SLAPPER AV: Her blir hvalrossen Freya avbildet på Dronningen marina på Bygdøy.

Hvalrossen Freya funnet i fin form

Fiskeridirektoratet prøver å unngå situasjoner der folk kommer for tett på hvalrossen Freya, derfor avventer de med å gå ut med hvor hun er for øyeblikket.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Vi har observert og funnet hvalrossen Freya i fin form, skriver kommunikasjonsrådgiver i Fiskeridirektoratet, Nadia Jdaini, i en SMS til VG.

Fiskeridirektoratet ser på løsninger for å beskytte både mennesker og dyr, og dermed hindre at farlige situasjoner oppstår, opplyser Jdaini.







Det er stor nysgjerrighet rundt hvalrossen, og folk oppsøker henne. Fiskeridirektoratet prøver å unngå situasjoner med folk tett på, derfor avventer de med å gå ut med hvor hun er for øyeblikket.

– Nå går vi vakt for å observere hvor hun hviler og hvor hun beiter. Observasjonene fredag kveld vil være avgjørende for hva som skal gjøres videre, heter det i SMS-en.

Det var Aftenposten som først omtalte at Freya var funnet.

LETER: Yngve Larsen, inspektør i Sjøtjenesten, var fredag ute i fjorden og lette etter Freya.

Den siste tiden har hvalrossen funnet sitt tilholdssted i Frognerkilen i Oslofjorden. Der har hun gått om bord i fritidsbåter, samt bydd på utfordringer for andre som har ferdes i havneområdet, men fredag hadde ikke Fiskeridirektoratet, frem til nå, observert hvalrossen.

Lørdag kommer Fiskeridirektoratet med mer detaljert informasjon om hvor hun er og eventuelle tiltak. Båten Rind var fredag fremme i Oslo for å finne ut hvor hvalrossen var.

Den klare beskjeden fra Fiskeridirektoratet er at folk og båter må holde seg unna Freya.

– Hvis en hvalross ikke får være i fred kan den bli stresset og redd. Da kan det selvsagt bli fare for liv og helse. Hvis man holder avstand til dyret, både på land og i vann, er det liten sjanse for at farlige situasjoner oppstår, sier Jdaini.

Fiskeridirektoratet forbereder en mulig flytting av hvalrossen.

– Her er vi i kontakt med fagfolk, blant annet på Havforskningsinstituttet, for å finne ut hvordan dette kan gjøres. Detaljer rundt dette er vi ikke ferdige med å utrede, og vi kommer med informasjon når eventuell flytteprosess er avgjort.