SAKKYNDIG: Psykiater Randi Rosenqvist utredet den nå avdøde mannen i forbindelse med knivangrepet på Ankerbrua i 2019.

Sakkyndige advarte om at mannen kunne angripe igjen: − Veldig tragisk

Under rettssaken i 2019 mot mannen som tirsdag ble skutt og drept av politiet, mente de sakkyndige at han kunne komme til å begå nye angrep. Men vedkommende var på bedringens vei for ett år siden, sier en av de sakkyndige.

Av Sindre Camilo Lode

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Tirsdag morgen gikk en mann i 30-årene til angrep mot det som tilsynelatende var tilfeldige personer i Thereses gate på Bislett, vest i Oslo.

Mannen ble skutt og drept, og er nå siktet for angrepet der en polititjenesteperson ble skadet. Totalt har fire personer status som fornærmet. Politiet mener at det er psykisk sykdom som ligger bak handlingene.

Dette var imidlertid ikke første gang at gjerningspersonen har angrepet folk.

Mannen er domfelt flere ganger – og ifølge dommene har han ved flere anledninger gått til angrep på personer mens han har vært ruset.

I 2019 knivstakk han Lennon Dominguez (40) ved Ankerbrua i Oslo.

I den påfølgende rettssaken mot mannen i desember i fjor, ble han dømt til tvungent psykisk helsevern for drapsforsøk på Dominguez. Da mente de sakkyndige som vurderte mannen, at han hadde vært psykotisk under angrepet.

De mente også det verste som kunne skje med mannen, var at han «faller ut av behandling, forfaller sosialt og ruser seg».

Hvis dette skjedde, fryktet de at lignende hendelser som knivangrepet ved Ankerbrua, kunne skje igjen.

«For at hans sykdom skal ha best mulig prognose, er det viktig at han har tett kontakt med det psykiske helsevern gjennom lang tid, les: flere år», konkluderte de sakkyndige ifølge dommen.

Så positiv utvikling

Randi Rosenqvist regnes som en av Norges fremste rettspsykiatere og var én av to sakkyndige under rettssaken mot mannen.

Til VG sier hun at mannen hadde en positiv utvikling senhøsten 2020.

– Umiddelbart synes jeg dette er veldig tragisk. For da jeg så ham sist for ett år siden, så var han på bedringens vei. Han var en mann med ressurser, og han var dypt ulykkelig for det som skjedde sommeren 2019.

SAKKYNDIG: Psykiater Randi Rosenqvist var sakkyndig under rettssaken mot den avdøde mannen som i 2019 knivstakk en person på Ankerbrua i Oslo.

Også mannens forsvarer, Andrea Wisløff, sier at mannen var på bedringens vei i fjor og at han «fungerte under rettssaken», ifølge NTB.

Wisløff tok over som mannens forsvarer ved årsskiftet 2019 til 2020, og forsvarte ham under rettssaken.

– Han hadde sittet i varetekt en god stund da jeg ble hans forsvarer, og var adekvat da. Han var også under behandling da han fikk dommen, sier hun.

Politiet har opplyst at mannen mandag slapp ut på kortvarig permisjon fra helsevesenet.

Forsvareren vil ikke si om hun mener det var riktig å gi mannen permisjon mindre enn ett år etter at han ble dømt til tvungent psykisk helsevern.

– Jeg har ingen kjennskap til innholdet i behandlingen, og jeg har ikke forutsetninger for å kunne uttale meg om hvorvidt det var riktig å gi ham permisjon. Det er helsevesenet som må uttale seg om ting rundt hans helsetilstand, sier hun.

