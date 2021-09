Klikk for å aktivere kartet

17-åring døde etter ATV-ulykke

Gutten (17) omkom av skadene han pådro seg i ulykken, mens en 16 år gammel jente er lettere skadet.

Av Oda Ording

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Ulykken skjedde på Jæren sent tirsdag kveld, melder Stavanger Aftenblad.

– Det var to personer på en ATV som kjørte av veien. Det er føreren av kjøretøyet som nå er omkommet. Spor på stedet tyder på at kjøretøyet først har vært borti autovernet før det havnet utenfor veien. De to var på vei fra Figgjo i retning Kverneland da ulykken skjedde, sier politiførstebetjent og seksjonsleder etterforskning ved Jæren politistasjon, Leif Gunnar Kvame, til avisen.

Ifølge politiet hadde føreren av kjøretøyet lov til å kjøre ATV-en. Det ble torsdag flagget på halv stang på skolen hvor 17-åringen var elev og det har også vært en minnemarkering.

Passasjeren, en 16 år gammel jente, ble lettere skadet i ulykken.