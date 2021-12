De vil bortvise studenter som hoster og nyser

Noen eksamensvakter vil bortvise studenter – andre vil varsle kommunelegen. Lærestedene har ulik praksis for studenter som hoster eller nyser under eksamen. Se oversikt lenger ned i saken.

Av Ivar Brandvol

Publisert: Oppdatert nå nettopp

De siste ukene har studenter over hele landet advart mot at mange vil møte opp på eksamen, selv om de har symptomer på covid-19. Årsaken er frykt for utsatte studier.

Det vil skape utfordringer for eksamensvaktene, som må ta stilling til hostende studenter der og da, siden det ikke er lov å avlegge eksamen med symptomer.

VG har spurt høyskoler og universiteter hva slags instruks de har gitt eksamensvaktene, dersom kandidatene hoster eller har andre symptomer.

Universitetet i Stavanger: - Vil avvise studenter

– Eksamensvaktene vil avvise studenter som stiller med tydelige symptomer på corona. Vi har orientert om dette på UiS.no. sier utdanningsdirektør Veslemøy Hagen til VG.

Hun ønsker ikke å utdype hva som skjer hvis studenter begynner å hoste underveis i eksamen.

Universitetet i Stavanger (UiS).

NMBU: Kan be student om å forlate lokalet

Seksjonssjef Knut Løvold ved NMBU sier de baserer seg på tillit til at studentene følger de smittevernrådene som gjelder.

– Vi har ikke noen spesiell instruks til eksamensvaktene knyttet til corona, men en generell instruks om at de kontakter oss dersom det er hendelser i eksamenslokalet som må håndteres. Ut fra en individuell vurdering, vil vi kunne gi eksamensvakten råd om hva de skal gjøre. I et slikt tenkt tilfelle hvor en student hoster mye, vil studenten da kunne bli bedt om å forlate lokalet, og om å levere en egenmelding. Eksamensvakter kan også tilkalle en fra studieavdelingen, dersom det er behov for det, sier Løvold

Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

OsloMet: - Kan ikke bortvise studenter som nyser

– Vi må stole på at studentene tar ansvar for å følge smittevernreglene og holder seg hjemme hvis de er syke. Eksamensvaktene kan ikke bortvise studenter som nyser eller hoster. Studenter som har coronarelatert fravær på eksamen kan fremdeles levere egenmelding som dokumentasjon for fraværet, og de dette gjelder vil få rett til å ta ny/utsatt eksamen i påfølgende semester, sier fungerende prorektor Silje Bringsrud Fekjær.

OsloMet.

Universitetet i Bergen: Bare kommunelegen har myndighet

Prorektor Pinar Heggenes ved UiB understreker at det er viktig å holde seg hjemme ved luftveissymptomer, eller ved mistanke om at man kan være smittet av corona.

– Dersom de likevel stiller på eksamen med symptomer på luftveisinfeksjon eller andre sykdommer blir de spurt om de har tatt coronatest og om de er forkjølet. Hverken eksamensvakter ved UiB, eller andre representanter fra studieavdelingen har myndighet til å bortvise studenter fra eksamenslokalet selv om de viser symptomer på sykdom. Det er kun kommunelegen som har myndighet til å kunne vurdere, og eventuelt bortvise studenter som er syke, sier han.

Universitetet i Bergen (UiB).

Universitetet i Tromsø: Åpenbart syke vil bli bedt om å gå

– Eksamensvaktene blir i forkant av eksamen instruert om våre smittevernrutiner for skoleeksamen. Åpenbart syke studenter blir bedt om å forlate eksamenslokalet i henhold til våre smittevernrutiner, sier seksjonssjef Kjersti Dahle. Hun viser til egne rutiner:

Dersom du er i karantene, er syk eller har symptomer på luftveisinfeksjon, influensa eller andre smittsomme sykdommer, er det viktig at du holder deg hjemme, og ikke møter i eksamenslokalet.

