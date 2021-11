UENIGHETER: Trondheim opplever økende smitte, men det er uenigheter om hvordan man skal takle den.

Full strid om coronatiltak i Trondheim: − Er planen at barn skal bli smittet?

I formannskapsmøtet i Trondheim kommune tirsdag var det full uenighet om veien videre i den smitterammede byen, og avgjørelsen er nå utsatt.

På fredag var advarselen klar: Dersom det ikke ble bedring i etterlevelsen av spesielt munnbind-anbefalingene i helgen, må de innføre strengere tiltak.

Mandag sa kommunedirektør Morten Wolden at han ønsket en rekke tiltak for å få ned smittetallene, blant annet påbud om munnbind.

Disse påbudene og anbefalingene er foreslått: Dette er de foreslåtte påbudene: Påbud om bruk av munnbind i drosje, både for sjåfør og passasjerer.

Påbud om munnbind på kollektivreiser, i butikker/kjøpesenter, på serveringssteder, i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur, trenings- og sports- og fritidsaktiviteter der man ikke kan holde minst en meter avstand til andre. Med unntak av butikker/ kjøpesentre gjelder dette inn og ut av lokaler, men ikke selve utøvelsen av idretts- eller kulturaktivitet.

Påbud om bruk av munnbind for kunder og ansatte hos frisør, hudpleie, tatoverings- og hulltaking tjenester etc. Påbudet gjelder ikke kunder der munnbind vil hindre behandlingen Kommunedirektøren foreslår også følgende sterke anbefalinger: Alle voksne oppfordres til å begrense antall nærkontakter på fritiden. Dette er ikke en generell anbefaling om å avlyse selskaper og arrangementer, men å redusere den samlede kontaktflaten i løpet av uken.

Det anbefales å tilrettelegge for hjemmekontor, der dette er hensiktsmessig ut fra arbeidets art for å unngå spredning av smitte/ sykdom.

Barn og voksne anbefales å unngå deltagelse i sosiale aktiviteter/ fritidsaktiviteter dersom man bor sammen med en smittet person. Dette gjelder i 7 dager fra den smittede fikk symptomer eller ble påvist smittet, uavhengig av om man er vaksinert eller har symptomer.

Det anbefales å holde avstand til andre ved luftveissymptomer og ha lav terskel til å teste seg.

Det frarådes å dra på besøk på sykehjem dersom besøkende har luftveissymptomer eller smitte i egen husstand.

Det anbefales å legge til rette for at fritidsaktiviteter innendørs for voksne i hovedsak foregår i mindre grupper

Det anbefales å unngå store arrangement og samlinger av elever på tvers av skoler. Vis mer

Men politikere i Trondheim er uenig i forskriften som foreslås.

I formannskapsmøtet tirsdag fremmet Marte Løvik (Sp) forslag om utsettelse en dag, som ble enstemmig vedtatt. Politikerne ønsker å vite mer om smittesituasjonen og konsekvensene før det tas en avgjørelse.

Flere av politikerne ga i møtet uttrykk for at de ikke ønsker inngripende generelle tiltak i befolkningen, men i stedet målrettede tiltak mot gruppen der smitten er størst nå – nemlig blant barn og unge.

– Er planen at barn skal bli smittet for at vi skal komme oss ut av pandemien? Vi har ikke noe tiltak knyttet til skole. Over 90 prosent er vaksinert, men vi har en gruppe her som ikke har noe tilbud, sier Løvik i møtet.

Fredag, lørdag og søndag registrerte kommunen totalt 410 smittede. Her kan du se at flest smittede registreres i de yngste aldersgruppene:

Klarer ikke lenger spore smitten

Kommuneoverlege Tove Røsstad mener man kan bli blind på at smitten bare gjelder barn.

– Det er 60 prosent barn, og så er det 40 prosent voksne. Vi ser at dette stort sett er foreldre av barna. Men fordi antall smittede har gått så kraftig opp, klarer vi ikke lenger spore smitten – vi har sirkulerende smitte i samfunnet.

Oppvekst- og utdanningsdirektør Lasse Arntsen sier at kommunen har hatt sonderinger med skolene om konsekvenser.

– Kontaktreduserende tiltak vil ha en positiv effekt mot smitte. Men det som nevnes som negativt på et eventuelt gult nivå, er at det gir mindre fleksibilitet i bemanningssituasjonen, og tilgangen på eksterne vikarer er svært begrenset for tiden, sa Arntsen.

Et annet poeng som ble trukket frem på møtet av kommunen var at barn og unge opplever mer negative effekter av tiltak enn av selve sykdommen.

– Gikk nok litt fort

Det som gjelder nå i Trondheim, er en anbefaling om munnbind på kollektivtrafikken og på steder hvor det er vanskelig å holde avstand, i tillegg til at folk bes om å begrense antall nærkontakter.

Kommunedirektør Wolden vil ha påbud om munnbind på kollektivreiser, i butikker/kjøpesenter, på serveringssteder, i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur, trenings- og sports- og fritidsaktiviteter der man ikke kan holde minst en meter avstand til andre.

Det skjønner Marte Løvik lite av.

– Jeg sliter med å forstå forskriften. Når jeg drar på treningssenter må jeg ha på munnbind på vei inn, men ikke inne i salen på gruppetime. Og hvis man skal på nattklubb, trenger man det ikke der inne, men på bussen på vei hjem.

Kommuneoverlege Røsstad innrømmet i møtet at det er noen ulogiskheter i munnbindpåbudet som er foreslått.

– Det gikk nok litt fort, det kan jeg innrømme. Det med munnbind får vi kanskje ta noen runder til på.

TILTAK: Mandag sa kommunedirektør Morten Wolden at han ønsket en rekke tiltak for å få ned smittetallene.

Helse- og velferdsdirektør Wenche Dehli uttrykte på møtet at hun er bekymret for kapasiteten i helsetjenesten.

– Det er en veldig presset tjeneste. Det er smitte på flere enheter. Det er lite mulighet for å hente ekstra bemanning, for landet er støvsugd for helsepersonell, sa Dehli.

I forrige uke kom beskjeden om at akuttmottaket på St. Olavs hospital er så fullt at pasienter blir liggende i timevis, og sykehuset har gått over til gult nivå.