Se hva som skjedde ved Ankerbrua i 2019 :

Dette er tvungent psykisk helsevern Tvungent psykisk helsevern kan gjennomføres på tre måter: Tvungent vern med døgnopphold: Pasienten må oppholde seg på institusjonen, og kan holdes tilbake mot sin vilje. Ved rømming kan pasienten hentes tilbake av politiet. Tvungent vern uten døgnopphold: Pasienten bor hjemme eller oppholder seg frivillig på en institusjon, men må regelmessig møte frem til behandling på sykehuset eller det distriktspsykiatriske senteret (DPSet). Pasienten kan i dette tilfellet ikke holdes tilbake i sitt eget hjem eller i en institusjon mot sin vilje. Hvis pasienten ikke møter til behandling, kan vedkommende hentes med bistand fra politiet. Tvungen observasjon: Dette innebærer at pasienten kan holdes tilbake på sykehuset i inntil 10 dager slik at sykehuset kan vurdere om vilkårene for tvungent psykisk helsevern er til stede. Dersom institusjonen mener at det er strengt nødvendig, kan fristen forlenges med ytterligere 10 dager etter samtykke fra kontrollkommisjonens leder. Hvilken av disse formene som anvendes avhenger av hva den faglig ansvarlige psykiater eller psykologspesialist mener er den beste løsningen for pasienten. Kilde: Helsenorge Vis mer

Advarte om nye angrep

Sakkyndig Rosenqvist sier til VG at mannen umiddelbart etter pågripelsen i 2019, ble overført til psykiatrien. Der ble han satt under behandling og medisinering.

– Han fikk god behandling og medisinering. Han kom seg, slik at han kunne fortsette varetekt i fengselet fra midt på høsten 2019, sier Rosenqvist.

Hun legger til at innen selve rettssaken startet, var mannen «vesentlig bedre og dypt ulykkelig» for å ha begått angrepet.

Det er kjent at mannen var russisk statsborger, men opprinnelig var fra krigsherjede Tsjetsjenia.

Venner har beskrevet mannen som omsorgsfull og sier at han var åpen om at han slet med rus. De mener også at det hele burde vært forhindret.

Rosenqvist sier at hun under rettssaken skisserte opp hva som kunne komme til å skje, hvis mannen kom ut av behandling.

– Jeg gjorde rede for at om ting ikke ble fullt opp riktig, så kunne han igjen blir dårlig.

Hun sier at da hun snakket med mannen våren 2020 «var han kommet seg ganske bra».

– Og han var enda mer stabilisert ved juletider. Han var ganske samlet under rettssaken.

BISLETT-ANGREPET: Det var i Therese gate på Bislett, vest i Oslo, at mannen tirsdag morgen gikk til angrep med kniv. Her jobber teknikere på stedet.

– Ikke straff

Pål Grøndahl er psykologspesialist og jobber også som sakkyndig i rettssaker.

Han forklarer til VG at det er personer som har begått alvorlige handlinger og som blir funnet utilregnelige, som blir dømt til tvungent psykisk helsevern, men at det ikke er det samme som en fengselsstraff.

– Tvungent psykisk helsevern et verktøy som samfunnet har, som tilsier at vi kan beskytte samfunnet. Det er en særreaksjon, altså ikke en straff.

Målet med å dømme personer til dette, er ifølge Grøndahl å avverge at den siktede gjennomfører nye alvorlige handlinger.

– Samfunnsvernet trumfer behandlinger i slike saker. Det vil si at det er 51 prosent samfunnsvern og 49 prosent behandling.

SAKKYNDIG: Psykologspesialist Pål Grøndahl.

Det er foreløpig ikke kjent hva slags type institusjon den avdøde var under behandling ved før han ifølge politiet slapp ut på kortvarig permisjon mandag.

Stort sett effektivt

Ifølge Grøndahl gjøres det en konkret faglig vurdering ved hver enkelt søknad om permisjon, utvidelse av frihet og likende for personer som er dømt til denne behandlingen.

Vurderingen blir gjort av den faglig ansvarlige og kolleger ved institusjonen der pasienten blir behandlet.

I denne vurderingen sier Grøndahl at man blant annet ser etter om pasienten har høyt symptomtrykk eller om symptomene har bleknet, for så å vurdere om det er grunnlag for å innvilge ønsket til pasienten.

– Vi hører jo ikke om de mange tusen vurderingene som går bra. Vi hører bare om det når det går galt.

Det er psykiater og sakkyndig Rosenqvist enig i.

– Det er ganske mange som er dømt til dette, og stort sett klarer foretakene å hindre nye voldshandlinger. I all hovedsak er dom til tvungent psykisk helsevern et effektivt tiltak for å hindre at de dømte blir voldelige i offentlig rom, sier hun, og legger til:

– Men de skal ikke være låst inne på sykehus resten av livet.