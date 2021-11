ANDRE KRAV: Kravene for lærerstundenter ses nå på.

Tar vekk omstridt mattekrav for studenter

Regjeringen starter arbeidet med å fjerne karakterkravet om «4» i matte for lærerstudenter.

– Det er viktigere at du har fire i snitt, enn at du har fire i akkurat matte, sier høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp).

SER PÅ SNITT: Høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.

I oktober ble det kjent at Ap og Sp var blitt enige om å fjerne karakterkravet for matte i lærerutdanningen. Nå har regjeringen bestemt seg for å starte arbeidet, slik at kravet kan være endret til våren når nye kull skal søke.

Forslaget skal først ut på høring.

Vil heller ha 40 poeng

– Vårt forslag er at de som ønsker å bli lærer ikke trenger 4 i matte. I stedet må de ha minst 40 skolepoeng og minst 3 i matte og norsk, sier Borten Moe.

Kravet om 4 i matte opprettholdes for dem som ikke har høy nok poengsum, altså 40.

– Dette vil gi langt flere mulighet til å bli lærerstudenter. Vi trenger flere utdannede lærere i Norge, særlig i distriktene, men også i deler av Oslo, sier Borten Moe.

ENIGHET: Ap og Sp ble enige om å fjerne matte-fireren i oktober. Nå starter arbeidet. Først skal kravet på høring.

Ifølge Kunnskapsdepartementet var det i høst planlagt 3201 studieplasser, mens bare ble tatt opp 2866 studenter.

– Vi ønsker å fylle opp de plassene vi har, sier Borten Moe.

– Vil dette gi svekket kompetanse til fremtidens lærere?

– Kravet om fire i snitt er et høyt krav. Du skal argumentere hardt for at en student med fire i snitt fra videregående vil bli en dårlig lærer, sier Borten Moe.

Han legger til at det er få utdanninger i dag som har egne krav til mattekarakter fra videregående.

Ble innskjerpet i 2016

Ordningen med mattekrav ble skjerpet i 2016 til 4 for opptak til grunnskolelærerutdanning og lektorutdanning.

LIKER ENDRINGEN: Elise Klungtveit er leder i Pedagogstudentene.

Leder i Pedagogstudentene, Elise Klungtveit, jubler over endringen.

– Det er fantastisk at matte-fireren skal avvikles. Den har vært uklok politikk som har bidratt negativt til å rekruttere lærere, sier Klungtveit.

Hun opplyser at foreningen har jobbet for at kravet i stedet bør være 40 skolepoeng.

– Får regjeringen gjenomført dette, tror vi det vil bidra til at flere utdanner seg til lærere, sier Klungtveit.

ØNSKER IKKE ENDRING: Guri Melby (V).

Tidligere kunnskapsminister og Venstre-leder Guri Melby reagerer på at Ap og Sp vil droppe firerkravet. Hun kommenterte saken slik til NTB i oktober:

– Å redusere kompetansekravene for lærere vil bidra til å redusere satsingen på systematisk videreutdanning og kompetanseutvikling.

SV lover å støtte regjeringen i denne saken.

– Firerkravet er symbolpolitikk som bare gjør jobben med å sikre nok kvalifiserte lærere i skolen vanskeligere, sier Freddy Andre Øvstegård (SV).