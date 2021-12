Samiske Maja Lisa Kappfjell har fått en beklagelse fra Helgelandssykehuset. Det fikk hun etter at hun opplevde hva hun beskriver som en trakasserende og ubehagelig opplevelse på grunn av sin samiske bakgrunn i møte med en overlege i sykehuskantinen. Foto: Ronald Johansen, iTromsø

Sykehus beklager etter anklager om samehets fra overlege

OSLO/TROMSØ (VG) Samiske Maja Lisa Kappfjell endte i en høylytt konfrontasjon med en overlege på Helgelandssykehuset som hun opplevde som krenkende og trakasserende. Nå har Sametinget engasjert seg – og sykehuset beklager.

Av Martin Lægland og Ronald Johansen/iTromsø (foto)

En opphetet konfrontasjon mellom en overlege og en samisk pårørende på Helgelandssykehuset har ført til at Sametinget har engasjert seg i saken – og at sykehuset beklager.

– Det var en svært ubehagelig og skremmende opplevelse. Sånn skal ikke skje på et sykehus når man er pasient eller pårørende.

Det sier den tromsøbosatte Maja Lisa Kappfjell til VG etter at hun var på sykehuset på Helgeland med familien som pårørende, da hennes søster plutselig ble hasteinnlagt på sykehuset.

Mens Kappfjell spiste frokost i kantinen sammen med andre familiemedlemmer overhører de det som viser seg å være en overlege ved et nabobord, begynner å snakke svært kritisk om blant annet samisk reindrift og samiske rettigheter.

– Mannen snakket høyt, kikket flere ganger bort på oss og vi opplevde disse direkte feilaktige ytringene som målrettet mot oss, sier hun, og forteller at hun og flere av de andre snakket samisk og at en var ikledd samisk sjal.

FÅTT BEKALGELSE: Maja Lisa Kappfjell har fått en beklagelse fra Helgelandssykehuset.

– Vi føltes oss utilpass og ille berørt av disse voldsomme utsagnene om våre reindriftsutøvende slektninger, urfolk og vindkraftutbygging, sier hun, og mener mannen kom med flere generaliserende bemerkninger om samer og reindriftssamer.

– Jeg gikk derfor bort til ham og sa at hans feilaktige ytringer bare fører til økt rasisme mot samer generelt og reindriftssamer spesielt og ba ham om å skjerpe seg.

Deretter oppsto en opphetet diskusjon hvor overlegen ifølge Kappfjell ble stadig mer høylytt og opphisset. Kappfjell klaget på hendelsen.

Kappfjell sier til VG at hun opplevde hendelsen som trakasserende og krenkende – og at hun sendte en formell klage til sykehuset etter hendelsen.

Beklager hendelsen, men ...

VG kjenner overlegens identitet, og har snakket med han.

Han bekrefter VG at det fant sted en høylytt diskusjons i kantinen. Han beklager at han ikke tok tilbakemeldingen fra den pårørende til etterretning og dempet sine utsagn etter han fikk vite at det ble oppfattet ugreit, men begynte å diskutere med henne.

– Hun provoserte meg noe så voldsomt. Hun sa jeg måtte skjerpe meg med mine holdninger, og da ble jeg så provosert at jeg ikke klarte å roe meg ned, som jeg burde ha gjort, erkjenner han.

Ledelsen ved Helgelandssykehuset har beklaget til Kappfjell etter hendelsen.

Han avviser Kappfjells påstand om at han skal ha sett henne og familien i kantinen, og at påstandene ble sagt for å provosere.

Overlegen sier at han og en gruppe kolleger diskuterte høyesterettsdommen som ga reindriftsutøverne medhold i deres sak mot vindkraftutbygging på Fosen i Trøndelag.

Også i Mosjøen har spørsmålet om vindkraft vært betent. Der tapte reindriftsutøverne sitt søksmål mot vindkraftutbygging på Øyfjellet.

Overlegen sier til VG at han er positiv til vindkraft, og bekrefter at han i diskusjonen dro reindriftsutøvernes motiver i tvil når de går imot utbygginger av den typen – og at motstanden etter hans mening ikke handler om behovet for beite, men et ønske om økonomisk kompensasjon.

Han sier at han i etterkant av hendelsen har hatt en prat med sin nærmeste leder.

– Jeg fikk beskjed om å tenke over hvordan jeg uttaler meg i kantinen, sier han til VG.

Klinikksjef Ole Johnny Pettersen ved Helgelandssykehuset har beklaget hendelsen til Maja Lisa Kappfjell.

– Skal ikke forekomme

Klinikksjef Ole Johnny Pettersen forteller til VG at saken er blitt behandlet ved sykehusledelsen – og at han personlig har sendt et brev hvor han beklager til Kappfjell – i tillegg til at han har beklaget over telefon.

– Jeg har ikke noen grunn til å bortforklare det som hendte, slike hendelser skal ikke forekomme, og vi har beklaget.

Pettersen sier at Helgelandssykehuset er opptatt av at de som en del av helseforetaket Helse Nord har et særlig oppdrag om å ta særlig hensyn til samisk språk og kultur gjennom sine tjenester – og at de jobber for bevisstgjøring i hele organisasjonen.

– Dette er en god sjanse for oss å være oppmerksom på slik type opptreden. Man kan være politisk uenig, men det skal aldri gå utover pasienter eller pårørende.

– Opptrådte overlegen i tråd med deres retningslinjer?

– Nei, det gjorde han ikke, og det har han beklaget. Ideelt sett skulle han beklaget der og da, men når det ikke skjedde så har vi håndtert situasjonen, og vi har tatt en prat med han om rolleforståelse.

Uakseptabelt: Runar Balto i sametingsrådet gir full støtte til Maja Lisa Kappfjell.

– Uakseptabelt

Sametingsråd Runar Balto har engasjert seg i saken. Han mener slike hendelser kan svekke pasientsikkerheten til samiske pasienter.

– Det er fullstendig uakseptabelt at noe slikt kan skje i 2021. Pasienter og pårørende er i svært sårbare situasjoner, og nå forventer jeg at sykehuset jobber for å sørge for at slikt ikke skjer igjen, sier han og legger til:

– Vi vet at samehets fremdeles finnes – men man skal aldri oppleve det som pasient eller pårørende i møte med helsevesenet, slår Balto fast.

Balto reagerer på overlegens påstand om at samiske konflikter med vindkraft handler om erstatning – og ikke om beiteområder.

– Det er ikke første gang vi hører sånne påstander. Men påstanden er helt feil. Dette dreier seg om reindriftens mulighet til å overleve fremover, i ei tid det er stort press på næringen, særlig i sørsamiske områder.

– Det er lov å ha slike meninger som han har, men hører ingen steder hjemme å gå til angrep på pårørende på et sykehus. Jeg frykter at vindkraft og Fosen-dommen kan skape grobunn for enda mer samehets i samfunnet.

Kappfjell håper hendelsen kan gi grobunn for videre debatt om rasisme mot samer, urfolk og minoriteter.

– Jeg er glad for at sykehuset som institusjon har beklaget. Så håper jeg overlegen har tenkt seg om etter hendelsen, og at sykehuset sørger for at ikke noen andre må oppleve noe lignende.