MISTET INNTEKTEN: Da Telia-nettet sluttet å fungere, fikk ikke Farhad Ghorbani gjort jobben sin.

Farhad (19) rammet av Telia-problemer: − Har mistet inntekt

Telias omfattende problemer har skapt utfordringer for selskapets kunder. Wolt-sjåfør Farhad Ghorbani (19) er blant dem som har vært rammet.

Av Vilde Haugen

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Denne uken har det fosset inn meldinger fra Telia-kunder om at mobil- og fastnett har vært nede flere ganger. For Farhad Ghorbani, som jobber som sjåfør for matleveringsappen Wolt, har de tekniske problemene gitt konsekvenser på jobb.

– Jeg bruker nettet og GPS på mobilen for å finne frem til adressene jeg skal levere mat til, men i går kunne jeg ikke gjøre det fordi mobilnettet ikke funket, sier han til VG fredag.

Tapte inntekt

Til vanlig går 19-åringen på skole, men på kveldstid jobber han som sjåfør for Wolt. Hos Wolt får sjåførene betalt per levering, i tillegg til en kilometergodtgjørelse. Ghorbani forteller at internettproblemene gjør at han mister inntekt.

– Maten ble kald, og jeg måtte bare dra hjem siden jeg ikke fant veien. Det tapte jeg masse penger på, sier han.

PROBLEMER: Ifølge nettsiden Downdetector er det rapportert over 2000 meldinger om internettproblemer hos Telia torsdag kveld.

19-åringen frykter nå at han i verste fall vil stå uten inntekt.

– Dersom dette blir et vedvarende problem, får jeg ikke gjort jobben min. Jeg bor alene, og betaler husleien min selv, så for meg er det en krise. Jeg har ingen annen inntekt enn dette.

Han hevder at han gjentatte ganger har forsøkt å kontakte Telia for oppdatering om situasjonen, samt for å be om erstatning for tapte inntekter, uten hell.

VERST FOR FRILANSERE: Daglig leder i Wolt, Elisabeth Haga Stenersen, forteller at nettverksproblemene først og fremst går ut over sjåførene.

Nedgang i ordrer

Daglig leder i Wolt, Elisabeth Haga Stenersen, forteller at de registrerte en unormal dropp i ordrer rundt 18-tiden torsdag kveld.

– Kundene må jo ha internett, i likhet med budene våre. Vi ser at det også har kommet en god del henvendelser til support i løpet av kvelden, både fra ansatte og kunder, sier hun.

Nettverksproblemene til Telia har ifølge Stenersen ikke skapt store problemer for budtjenesten som en helhet, men heller for enkelte oppdragstakere.

– Dette er nok noe som individuelle bud kjenner mer på. Internett er jo arbeidsverktøyet deres.

– Bør sjåførene være bekymret for jobben sin?

– Nei, absolutt ikke. Selv uten internettproblemer står sjåførene fritt til å jobbe når de vil. Det er slik modellen vår er satt opp. Men det er klart det er problematisk for sjåførene dersom de over lengre tid ikke kan få inn ordrer, eller finne adressene de skal levere til.

Telia hadde problemer med fastnettet mandag kveld denne uken, men meldte tirsdag at feilen var rettet. Etter at det i 18-tiden torsdag oppsto nye store problemer, melder Telia klokken 19.47 at mobil- og fastnettet fungerer som det skal igjen. Feilen skal ifølge informasjonssjef Daniel Barholm ha vært forårsaket av en intern feil.

– Det er riktig at vi hadde et utfall i går fra kl. 18 til kl. 19 som rammet flere av våre kunder i mobilnettet, noen også i Oslo. Det beklager vi selvsagt overfor de kundene som ble rammet, sier Barholm, og legger til:

– Samtidig er det riktig å påpeke at vi ikke har hatt utfordringer eller feil i mobilnettet i Oslo på veldig lang tid før det, så vi kjenner oss ikke helt igjen i beskrivelsen da vi har svært god dekning på både 4G og 5G i Oslo.

VG har forelagt Telia påstanden om at Ghorbani ikke har fått svar når han har forsøkt å klage, men selskapet har ikke svart på den delen av kritikken.