eide i Lillesand har fått mangedoblet strømregningen det siste året.

Truer trygge arbeidsplasser

Eide er ikke spesielt bekymret for at bedriften er truet av konkurs, men han forteller at de nå jobber uten marginer, og at de ikke har mulighet til å foreta noen investeringer.

Mangel på investeringer kan ifølge slakteren få konsekvenser for å bevare trygge arbeidsplasser, da det ofte er snakk om nødvendige oppdateringer.

– Det er jo myndighetene som sitter med makten som fullstendig har forstummet, det kommer jo ingenting, sier Eide.

– De skal bare vurdere og vurdere. Her må handling til og det øyeblikkelig. Dette er overhodet ikke noe sunt næringsliv.

Måtte øke prisene

Slakteren kan fortelle at han har måttet komme med en ekstraordinær prisjustering på grunn av de høye driftskostnadene.

Dette er ikke problemfritt, ettersom slakteriet driver i en nasjonal målestokk, altså at produktene konkurrerer med produkter over hele Norge.

– Det er jo forbrukeren som skal velge. Det er klart at om det blir dyrere og dyrere så blir vi bare valgt vekk, sier han.

– I min verden så kan jeg ikke skjønne at strøm i Norge ikke kan være en utjevning, uansett hvem som leverer og ikke leverer.

– Tror du det er fare for at bedrifter kan gå konkurs?

– Det vil være uunngåelig om det ikke blir gjort noe, og for noen kan det allerede være for sent.

Så seg nødt til å stenge

Avisen Hadeland skrev tidligere denne uken om Heidi Højfeldt, som nå ser seg nødt til å stenge kafeen sin i Gran på grunn av de økte kostnadene.

– I mediene så ser vi jo at det kan bli enda tøffere og vanskelig på strømmarkedet, og vi hadde ikke så mye å gå på etter pandemien, sier hun til VG.

Det er mye på Kaffehjørnet som krever strøm. Frityrkokere, stekeplater, isdisker og kjøleskap. Strømregningene har vært høye siden desember, sier Højfeldt.

Dette ble i tillegg kombinert med økte råvarepriser.

– Gran er jo et lite sted, så vi kunne ikke øke prisene tilsvarende, for da ville ikke folk ha kommet.

Højfeldt, som har drevet Kaffehjørnet siden 2018, forteller om mange faste kunder.

– På et såpass lite sted er man på fornavn med mange av kundene. Vi visste ofte hva folk skulle ha da de kom.

FERDIG: Heidi Højfeldt er ferdig som eier av kafeen Kaffehjørnet i Gran.

Tredoblet regning

I sommer har kafeens strømregning vært i hvert fall tre ganger så høy som en normal måned, forteller Højfeldt.

– Vi kan jo liksom ikke slå av strømmen på kvelden heller, når det er snakk om kjøleskap og frysere.

– Jeg ble den store stygge ulven som gikk rundt og pushet på at vi må tenke økonomi hele tiden, sier hun.

Må ut på jobbmarkedet

Kafeen hadde åtte ansatte totalt, der fire av dem jobbet i kafeen til daglig.

Det er fire personer som nå må ut på jobbmarkedet – Højfeldt inkludert.

– Her oppe på Hadeland så er det ikke så lett å få jobb i vår bransje. Det er tøft for flere jeg har snakket med.

Hun har forståelse for presset som er på strømnettet, og at prisene varierer ulike steder i landet. Det hun imidlertid synes er urettferdig er at myndighetene ikke har innført strømstøtte for små bedrifter.

– Nå er det jo for sent for oss, men jeg håper at myndighetene kommer på banen, sier Højfeldt.

– Det er jo surt at det er strømmen som tar en når man har hanglet seg gjennom corona.

Følger situasjonen nøye

Regjeringen følger den ekstraordinære situasjonen nøye, skriver næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) i en kommentar til VG.

Han sier at de er beredt til å støtte næringslivet dersom forholdene tilsier det.

– Jeg forstår godt at det er utfordrende for flere næringer som opplever høye strømpriser, sier Vestre.

Han påpeker at forutsigbarhet er viktig for næringer som bruker mye strøm og at regjeringen jobber med å bedre fastprisavtaler.

– Samtidig må vi ta hensyn til den samlede situasjonen i norsk økonomi. Trygg økonomisk styring er det viktigste vi gjør, sier Vestre.

– Dersom vi øker pengebruken, kan vi risikere raskere renteoppgang som igjen vil gå utover næringsliv og husholdninger over hele landet.