Det er oppdaget smitte ved to avdelinger i Herøy kommune i Møre og Romsdal. Her fra broen til øya Runde.

Alvorlig smitteutbrudd på omsorgssenter i Herøy – glemte å gi tredje dose

To avdelinger ved Herøy omsorgssenter i Møre og Romsdal ble glemt da det ble tilbudt boosterdose. Det er fare for alvorlig sykdom og død, sier kommunedirektør Trond Arne Aglen.

Av Eirik Husøy

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Så langt er syv personer smittet.

Fire av de smittede er pasienter ved såkalt blå avdeling, og tre av dem er ansatte, opplyser kommunen. Kommunen har satt krisestab mandag for å håndtere situasjonen.

Til sammen er det snakk om 27 personer på to avdelinger som ikke har fått boosterdose, opplyser kommunedirektør Trond Arne Aglen i Herøy kommune til VG.

12 av dem som ikke har blitt tilbudt boosterdose, er pasienter ved blå avdeling. 15 av dem er pasienter ved Eggesbøtunet omsorgssenter.

– Det er svært kritisk. Det er beboere som vi har et ansvar for. Hele samfunnsoppdraget går ut på å beskytte de svakeste, og her er det fare for alvorlig sykdom eller i verste fall død. Vi har ansvar for å følge de nasjonale anbefalingene, og de er tydelige på at eldre i risikogrupper bør ha tredje dose. Det har vi ikke sørget for. Og det er alvorlig, sier Aglen.

– Det er klart jeg beklager det. Og det er fryktelig.

Smitte via ansatt

Lokalavisen Vestlandsnytt har også omtalt saken.

Smittesporingen har avdekket at smitten trolig oppsto tirsdag 30. november da en ansatt ved blå avdeling fikk påvist coronasmitte. Den ansatte skal ikke ha hatt symptomer da vedkommende kom på jobb, men etter hvert ble det besluttet å ta en test som viste seg å være positiv.

– Vi har fått inn smitte på omsorgssenteret vårt via en ansatt. Gjennom den smitten blir det avdekt at den tredje boosterdosen, som er besluttet at skal gis, ikke har blitt gjennomført. Og kontrollen som skal ha avdekket feilen, har heller ikke fungert, sier kommunedirektøren.

I etterkant ble smittesporing og forebyggende tiltak iverksatt. De ytterligere smittetilfellene ble påvist i helgen og mandag.

Det er nå gitt ut råd om at det ikke blir gjennomført besøk dersom det ikke er strengt nødvendig.

Sjekker for omikron

Pasienter og beboere som ikke har fått tredje dose, har fått tilbud om dosen fra mandag.

Det blir gjennomført systematisk testing av pasienter og ansatte. Det skal sjekkes for omikronvarianten, men i utgangspunktet mistenkes det ikke omikronsmitte.

– Vi ser en sammenheng med pågående utbrudd i kommunen som vi har grei sporing på, og knytter det til det. Og det er ikke et utbrudd av omikron, sier Aglen.

Av personvernhensyn vil han ikke opplyse hvor alvorlig tilstanden er for de smittede.

– Men det sier seg selv at når man får inn smitte på en sånn avdeling, så er det i utgangspunktet kritisk, sier Aglen.

Pårørende til pasienter er varslet. Også Statsforvalteren er varslet om utbruddet ved omsorgssenteret og om avviket.