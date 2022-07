MILLIONBILER: Dette bildet ville den etterlyste Umar Farooq Zahoor at VG skulle bruke for fem år siden. Til venstre er en Rolls-Royce Ghost, den andre bilen er en Bentley Continental. Begge bilene koster flere millioner kroner i Norge.

Pakistansk politi: Etterlyst av norsk politi fordi han var muslim

Etterlyste Umar Farooq Zahoor (46) mente norsk politis etterlysningen av ham var politisk motivert. Han fikk hjelp av pakistansk politi for å få slettet etterlysningen.

Pakistans Interpol-byrå, skrev følgende:

«... det er allment kjent at muslimske immigranter som en gruppe er blitt pekt ut som ansvarlig for alvorlige forbrytelser i Norge.»

Det går frem av en hemmeligstemplet avgjørelse fra Interpols eget klageorgan, Commission for the Control of INTERPOL's Files (CCF), som VG har fått tilgang til.

Dette klageorganet kan overprøve en etterlysning for å hindre stater å forfølge politiske motstandere via Interpol.

INTERPOL: Klageorganet til Interpol bestemte at etterlysningen av Umar Farooq Zahoor skulle slettes.

Etterlyst i 2015

Umar Farooq Zahoor er etterlyst av norske myndigheter for det politiet mener er hans rolle i det spektakulære Nordea-bedrageriet i 2010, hvor de medsammensvorne fikk tappet kontoen til en styrtrik enke.

62 millioner kroner av utbyttet er aldri kommet til rette. Selv nekter 46-åringen straffskyld.

Zahoor ble etterlyst av norsk politi over hele verden via Interpol i 2015. Fire år senere i 2019 fikk han slettet etterlysningen.

Støttet krav om sletting

Interpols avdeling i Pakistan støttet Zahoors krav om å få slettet den norske etterlysningen, da Interpols eget organ behandlet klagen fra den etterlyste.

Det ble vist til at nesten alle Norges etterlysninger via Interpol på dette tidspunktet gjaldt mennesker fra land hvor det snakkes arabisk – eller Islam er den dominerende religionen.

Pakistans Interpol-byrå sendte inn et eget svar hvor de påpekte at Norge hadde tusenvis av bedragerier hvert år, men at Zahoor, «som er muslim og pakistaner, er den eneste som har blitt utpekt med et rødt varsel for en økonomisk forbrytelse»

Interpol viste til uklarhet om jurisdiksjon som den sentrale begrunnelsen for å slette etterlysningen.

Interpol mente Norge ikke hadde svart godt nok på hvorfor de mente å ha rett til å etterlyse Zahoor, som ikke var i Norge da forbrytelsen fant sted og ikke er norsk statsborger.

Det ble også vist til argumentene fra Zahoor og Interpol-byrået i Pakistan om at anklagene var rasistisk motivert, selv om Interpol ikke slår fast at etterlysningen var politisk eller religiøst motivert.

FORSVARER: Advokat John Christian Elden har i flere år forsvart etterlyste Umar Farooq Zahoor.

– Ikke skjellig grunnlag til mistanke

VG har tidligere omtalt at den etterlyste 46-åringen de siste tre årene har hatt diplomatpass fra det vestafrikanske landet Liberia.

Zahoors norske forsvarer advokat John Christian Elden, har tidligere opplyst til VG, at han ikke har vært involvert i saken som ble behandlet i Interpols kontrollkommisjon.

– Jeg er klar over at Interpol i Pakistan er svært kritisk til norsk politi, men i denne saken var det avgjørende at det ikke forelå skjellig grunnlag til mistanke mot min klient, og at Norge ikke kunne underbygge sin påstand med bevis, opplyser Elden.

Forsvarsadvokaten viser til at Zahoor er tidligere nektet utlevert fra Dubai til Norge.

– Med samme begrunnelse etter at Høyesterett der vurderte bevisbildet i saken som Norge oversendte. Interpolsystemet hverken skal eller kan benyttes av enkeltland til å forfølge personer som ikke begrunnet mistenkes for lovbrudd, svarer Elden.

