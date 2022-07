TAR TID: Pilotleder Jan Levi Skogvang er klar på at avtalen innebærer store tap for pilotene, og at medlemmene trenger tid på å fordøye konsekvensene. Her fra forhandlingene i Stockholm tidligere i juli.

Pilotleder etter lukket møte: − En stor nedtur for mange

Torsdag fikk SAS-pilotene vite prisen de måtte betale for å avslutte streiken. Nå er det opp til medlemmene om de vil akseptere avtalen.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Tenker vi kun på vilkårene, er det sannsynligvis den dårligste avtalen en tillitsvalgt har tatt med seg hjem til SAS-piloter noensinne. Det er ingen stor glede.

Det sier leder i Norske SAS-flygeres forening, Roger Klokset til VG like etter møtet.

Klokken 10 torsdag ble det avholdt et lukket møte på Gardermoen for medlemmene i de to norske pilotforeningene Norske SAS-flygeres forbund og SAS Norge Flygerforening.

– Vi har informert om den nye avtalen og hvilke konsekvenser den får på godt og vondt, sier Klokset.

MÅTTE FORSVARE AVTALEN: Pilotleder Roger Klokset etter dagens lukkede medlemsmøte på Gardermoen.

– Det har gått litt tid, og man har vent seg til resultatet. Men det er en stor nedtur for mange, sier leder for SAS Norge Flygerforening Jan Levi Skogvang til VG.

– Du har tidligere uttalt at det var uaktuelt å gå med på en seksårig avtale, men så ender den jo likevel på 5,5 år?

– Vi hadde jo selvfølgelig håpet på å få tallet enda lenger ned. Tapene har vært store, så får man vurdere det opp mot hverandre. Men avtalen trer ikke i kraft før i oktober, så i realiteten blir det rundt fem år.

Pilotene avgjør

Etter femten streikedager og seks intense forhandlingsdager ble det natt til tirsdag enighet mellom SAS-ledelsen og SAS-pilotene.

Nå er det opp til medlemmene i de fire forbundene i Sverige, Danmark og Norge om de vil stemme igjennom avtales som deres tillitsvalgte har forhandlet frem i Stockholm.

– Nå blir avtalen lagt ut på uravstemning, og så skal medlemmene svare ja eller nei, forklarer Skogvang.

– Den vil nok bli lagt ut over helgen, og da foreligger det en to ukers svarfrist. Blir avtalen stemt ned vil det gå fem dager, og så er vi tilbake i streik, opplyser Klokset.

– Er du trygg på hva utfallet av uravstemningen blir etter dagens møte?

– Nei, det kan man jo aldri være. Selv om vi nå har fått en slags første reaksjon fra de som var til stede, trenger de nok et par dager til å fordøye informasjonen, og ta stilling til hva de skal stemme, sier Klokset.

MEDLEMMENE SKAL BESTEMME: Det ble avholdt et lukket møte klokken ti torsdag mellom medlemmene i Norske SAS-flygeres forening (LO) og SAS Norge Flygerforening (Parat).

Blandede følelser

Skogvang forteller at avtalen har blitt mottatt med fatning, men at det har vært mange spørsmål:

– Det har vært omfattende endringer, og vi har hatt behov for å bruke tid på å forklare konsekvensene, sier han.

Klokset er enig:

– Det er blandede følelser. Medlemmene er bekymret for hvilke konsekvenser denne avtalen innebærer for dem. De går fra en arbeidsuke på 47,5 timer til en på 60 timer, det vil merkes. De får en dårligere balanse mellom jobb og fritid, og mindre betalt, sier han.

INNE I MØTEROMMET: Sier medlemmene nei til avtalen, kan pilotene gå ut i ny streik.

Info Dette er avtalen: VG har ikke sett avtalen i sin helhet, men får opplyst av SAS-flygeres forening at partene er enige om disse punktene: Fem prosent nominell lønnsnedgang i 2022. Deretter vil lønnsutviklingen følge et gjennomsnitt av frontfagene i Norge og i Sverige.

Pilotenes arbeidsuke øker fra 47,5 timer til 60 timer. Det er en økning på 26 prosent.

Om lag 450 piloter som ble oppsagt under pandemien får komme tilbake.

Pilotene har sagt fra seg streikeretten frem til avtalen går ut i 2027.

SAS vil kunne ta ut sesongbasert arbeidsdeltid ni måneder i året, noe som kan medføre ytterligere lønnsnedgang for pilotene.

Tariffavtalen er felles for alle pilotene i SAS, også de som jobber i datterselskaper som for eksempel SAS Connect Vis mer

– Hvorfor valgte dere likevel å signere avtalen, når du mener det er en nedtur for så mange?

– Det var femten dager med streik som lå til grunn. Samtidig opplevde vi et stort press fra arbeidsgiver og omstendighetene rundt. Selskapet var i krise og det var en tredjepart som ble hardt rammet. Vi ønsket ikke å stå i streik i det hele tatt, og vi vant frem på de viktigste punktene våre., sier Skogvang.

Også Klokset mener pilotene har kjempet, og vunnet flere viktige kamper:

– Oppsiden er at vi er blitt kvitt et spøkelse som har hengt over oss der SAS prøver å komme seg vekk fra tariffavtalen vår via omstruktureringer. Det har vi fått sikret nå, og det var ytterst viktig. Men prisen er høy, sier han.

– Når vi ser det i flere perspektiver har vi fått være med på en streik som har hatt stor støtte i befolkningen. Vi føler vi har tatt en kamp for hele arbeidslivet, og det er noe å være stolt over, sier Skogvang.

Vi har sikret at SAS-fly flys av SAS-piloter, avslutter Klokset.