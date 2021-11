NYE RÅD: T.v: Direktør i Helsedirektoratet, Bjørn Guldvog og direktør i Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg fra Regjeringens pressekonferanse om gjenåpningen 24. september. Bjørn Guldvog lanserte tirsdag kveld nye anbefalinger for nasjonale coronatiltak.

FHI og Helsedirektoratet: Vil anbefale nye coronatiltak

Helsedirektør Bjørn Guldvog peker på at «kurvene er på vei full fart oppover». Nå jobber både Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet med nye råd om nasjonale corona-tiltak.

Av Eirik Wichstad og NTB

Etter at kurvene for smittede og innleggelser på sykehus med coronavirus har økt den siste tiden, mener helsemyndighetene det kan være behov for nye nasjonale tiltak.

Direktør i Helsedirektoratet Bjørn Guldvog, gikk tirsdag ut og varslet at det vil komme nye råd. Han la særlig vekt på strengere kontroll ved grensene og tiltak mot uvaksinert helsepersonell.

Vurderer coronasertifikat

Folkehelseinstituttet bekrefter også at de jobber «intensivt» med råd om nye tiltak.

Camilla Stoltenberg skriver følgende i en tekstmelding til VG:

– Jeg kan bekrefte at vi jobber intensivt med råd til regjeringen om tiltak fremover. Her gjør vi, sammen med Helsedirektoratet, både vurderinger av måter å få dagens tiltak til å virke bedre på, og vurderinger av nye tiltak.

VURDERER: Folkehelseinstituttet jobber ifølge Stoltenberg intensivt med å arbeide frem nye råd til nasjonale tiltak. Hun nevner coronasertifikat som et av tiltakene de ser på.

Stoltenberg nevner coronasertifikat som ett av tiltakene de vurderer.

– En av de tingene vi ser på sammen med Helsedirektoratet er om vi skal ta i bruk coronasertifikat, sa Stoltenberg til NRK tirsdag kveld.

Hun la vekt på at dette foreløpig er noe de vurderer – både coronasertifikat til bruk i Norge og ved innreise til landet.

Stigende tall

Den siste tiden har både tallet på smittede og innlagte på sykehusene med coronavirus økt. Det siste døgnet er det registrert 1.532 koronasmittede i Norge, mens antall innlagte koronapasienter på norske sykehus tirsdag var 187.

– Nå ser vi at kurvene er på vei full fart oppover og det vil i løpet av kort tid påvirke den planlagte aktiviteten i sykehusene, og gå utover mange andre pasienter. Derfor er det nødvendig å gå gjennom hele tiltakskjeden og se om vi ikke kan justere litt på det, sier helsedirektør Bjørn Guldvog til NRK.

VIL «JUSTERE»: Med bakgrunn i stigende kurver på antall smittede og innleggelser med coronavirus, ønsker Bjørn Guldvog å justere på de nasjonale tiltakene.

Han sier det ikke er snakk om å gå tilbake til nedstenging slik det var, men heller at det vil være noen tiltak som hindrer at vi får så mye smitte.

Av tiltak som kan være fornuftige mener Guldvog det kan være flere stikkprøver på grensen og tiltak mot uvaksinert helsepersonell som har pasientkontakt.

Vil reagere raskt

Anbefalinger om nye nasjonale tiltak faller i god jord hos Høyre. Tone Wilhelmsen Trøen (H) forventer at helseminister Ingvild Kjerkol (AP) følger det opp raskt.

– Signalene fra helsedirektøren i dag om tiltak for uvaksinert helsepersonell er svært betimelig og jeg håper helseministeren vurderer de rådene som kommer raskt og iverksetter, sier leder av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Tone Wilhelmsen Trøen (H), til NTB.

– Vi har gitt et oppdrag til etatene våre om å fortløpende vurdere behovet for regionale og nasjonale tiltak. Dersom vi får anbefalinger om dette, vil vi raskt ta stilling til det, sier Kjerkol (Ap) til NTB.

AVVENTER: Helseminister Invild Kjerkol (AP) ber kommuner med utbrudd ikke nøler med å ta grep. Nå avventer hun eventuelle nye tiltak fra underliggende etater.

Hun sier at Helsedepartementet følger situasjonen nøye sammen med Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

– Flere kommuner har allerede iverksatt tiltak og varsler flere tiltak dersom situasjonen ikke bedrer seg. Det er svært viktig at kommuner med utbrudd ikke nøler med å ta grep, og innføre lokale tiltak når dette er nødvendig, gjentar Kjerkol.