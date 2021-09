PÅ SYKEHUS: Trond Giske (54) innlagt på Ullevål sykehus. VG har fått tillatelse til å bruke bildet.

Trond Giske innlagt på sykehus

Avtroppende stortingsrepresentant Trond Giske (Ap) er innlagt på akutten på Ullevål sykehus med gallestein og galleblærebetennelse.

Det bekrefter han til VG tirsdag kveld ved 20.30-tiden.

Han skal opereres onsdag, skrev han på Facebook rundt en halvtime tidligere.

– Narkose og operasjon i morgen. Takknemlig for å bo i et land med et så godt helsevesen og dyktige og omsorgsfulle folk som tar så godt vare på oss, skriver han.

Ifølge Helsenorge er gallestein små steiner som dannes i galleblæren. Steinene kan gi intense smerter og en sjelden gang forårsake infeksjon i galleblæren.

De fleste som får gallestein, merker ingen symptomer, men om gallestein blokkerer gallegangen, kan de forårsake en intens og krampaktig smerte – noe som kalles gallesteinsanfall eller gallesteinskolikk.

Giske har også galleblærebetennelse, noe Helsenorge skriver er en sjelden tilstand. Gallen blir stående i galleblæren uten å kunne komme ut i tarmen og at galleblæren blir irritert og hoven.

Pasienter med galleblærebetennelse blir som oftest akutt innlagt til sykehusbehandling.

Ubehandlet galleblærebetennelse er farlig. Det kan utvikle seg til infeksjon av gallegangene eller bukhinnebetennelse. Oppsøk lege dersom du har tegn på galleblærebetennelse.

Mer om gallestein Får du et kraftig gallesteinsanfall, vil legen anbefale å fjerne galleblæren. Det vil forebygge nye anfall og mulige komplikasjoner. Forskning viser følgende: Omtrent halvparten får et nytt anfall innen ett år.

Én av tre får ikke flere anfall de neste ti årene.

Hvert år får 1 av 100 personer som har gallesteinsanfall betennelse i galleblæren (kolecystitt).

Dersom du får gallesteinsanfall ofte, vil du sannsynligvis fortsette å få dem ofte. Hvis du har sjeldne anfall vil du sannsynligvis fortsette å få dem sjelden. Kilde: Helsenorge Vis mer

Rettelse: VG skrev først at Giske skulle opereres tirsdag. Det stemmer ikke. Det korrekte er at han skal opereres onsdag. Feilen ble rettet 28.09.2021 klokken 20.40.