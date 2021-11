VEIEN UT? Det kan ta mange år før vi kan legge pandemien bak oss, tror Trond Brattland, smittevernoverlegen i Tromsø.

Tromsøs smittevernoverlege savner «exitstrategi» for pandemien

Tromsøs smittevernoverlege etterlyser en klar nasjonal strategi for hvordan vi skal komme oss ut av pandemien. Selv tror Trond Brattland at vi må belage oss på å bli beskyttet gjennom smitte, og at dette kan ta flere år.

Publisert: Nå nettopp

Han mener vi må lære oss å leve med covid-19. Og det uten at økonomien eller næringslivet kollapser fordi vi alle holder hos hjemme.

– Jeg etterlyser en tydelig exit- strategi. Kommunikasjonen er vanskelig fordi strategien er uklar; skal vi slå ned smitten eller leve med den? spør kommuneoverlege Trond Brattland som venter på at sentrale myndigheter skal lage en forskrift slik at kommunene kan innføre coronapass ved behov.

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) opplyser mandag at de jobber sammen med FHI og Helsedirektoratet for å få det juridiske og praktiske på plass så raskt som mulig, forhåpentligvis i løpet av uken.

– Vi håper å ha dette på plass i løpet av denne uken. Samtidig jobber vi med å se på mer utstrakt bruk av coronasertifikat nasjonalt, skriver HOD i en e-post til VG.

Et grønt coronapass vil eksempelvis kunne brukes på kulturarrangementer, konserter, konferanser, i julebordsesongen og i utelivsbransjen generelt. Tromsø var en av de første kommunene som umiddelbart erklærte at de vil bruke ordningen

– Vi har fått beskjed om at vi må vente på en forskriftsendring, sier Brattland som har fått mange telefoner fra folk som vil avlyse arrangementer fordi de er blitt vant til at det er det man gjør for å slå ned smitten.

I kjølvannet av at smitten øker kraftig mange steder, og sykehustallene stiger ga regjeringen fredag kommunene mulighet til å ta i bruk coronapass innenlands.

– Må tåle at vi blir smittet

– Folk blir usikre og stenger ned mer enn nødvendig. Dette gir igjen økonomisk usikkerhet, sier Brattland som mener at løsningen på sikt er at nesten hele befolkningen blir smittet, men at dette må skje over tid slik at ikke helsevesenet kneler underveis.

– Det ser ut til at smitten er en del av løsningen. De aller fleste fullvaksinerte under 65 år tåler sykdommen godt. Veien ut er at vi under 65 bare må tåle at vi blir smittet, men ikke for mange samtidig. Dette kan ta mange år før vi er ferdige med dette og smittekurven legger seg ned, sier Brattland.

Han mener at en tredje dose sannsynligvis bare har noe for seg for de eldste aldersgruppene siden man her har sett fallende virkning mot alvorlig sykdom når det har gått lang tid siden vaksineringen.

I høst har Tromsø hatt kraftig økende smittetall – rundt 2000 smittede – men samtidig har ishavsbyen om lag 70 000 innbyggere under 65 år.

– Da er det en ganske lang vei å gå før befolkningen er blitt immun gjennom smitte. Det er en viss fare for at en tredje vaksinedose bare vil utsette dette med mindre man ser for seg å gi hele befolkningen en årlig boosterdose, sier Brattland.

Han påpeker at beskyttelseseffekten mot smitte avtar med tiden, men at vaksinene samtidig beskytter mot alvorlig sykdomsforløp hos yngre aldersgrupper.

Minst tre jokere

Men det finnes også «jokere», eller ukjente faktorer:

– Den ene jokeren er at det kommer mutasjoner som fører til alvorlig sykdom hos vaksinerte. Den andre jokeren er om det kommer behandlinger, for eksempel tabletter, som gjør at vi tåler sykdommen uten å risikere sykehusinnleggelse. Den tredje jokeren er om beskyttelsen mot alvorlig sykdom begynner å falle, også hos de yngre fullvaksinerte. Det er vanskelig å være sikker på hva som skjer fremover, men man må ha en strategi. Akkurat nå er strategien litt uklar, sier Brattland.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol opplyser at etatene vurderer behov for eventuelle justeringer i strategien.

Vurderer behov justering

– Strategien for håndtering av covid-19-pandemien ble offentliggjort 27. september, og den gjelder fortsatt, skriver helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i en e-post til VG.

Hun understreker at målet i strategien er ikke å slå ned smitten, men å hindre at pandemien fører til betydelig sykdomsbyrde og belastning på kapasiteten i kommunene og sykehusene.

– Samtidig skal befolkningen kunne oppleve en normal hverdag, andre offentlige tjenester skal kunne ytes på forsvarlig nivå og økonomien beskyttes. Dette skal oppnås ved en beredskapsstrategi, som blant annet innebærer at kommunene må ha beredskap til å innføre tiltak dersom kapasiteten i helse- og omsorgstjenesten tilsier at det er behov det, skriver hun.

Samtidig peker hun på at erfaring fra pandemien har vist at situasjonen til tider er usikker og i stadig utvikling.

– Pandemien er ikke over, og situasjonen vurderes nøye fremover. Ny kunnskap om viruset og utvikling av situasjonen kan gi grunnlag for fremtidige justeringer i strategien. Etatene vurderer eventuelle behov for justering av strategien.