MØTTE POLITITOPP: Her er den etterlyste oslomannen Umar Farooq Zahoor (ytterst til venstre) på besøk hos den mektige polititoppen i Pakistan Bashir Memon (nummer to fra høyre). Memon var sjef for Pakistans Interpol da bildet ble tatt.

– Fullstendig grunnløst

Det pakistanske Interpol-byrået ble i 2019 ledet av den mektige polititoppen Bashir Memon. Memon var øverste sjef i Federal Investigative Agency (FIA) i Pakistan og var i kraft av sin stilling også sjef for Interpol i Pakistan.

Zahoor har selv forklart til VG at han oppsøkte pakistansk politi og ba om hjelp.

Statsadvokat Carl Graff Hartmann har ansvaret for straffesaken mot Zahoor.

– Påstandene om at pågripelsesbeslutningen og etterlysningen er rasistisk eller religiøst motivert er fullstendig grunnløse, sier han og legger til:

– Beslutningen om å pågripe Zahoor bygger på at det var skjellig grunn til mistanke mot Zahoor for medvirkning til Nordea-bedrageriet og hvitvasking av utbyttet. Beslutningen har vært behandlet i tingrett, lagmannsrett og i Høyesterett. Domstolenes avgjørelser bygger på en vurdering av mistankegrunnlaget etter norsk lov, sier Hartmann.

AVVISER: Statsadvokat Carl Graff Hartmann avviser påstandene om at pågripelsesbeslutningen og etterlysningen er rasistisk eller religiøst motivert er fullstendig grunnløse.

– Ikke vært villig til avhør

Han fremholder at at Interpols klageorgan CCF heller ikke har lagt til grunn at etterlysningen er verken rasistisk eller religiøst motivert.

Interpols klageorgan (CCF) mente Norge ikke hadde svart godt nok på hvorfor de mente å ha rett til å etterlyse Zahoor, som ikke var i Norge da forbrytelsen fant sted og ikke er norsk statsborger.

– Vi konstaterer at klageorganet CCF har foretatt en prøving av saken hvor de etterspør bevis, uten å ta hensyn til at saken er under etterforskning. I den aktuelle saken har blant annet siktede ikke vært villig til å møte til avhør hos norsk politi, hvor hans forklaring kan kontrolleres uten at han kan påvirke bevisene, sier Hartmann.

VAR ETTERLYST VIA INTERPOL: Slik så den norske Interpol-etterlysningen ut inntil den forsvant i 2019.

– Påtatt seg rollen som domstol

Under etterforskning av en straffesak er det ofte av avgjørende betydning at den siktede ikke kjenner til alle sakens beviser, for å hindre at siktede påvirker bevisene før han forklarer seg, forteller statsadvokaten.

– Når Interpols klageorgan krever fremleggelse av slike bevis så reduseres muligheten for å oppklare saken fordi den siktede får kjennskap til alle bevis som legges frem for klageorganet. Interpols klageorgan har i realiteten påtatt seg rollen som en domstol og krever bevis for skyld før saken er ferdig etterforsket, sier Hartmann.

– Misbruk av klageadgang

Interpol opprettet CCF som klageorgan blant annet for å hindre at stater misbruker etterlysninger gjennom Interpol til å ramme sine politiske motstandere.

– Det kan se ut som at CCF ikke bare må bekjempe misbruk av internasjonale etterlysninger, men også misbruk av den klageadgang de selv representerer. Slik situasjonen fremstår nå blir det mindre aktuelt å etterlyse internasjonalt gjennom Interpol med de følger det kan få, sier Hartmann.

VG omtalte i 2019 slettingen av den internasjonale etterlysningen. VG forsøkte å få svar på flere spørsmål om denne avgjørelsen, men Interpol ville ikke kommentere hva som hadde skjedd med etterlysningen.

– Umar Farooq Zahoor fortsatt er etterlyst av norsk politi, sier Hartmann.