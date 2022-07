Statsministerens 22. juli-tale: − Gjør muslimske trossamfunn til syndebukker

Jonas Gahr Støre ber «moderate muslimer» ta ansvar for holdninger i egne miljø i kjølvannet av skytingen under Pride i Oslo. Dette reagerer muslimske organisasjoner på.

Publisert: Nå nettopp

Fredag talte statsminister Jonas Gahr Støre på minnemarkeringen for terrorangrepet 22. juli 2011. Han rettet deler av talen sin mot barskytingen i Oslo.

– Natt til 25. juni – dagen da vi skulle markere Pride i Oslo, skjøt en mann mot uskyldige mennesker i den varme sommernatten nede i gata her. De ble ofre, mange av dem – høyst trolig – fordi de feiret retten til å elske den man vil. Og gjerningsmannen var – høyst trolig – motivert av islamistisk ekstremisme, sa Støre i sin tale.

To personer ble drept og flere titalls skadet da Zaniar Matapour (42) skjøt mot to puber i Oslo natt til 25. juni.

PST har tidligere sagt at de anser skytingen som en ekstrem islamistisk terrorhandling.

– Derfor henvender jeg meg i dag til de moderate muslimene, det store flertallet i muslimske miljøer - og ber dem snakke ut mot både holdningene og handlingen, sier statsministeren i talen sin.

– DET ER TRYGT I NORGE: Statsminister Jonas Gahr Støre holdt tale på minnemarkeringen i regjeringskvartalet fredag.

– Rart å single ut en bestemt minoritet

Dette vekker reaksjoner.

Blant annet fra Omar Orhan Akhtar, leder for Salam – organisasjonen for skeive med muslimsk bakgrunn.

Han er enig i at muslimer selv har ansvar for å bekjempe homofobi, transfobi og andre ikke-demokratiske holdninger i egne miljø.

Men han reagerer på at statsministeren slik han ser det maler med bred pensel om det muslimske miljøet.

– Man blir sidestilt med radikale islamister når Støre snakker om de muslimske miljøene og hvilket særskilt ansvar de har. Dermed gjør han muslimske trossamfunn til syndebukker, sier Akhtar til VG.

REAGERER: Leder i Salam Norge, Omar Orhan Akhtar.

Han mener at intolerante holdninger mot skeive er noe som gjelder deler av den norske befolkningen generelt, ikke de muslimske miljøene spesielt.

– Dermed er det rart å single ut en bestemt minoritet, sier han.

Videre reagerer Akhtar på begrepsbruken til Støre.

– Man referer til «moderate muslimer» som motsatsen til ekstreme muslimer. Det er ikke slik at jeg krever at «moderate, hvite, etniske nordmenn» skal gå rundt og ta avstand fra Den nordiske motstandsbevegelsen, sier Salam-lederen.

Støre: – Vi kan ikke unngå debatten

VG har vært i kontakt med Statsministerens kontor og statsminister Jonas Gahr Støre svarer på kritikken i en e-post:

– Vi som ledere i politikken, i alle trossamfunn og ellers i samfunnet, har et særlig ansvar for ta til motmæle mot hat, hets og ekstremisme – uansett hvem det er rettet mot, skriver Støre. Alle i Norge skal få være hvem de vil, uansett hva de mener, tror på, eller hvem de elsker.

Han legger til at mange muslimske miljøer gjør et veldig godt arbeid og at han frykter at noen vil ta debatten til inntekt for egne fordommer og rasisme.

– Derfor sier jeg tydelig: Det må aldri på noen måte framstilles som om at muslimer har ansvaret for det som skjedde 25. juni. Vi må likevel løfte debatten om hetsen LHBT+-miljøet er utsatt for. At debatten er krevende, mener jeg gir oss alle et enda større ansvar for å ta del og si ifra, vi kan ikke unngå debatten fordi den er vanskelig.

BØNN: Støre ber muslimske ledere om å snakke tydelig til de deler av befolkningen som lytter til dem.

Støre poengterer at motivasjonen som lå til grunn for skuddene mot det skeive miljøet på London ikke er kjent, men minner om at PST knytter gjerningspersonen til et islamistisk ekstremistisk miljø.

– Derfor ber jeg muslimske ledere snakke tydelig til de deler av befolkningen som lytter mest til dem.

Muslimer har ikke et kollektivt ansvar for terrorhandlinger

Også Mustafa Mahmood, informasjonsansvarlig i Islamsk Råd Norge reagerer på statsministerens oppfordring.

– Vi undrer oss over at Støre bruker en dag som dette til å rette pekefingeren mot muslimer, i stedet for å ta et oppgjør med det anti-muslimske hatet som ligger bak 22.juli-terroren, skriver han i en e-post til VG.

Mahmood minner om at muslimer ikke er en enhetlig gruppe som tilhører et samlet politisk eller sosialt miljø. Derfor kan man heller ikke forvente at man skal kunne forhindre at alle med muslimsk bakgrunn begår en kriminell handling.

– Muslimer som kollektiv bærer verken noe ansvar for drapsmannens holdninger eller horrible uislamske handlinger - like lite som kristne bærer noe kollektivt ansvar for 22.juli. Statsministeren er i kraft av sin posisjon en viktig premissleverandør for parameterne i det offentlige ordskiftet. Vi oppfordrer statsministeren til å bruke denne privilegerte posisjonen til å mane til fellesskap og samhold på tvers av tro.

UNDRER SEG: Mustafa Mahmood, informasjonsansvarlig i Islamsk Råd Norge, undrer seg over statsministerens tale.

Mahmood sier også at Islamsk Råd Norge gjennom sine organisasjoner aktivt jobber med problemstillingene Støre tar opp i talen sin.

– Norske muslimske organisasjoner har gjort et stort arbeid i å motvirke radikalisering i muslimske miljøer. Dette fortjener anerkjennelse. Samtidig kan ikke alminnelige muslimer holdes kollektivt ansvarlig for enkeltmuslimers holdninger og handlinger.

– Tar kampen

Mohammad Usman Rana, styreleder i Wasila - tankesmien for norsk islam, mener Støre underkjenner muslimske miljøers arbeid mot muslimsk ekstremisme.

– Muslimske miljøer har hatt hovedrollen i den åndelige, teologiske og praktiske kampen mot muslimsk radikalisering i to tiår. Det er noe de muslimske miljøene i Norge tar veldig på alvor. At statsministeren ikke anerkjenner denne innsatsen er kritikkverdig, sier Usman Rana.

Han beskriver Støres uttalelser som «premature» og viser til at det til forskjell fra Breivik og Manshaus foreløpig ikke er kjent hva som var Zaniar Matapours motivasjon for terrorskytingen.

Usman Rana mener det er taktløst av statsministeren å peke ut en norsk minoritet på en dag som 22. juli, all den tid Breivik var motivert av blant annet muslimhat.

– Homofobi må alltid motarbeides, også av muslimer. Kritikken min av Støre handler om tonedøvheten det er når han ber en hat-utsatt minoritet nærmest stå skolerett på en dag som 22.juli, sier han.