NTNU: – Vil bli fulgt opp av vaktene

– Eksamensvaktene ved NTNU har så langt ikke opplevd at de har vært nødt til å sende hjem studenter som hoster, men de har gjort det i tilfeller hvor studenter har vært åpenbart syke f.eks. med omgangssyke. Hvis en student hoster mye under eksamen vil det virke forstyrrende for medstudentene og slike tilfeller vil bli fulgt opp av vaktene, sier Jan Erik Kaarø ved NTNUs kommunikasjonsavdelingen.

NTNU har avdelinger i Trondheim, Gjøvik og Ålesund.

UiA: Eksamensvaktene kan ikke bortvise studenter

Universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen sier at de har tiltro til at studentene retter seg etter de nasjonale rådene, og at eksamensvaktene ikke kan bortvise studenter.

Universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen

– Dersom noen på eksamensdagen er usikre, bør de teste seg. Vi forsøker å løse eventuelle situasjoner på best mulig måte, for eksempel ved å se på mulighet for å fullføre eksamen i et annet rom. Eksamensvaktene har ikke myndighet til å bortvise studenter, men skal varsle eksamenskontoret. Det er god avstand i våre eksamensrom, samt håndsprit og munnbind tilgjengelig.

Universitetet i Oslo: - Ikke hjemmel til å bortvise

– Vår vurdering er at vi ikke har hjemmel til å bortvise studenter som nyser eller hoster, sier studiedirektør Hanna Ekeli.

Universitetet i Oslo.

Hun understreker at UiO har informerer i forkant av eksamen for å unngå at studenter med symptomer møter til eksamen, og har nylig introdusert egenmelding som tiltak for å styrke dette.

– Dersom noen av ulike årsaker skulle hoste, nyse eller bli dårlig under eksamen, vil vi gå i dialog og bruke skjønn for å finne en god løsning, sier Ekeli.

Høgskulen i Volda

Rektor Johan Roppen sier problemstillingen ikke er aktuell, fordi de nå nesten bare har digitale hjemmeeksamener. Med noen få unntak:

– Vi har til nå hatt tilgang på hurtigtester på skolen for de som har trengt dette på eksamensdagen, sier Roppen.

Nord Universitet: Tillit

Nord universitet svarer ikke på om studenter kan bli bortvist eller ei.

– Vi har tillit til at ingen studenter møter på skoleeksamen dersom de har symptomer eller mistanke om smitte. Nord universitet planlegger å gjennomføre fysisk skoleeksamen for et mindre antall eksamener, med forsterkede smitteverntiltak. Det vil bli lagt til rette for at alle har gratis tilgang til munnbind i eksamenslokalene. Ansatte som er til stede i eksamenslokalene må bruke munnbind. Studentene vil bli oppfordret til å bruke munnbind dersom de ikke kan holde minst en meters avstand til andre, sier kommunikasjonsrådgiver Ellisiv Flatval.

Høgskolen i Østfold: Ikke forbudt å hoste

– Dette med å ikke møte eller være ute blant folk dersom man har symptomer, er jo tillitsbasert og det er ikke forbudt å hoste, sier informasjonssjef Tore Petter Engen.

Han understreker at det er begrenset hva eksamensvaktene kan gjøre:

– De fleste av symptomene på Covid-19 er ikke visuelle/hørbare slik at en eksamensvakt skal reagere. Om en student svetter eller ser helt medtatt ut, vil de selvsagt spørre om det går bra med dem, og eventuelt høre om de trenger hjelp, sier informasjonssjef Tore Petter Engen.

Høgskolen i Østfold.

Atlantis Medisinsk Høyskole: Bortviser kandidater som hoster mye

Prorektor Linn Christensen sier de følger de smittevernfaglige råd og anbefalinger som til enhver tid gjelder.

– Ingen eksamen blir gjennomført ved vår høyskole i større grupper, det vil være god avstand mellom studentene og forsterkede smitteverntiltak. Kandidater skal ikke møte til eksamen dersom de har symptomer. En kandidat som hoster mye under eksamen vil bli bortvist og vil da kunne ta ny eksamen i januar, sier Christensen.

