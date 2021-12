VAR SJEF: Barnevernssjefen i en kommune på Romerike jobbet tidligere for den overgrepstiltalte barnevernseieren (bildet).

Barnevernssjef unnlot å informere om overgrepstiltalt fosterfar

Kvinnen gikk fra jobb i firmaet til den overgrepstiltalte fosterfaren til å bli barnevernssjef i en kommune på Romerike. Da sa hun ingenting om at kommunen kjøpte tjenester fra firmaet til en overgrepstiltalt mann.

I november fortalte VG historien om en fosterfar som ble tiltalt for overgrep mot sin tidligere fostersønn.

Mannen har de siste årene etablert seg som en stor aktør innen privat barevern. VG avslørte hvordan han fortsatte å jobbe med barn da han ble overgrepstiltalt – uten gyldig politiattest.

Den nåværende barnevernssjefen i en kommune på Romerike jobbet frem til våren 2021 i det ene firmaet til den overgrepstiltalte mannen. Hun var kjent med tiltalen mens hun jobbet der. Mannen nekter straffskyld.

I april i år skiftet hun jobb og ble barnevernssjef i kommunen på Romerike.

– Mot slutten av mitt ansettelsesforhold fikk jeg informasjon fra mannen om at straffesaken mot ham var henlagt og at han hadde gyldig politiattest, hevder barnevernssjefen til VG i en e-post.

Basert på informasjonen hun hadde da, mente den nyansatte barnevernssjefen at det ikke var grunn til å informere om at mannen kommunen kjøpte tjenester av tidligere hadde vært overgrepstiltalt.

Da hun så leste i VG i november i år at mannen på nytt var overgrepstiltalt, varslet hun internt – og avtalen med firmaet ble sagt opp.

– Da du begynte i jobben, hvorfor informerte du ikke om at kommunen i lang tid hadde kjøpt barnevernstjenester av et firma som var eid og hadde blitt ledet av en mann tiltalt for seksuelle overgrep mot sin egen fostersønn?

– Ettersom jeg på det tidspunkt hadde informasjon fra mannen om at saken mot ham var henlagt, og videre hadde fått opplyst at barneverntjenesten var kjent med straffesaken og hadde konkludert med at rammeavtalen kunne fortsette, så jeg ingen grunn til å gå nærmere inn på hva som hadde skjedd forut for min ansettelse.

FOSTERSØNN: Eieren av selskapet barnevernssjefen jobbet i, er tiltalt for seksuelle overgrep mot sin tidligere fostersønn Amir.

Barnevernssjefen: Har videreformidlet det som har vært nødvendig

Kommunen hadde fått beskjed om straffesaken via et barnevernssamarbeid på tvers av flere Romerike-kommuner.

Det hadde barnevernssjefen selv informert om i et brev høsten 2020 – da hun fortsatt jobbet i fosterfarens firma.

VG har fått innsyn i brevet kvinnen sendte på vegne av firmaet. Der skrev hun at det forelå en straffesak mot eieren av firmaet.

Men hun skrev ikke at han på det tidspunktet var tiltalt for seksuelle overgrep – på tross av at hun kjente til tiltalen.

En tiltale involverer betydelig mer enn en anmeldelse: Er du tiltalt, vil det si at politiet og påtalemyndigheten er overbevist om at du person har gjort det du anklages for og at de kan bevise det i retten.

– Jeg mener jeg har videreformidlet den informasjon jeg har vært kjent med og som har vært nødvendig, skriver barnevernssjefen til VG i dag.

– Usikker på informasjonen

Barnevernssjefen understreker at hun kun fikk informasjon om overgrepssaken fra den tiltalte firmaeieren selv, aldri fra politiet.

– Utover i arbeidsforholdet ble jeg mer usikker på informasjonen og synes dette ble en særdeles vanskelig situasjon. Jeg bestemte meg for å søke nye jobber og avslutte arbeidsforholdet.

– Hvis du var usikker på informasjonen han ga deg, var ikke det desto mer grunn til å varsle den nye arbeidsgiveren din om saken?

Barnevernssjefen besvarer ikke dette spørsmålet, men viser til sitt tidligere svar:

– Ettersom jeg på det tidspunkt hadde informasjon fra mannen om at saken mot ham var henlagt, videre hadde fått opplyst at barneverntjenesten var kjent med straffesaken og hadde konkludert med at rammeavtalen kunne fortsette, så jeg ingen grunn til å gå nærmere inn på hva som hadde skjedd forut for min ansettelse.

Kommunen: – Full tillit

VG har stilt den assisterende direktøren i kommunen en rekke spørsmål om barnevernssjefen.

Hun ber om å få svare på e-post, der hun unnlater å svare direkte på VGs spørsmål. Dette er tre av spørsmålene hun ikke svarer på:

Skulle du ønske at kommunen kjente til tiltalen mot mannen før?

Barnevernssjefen var usikker på om informasjonen hun hadde om saken er korrekt, siden den kommer direkte fra den tiltalte. Hva ønsker kommunen at en ansatt skal gjøre i en slik situasjon?

Er det noen læringspunkter for kommunen i denne saken?

I en generell kommentar skriver hun:

– Kommunen har full tillit til barnevernssjefen, og vi ønsker at hun skal få mulighet til å gjøre jobben sin i kommunen uten å bli koblet negativt til tidligere arbeidsforhold.

Den overgrepstiltalte fosterfaren har ikke ønsket å la seg intervjue av VG.

– Min klient har hele tiden nektet straffeskyld, og han har forholdt seg til samme forklaring i hele perioden, har hans advokat Thomas Randby tidligere uttalt til VG.