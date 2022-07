Russebussen sto parkert ved en fylkesvei utenfor Molde fra 2005 til 2019. Året etter, i 2020, ble den leid ut til russ. Samme høst slo Statens vegvesen alarm.

«Spøkelsesbuss» fra russefirma kan ende i retten

Politiet vil ikke gi den beslaglagte «spøkelsesbussen» tilbake til utleiefirmaet Russebussmarked. Nå må firmaet punge ut nesten 900.000 kroner – eller møte i retten.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Utleiefirmaet er regnet som Norges største på russebuss. De har nå under to uker på seg til å avgjøre om de vil si ja til inndraging av 511.000 kroner pluss inndraging av selve bussen – og 350.000 kroner i forelegg for dokumentfalsk.

Sier de nei, blir det rettssak.

VG har bedt Russebussmarked kommentere politiets avgjørelse via e-post og SMS siden mandag denne uken uten å få svar.

Les hele historien om «spøkelsesbussen»: – Dere burde ikke vise det bildet til noen

– Dersom forelegget ikke vedtas, vil saken sendes til domstolen for pådømmelse. Selskapet er i forelegget varslet om at strafferabatten bortfaller ved domstolsbehandling, og at det i retten vil blir nedlagt påstand om bot på 700.000 kroner samt saksomkostninger til det offentlige, skriver politiadvokat Naila Parveen i en e-post til VG.

1 / 6 Russebussen ble inndratt og sikret av politiet i vinter, etter en kjennelse i Oslo tingrett. Bussen står oppbevart her på en tomt på Østlandet. Skedsmo-russen var de siste som brukte den i 2020, da het den treffende nok «End Tour». Russebussen ble inndratt og sikret av politiet i vinter, etter en kjennelse i Oslo tingrett. Bussen står oppbevart her på en tomt på Østlandet. Skedsmo-russen var de siste som brukte den i 2020, da het den treffende nok «End Tour». Russebussen ble inndratt og sikret av politiet i vinter, etter en kjennelse i Oslo tingrett. Bussen står oppbevart her på en tomt på Østlandet. Skedsmo-russen var de siste som brukte den i 2020, da het den treffende nok «End Tour». Russebussen ble inndratt og sikret av politiet i vinter, etter en kjennelse i Oslo tingrett. Bussen står oppbevart her på en tomt på Østlandet. Skedsmo-russen var de siste som brukte den i 2020, da het den treffende nok «End Tour». Russebussen ble inndratt og sikret av politiet i vinter, etter en kjennelse i Oslo tingrett. Bussen står oppbevart her på en tomt på Østlandet. Skedsmo-russen var de siste som brukte den i 2020, da het den treffende nok «End Tour». Russebussen ble inndratt og sikret av politiet i vinter, etter en kjennelse i Oslo tingrett. Bussen står oppbevart her på en tomt på Østlandet. Skedsmo-russen var de siste som brukte den i 2020, da het den treffende nok «End Tour». forrige neste fullskjerm Russebussen ble inndratt og sikret av politiet i vinter, etter en kjennelse i Oslo tingrett. Bussen står oppbevart her på en tomt på Østlandet. Skedsmo-russen var de siste som brukte den i 2020, da het den treffende nok «End Tour».

Politiet: Byttet kjennetegn mellom busser

Politiet mener at firmaet har byttet identitet på to busser. Den eldste fra 1980 var i praksis et vrak, men skal ha hatt lukrative papirer fra 2000-tallet på godkjent takstativ for lydanlegg og sidestilte seter. Slikt er nesten umulig å få godkjent i dag.

Slik så den eldste bussen ut i år 2000, da het den «Atlantis Ullern». Den hadde godkjent takrigg og sidestilte seter.

Den nyeste bussen fra 1991 var av samme merke og type, men var i bedre teknisk stand. Politiet mener det originale understellsnummeret og kjennemerket ble fjernet på denne bussen. Deretter skal noen ha inngravert understellsnummeret fra den eldre 1980-modellen, og satt på kjennemerket fra denne, ifølge politiet.

Politiet mener det er Russebussmarked eller noen som handlet på vegne av dem som står bak, ifølge forelegget.

Politiet og Statens vegvesen mener denne nyere bussen fra 1991 er en del av saken. Den er svært lik 1980-modellen i lengde, bredde og høyde, samt motor og andre detaljer. Bildet er fra 2016 da den gikk under navnet «Madhouse» i Oslo.

Saken startet da Statens vegvesen tok russebussen «End Tour» inn til kontroll høsten 2020.

Funnene var så oppsiktsvekkende at de skrev en rapport og sendte den til politiet, som tok ut siktelse i januar i år.

Bussens registreringsskilt og understellsnummer fortalte at det var en 1980-modell som hadde vært avregistrert i snart 20 år, men Statens vegvesen tvilte på gjenoppstandelsen. De mistenkte at det i praksis var en helt annen og nyere buss fra 1991, men av samme merke og type.

Slik så den omstridte bussen ut i 2020. Mange russ deltok i budrunder for å sikre seg leiekontrakter for 2020, 2021 og 2022.

Kontrollørene reagerte særlig på detaljer ved det såkalte understellsnummeret og hvordan det var plassert på bussen, får VG opplyst.

Understellsnummeret er bussens unike ID og består gjerne av en rekke tall og bokstaver. Dette sitter ofte på selve stålrammen under kjøretøyet og er festet på en slik måte at det skal være vanskelig å endre uten å sette spor.

