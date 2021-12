forrige

GIFTIG RØYK: Brannen oppsto ved Franzefoss Gjenvinning på Sotra torsdag ettermiddag. 1 av 2 Foto: Politiet

Advarer om giftig røyk etter brann i prosessanlegg i Øygarden

Det har vært full overtenning i Franzefoss’ gjenvinningsanlegg på Sotra utenfor Bergen. Vaktkommandøren avviser at det er radioaktivt materiale i bygningen som brenner.

– Det er full overtenning i den store prosesshallen, og vi har sendt alt av utstyr dit. Det er opprettet en sikkerhetssone på 300 meter, fordi det dreier seg om svært giftig røyk, sier vaktkommandør Jan Ove Haga ved 110-sentralen i Hordaland til VG.

– Det er giftig røyk. Men radioaktiviteten er av Franzefoss som eier gjenvinningsanlegget avkreftet, presiserer Haga.

Brannvesenet fikk inn melding om brannen klokken 14.27 torsdag, og det ble da sendt store styrker til brannstedet.

I 17-tiden torsdag kveld opplyser politiet under en pressekonferanse at det er 45 brannmannskaper i aksjon, og det er ventet ytterligere forsterkninger – blant annet sivilforsvaret.

– Vi har sendt alt av utstyr fra Øygarden, vi har båt fra Bergen brannvesen, kjemikaliedykkere og vi jobber med å få tak i en supplybåt, sier Haga, som legger til at de ikke har kontroll på brannen.

SIKKERHETSSONE: Politiet har sperret av et område på 300 meter rundt brannen på grunn av den giftige røyken. 1 av 2 Foto: Bergen Foto og Media

Anlegget som brenner tar blant annet imot boreslam fra Nordsjøen, og det oppbevares i tillegg sveisegass og andre gassflasker på anlegget.

Ber beboere lukke vinduer

Det er ifølge Vest politidistrikt ingen husadresser som er berørt av sikkerhetssonen.

– Det har gått ut en kommunal varsling til beboere i området om å holde vinduer lukket, sier Dan Erik Johannessen, operasjonsleder i Vest politidistrikt til VG.

– Per nå er det ikke behov for evakuering av beboere, sier han.

Har satt krisestab

Anlegget det gjelder er drevet av Franzefoss Gjenvinning. Daglig leder Ståle Nistov forteller til VG at det ikke er snakk om personskader som følge av brannen.

– Heldigvis er alle våre folk i god behold, men det er fortsatt en ganske alvorlig situasjon. Vi har satt krisestab i konsernet, og jeg og konsernleder er på vei til Bergen nå for å få bedre oversikt over situasjonen.

Nistov sier videre at det er for tidlig å fastslå hva som har forårsaket brannen.

– Nå handler det først og fremst om å håndtere situasjonen. Vi følger beredskapsplanen, og varsler alle som skal varsles.

Rettelse: VG skrev i en tidligere versjon at vakthavende brannsjef I Øygarden brann og redning opplyste til Bergens Tidende at det er radioaktivt materiale som brenner. Dette avkrefter daglig leder Ståle Nistov ved Franzefoss gjenvinning overfor VG. Ifølge ham er det korrekte at det ikke er radioaktive stoffer i bygningen, og at det heller ikke er radioaktive stoffer lagret på anlegget. VG rettet saken klokken 17.00 torsdag 02.12.21.