LIER: En kvinne ble funnet død på en adresse i Lier. En mann i 40-årene er siktet. Kripos gjør krimtekniske undersøkelser på stedet.

Drapssaken i Lier: − De kjente hverandre

Den siktede 40-åringen som er pågrepet for drapet i Lier natt til lørdag varetektsfengsles i to uker. Politiet bekrefter at siktede og avdøde kjente hverandre, men vil ikke gå nærmere inn på relasjonen dem imellom.

Publisert: Nå nettopp

Mannen i 40-årene som ble pågrepet mistenkt for drap på en kvinne i 60-årene natt til lørdag 8. januar er varetektsfengslet i to uker.

Mannen samtykket til fengsling. Han fengsles med brev- og besøkskontroll, isolasjon og medieforbud, opplyser politiet i Sørøst i en pressemelding.

– De foreløpige resultatene fra obduksjonen viser at kvinnen er drept, sier politiinspektør Odd Skei Kostveit i Sør-øst politidistrikt.

Samsvar

Kvinnen i 60-årene bøe funnet død på en privatadresse i Lier. Det var mannen, som nå er siktet for drap, som selv varslet politiet om dødsfallet.

Mannen avga forklaring lørdag kveld. Søndag var mannen i nye avhør, hvor han redegjorde for sine bevegelser lørdag ettermiddag og kveld, forut for hendelsen, opplyser politiinspektør Odd Skei Kostveit i Sørøst politidistrikt til NTB.

– Det viktigste nå er at tilbakemeldingene fra obduksjonen viser at hun er drept, sier politiinspektør Odd Skei Kostveit.

Han legger til at siktedes forklaring blir sett opp mot resultatene fra obduksjonen.

– Det er ikke noe åpenbart misforhold mellom hans forklaring og rapportene fra obduksjon. I grove trekk ser det ut til å være samsvar, sier Skei Kostveit.

OPPGANGEN: Her er trappeoppgangen til leiligheten hvor drapet skjedde natt til lørdag 8. januar.

Kjente hverandre

Skei Kostveit bekrefter at siktede og avdøde kjente hverandre, men vil ikke gå nærmere inn på relasjonen dem imellom.

– Det vi kan si er at de kjente hverandre, men vi ønsker ikke å gå nærmere inn på dette. Delvis fordi vi ikke vet nok om det, og delvis fordi vi skal fortsette å etterforske dette temaet, sier Kostveit.

Politiet ønsker ikke på nåværende tidspunkt å si noe om motivet for gjerningen og omstendighetene rundt gjerningen.

– Men vi har god oversikt over det faktiske hendelsesforløpet, over det som skjedde inne i leiligheten, sier Skei Kostveit.

Politiet avkrefter at det er brukt skytevåpen, men vil ikke si om det er brukt våpen av et annet slag.

Ukjent for politiet

Det var siktede selv som meldte seg til politiet, opplyser Skei Kostveit. Han skal ha gått hjem til seg selv etter gjerningen og så ringt til politiet.

Politiet har ikke spurt om han viser noen medfølelse for offeret eller viser tegn til anger.

– Det har vi ikke spurt direkte ut om. Han forklarer seg greit og detaljert. Han har sagt hvordan det skjedde og hvorfor det skjedde, sier Skei Kostveit.

På nåværende tidspunkt ønsker ikke politiet å si noe om motivet for gjerningen eller omstendighetene rundt, av hensyn til at etterforskningen fortsatt pågår.

– Vi har god oversikt over det faktiske hendelsesforløpet. Over hva som skjedde inne i leiligheten, men alle omkringliggende omstendigheter må vi jobbe videre med, sier politiinspektøren.

Verken siktede eller avdøde er kjent for politiet fra før av.

– Siktede er gift, har barn og hadde fast jobb, sier Skei Kostveit.