I en kjennelse fra Oslo tingrett i vinter, står det at utleiefirmaet har forklart at de har vært eiere av begge bussene. Den ene bussen opplyste de at de hadde solgt.

Tingretten festet ikke lit til dette, og viste til rapporten fra Statens vegvesen.

Den eldste russebussen var svært sliten og var levert til gjenvinning da Russebussmarked kjøpte den i 2019. Det er ukjent hvor denne befinner seg i dag.

Les også Russebuss saksøkt for 1,5 millioner kroner Russen på «Fjellstua 2022» som brant i april har fått et krav på 1,5 millioner kroner. Lydanlegget på russebussen var leid fra DinBuss, uten forsikring.

– Påtalemyndigheten mener Redbuss AS har ettergjort eller forfalsket et dokument med forsett om å bruke det. I det samme forelegget er det bestemt at selskapet må tåle inndragning av et beløp på kr 511 375 kr til Staten. Dette beløpet er det tatt heftelse i, opplyser politiadvokat Naila Parveen til VG.

Redbuss er eierselskapet bak Russebussmarked.

– Redbuss AS er ilagt et forelegg på 350 000 kr for overtredelse av straffeloven § 361 første ledd bokstav a) om dokumentfalsk. Videre er det i forelegget bestemt at selskapet må tåle inndragning av den omstridte bussen til Staten, skriver Parveen.

På tilleggsspørsmål fra VG, utdyper hun forelegget slik:

– Dokumentfalsk gjelder endring av understellsnummeret på bussen og påsettelse av kjennemerke som tilhører en annen buss.

Deler av saken er henlagt

VG har gjentatte ganger forsøkt å få Russebusmarked til å kommentere politiets avgjørelse, uten hell. VG vet derfor ikke hvordan firmaet stiller seg til avgjørelsen.

Da VG omtalte siktelsen første gang i mai, svarte firmaet slik via sin advokat:

– Redbuss er av den oppfatning at de ikke har opptrådt i strid med regelverket og er uenig i siktelsen. Kjennelsen fra Oslo tingrett tar ikke stilling til spørsmålet om straffansvar. Utover det har jeg ingen kommentar, skrev forsvarer Elias Christensen i en SMS til VG.

Politiet skriver til VG at deler av den opprinnelige saken er henlagt, blant annet mot daglig leder Igor Draskovic:

– Det kan for øvrig opplyses om at saken om grovt bedrageri mot Redbuss AS er henlagt på bevisets stilling. For daglig leders vedkommende, er både straffesaken om bedrageri og dokumentfalsk henlagt på bevisets stilling, skriver politiadvokat Naila Parveen.

Tips oss om russebusser her

Les også Betalte 900.000 for å leie russebuss – eier visste ingenting Russegruppen trodde de hadde leid drømmebussen. Så viste det seg at en annen russegruppe eide bussen.

Var russe-kjendis på 2000-tallet

Den eldste bussen var en russe-kjendis for 20 år siden, og vant flere priser på landstreffet. VG har snakket med dem som var russ på den i år 2000, i 2001, 2002 og 2003.

Alle stilte seg undrende til at den skulle kunne være på veien i dag, da VG intervjuet dem i vår.

– Bussen var et vrak. Men det var den som sørget for at vi fikk komme til indre sirkel på landstreffet i Stavanger. Vi ble vinket frem gjennom et jublende folkehav da vi kom kjørende. Det var en utrolig opplevelse, sa Anette Johaug Mørk og Hege Pernille Eriksen (begge 37) til VG i juni.

Anette Johaug Mørk og Hege Pernille Eriksen var russ på «Spøkelsesbussen» i 2003.

De var russ i 2003 og brukte navnet «Roxbury» på bussen. Siden så de den aldri igjen. Sjåføren, som også eide den, leverte inn skiltene og oppbevarte den i Molde frem til februar 2019. Da ble den sendt til gjenvinning, men så «reddet» av Russebussmarked.

– Jeg advarte dem sterkt og fortalte hvilke tilstand bussen var i. Jeg solgte den for 1 krone per kilo, som var prisen på skrap den gangen. De ble vel rundt 10.000 kroner, uttalte Arild Tofte ved Tofte Gjenvinning til VG i juni.

Skapte budrunder

Fra samme høst fikk en rekke russegrupper for 2020, 2021 og 2022 invitasjon til å bli med i budrunde om leiekontrakter.

VG har sett dokumentasjon på at russen måtte ut med inntil 800 000 kroner for en kontrakt.

Les også: Sjokkregningene etter russefesten

Kun 2020-russen fikk brukt den, før Statens vegvesen grep inn og ila bruksforbud.

Russegruppene som hadde tegnet senere kontrakter for 2021 og 2022 fikk andre busser.

– Den var sidestilt. Det er det aller, aller viktigste. Nesten ingen busser er lovlige med slike seter lenger, sier to av guttene fra «End Tour 2020».

Les også: Russ fikk 100 000 kroner for å slette Instagram-post

Dette skjer med bussen nå

VG har spurt politiet hva som skjer med den omstridte bussen videre.

– Ettersom bussen er foreløpig beslaglagt av politiet, venter vi på samtykke til inndragelsen fra selskapet ved at forelegget vedtas eller at retten avgjør om bussen kan inndras. På det tidspunktet bussen faktisk inndras, vil det tas en vurdering på om bussen skal destrueres eller håndteres på annen måte. Dette er det ikke tatt stilling til enda, skriver politiadvokat Naila Parveen.