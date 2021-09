Støre og Vedum enige om å gå videre

HURDAL (VG) Ap-leder Jonas Gahr Støre sier han og Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum har satt ordentlig fart på prosessen om en ny regjeringsplattform.

Det kom frem da de to torsdag møtte pressen ved på Hurdalssjøen hotell.

– Sp og Ap er enige om å gå videre, da har vi satt ordentlig fart på den prosessen. Dagene har ikke vært bortkastet. Jeg ser positivt på den regjeringen vi kan lage med Sp, sier Støre som understreker at SV er deres naturlige samarbeidspartner i Stortinget.

– I budsjettene er det naturlig at SV er partner, men vi tar en ting om gangen, vi har hverken planlagt slalåm eller langrenn. Vi skal stå stødig på bena. For meg er det naturlig, som Trygve sier, å ta utgangspunkt i det mandatet vi har fått – hundre mandater ønsker forandring.

Onsdag kveld ble det kjent at Ap og Sp starter opp regjeringsforhandlinger, etter at SV samme ettermiddag trakk seg fra sonderingene med de to partiene.

– Burde Ap ha brukt mer tid på å avklare SVs smertegrense?

– Dette handlet om grunnleggende politisk spørsmål som vi diskuterte åpent og ærlig, tonen var god og det var ikke noe uklarheter, man kan alltid gå tilbake og se om det skulle vært sånn eller slik, sier Støre.

De to regjeringskameratene bedyrer at tonen er god og positiv.

– Vi jobber grundig gjennom det ene politiske området etter det andre, å utvikle hele Norge, få ned forskjellene, skatte- og avgiftspolitikk som gjør at vi kan utgjøre forskjeller, sier Vedum.

– Nå ønsker Sp og Ap å danne en ny regjering og starte en ny kurs, og jeg er sikker på at SV kommer til å støtte mange av våre forslag.

Ap-lederen understreker at de også jobber for det grønne skiftet.

– Vi er ambisiøse på å få til klimaskiftet, men tanken om å skulle ha en kraftig oppbremsing av norsk sokkel er feil klimapolitikk. Der må vi være ærlige å si at her er tyngdepunktet. Det er tyngdepunktet vi er enige om med Sp, men SV var ikke enig, sier Støre og legger til:

– Ambisjonene om klima forlot ikke Hurdal med Lysbakken.

I løpet av onsdag kveld og torsdag morgen styrket Ap og Sp rådgiverapparatet på hotellet. Flere titalls personer fra partiene forsøker nå å skrive partiene sammen på en rekke politikkområder.

– Det vil jeg si at nå gjør vi vår jobb her, lager en plattform som er ambisiøs, og en offensiv velferdspolitikk som bekjemper forskjellene, sier Støre til pressen.

Noen Sp og Ap-rådgivere jobber allerede sammen med tekstforslag, mens andre jobber hver for seg på ulike rom.

Etter planen skal disse rådgiverne jobbe gjennom helgen på hotellet. Partitoppene kommer i helgen trolig til å jobbe hver for seg med mailkontakt, før de kommer tilbake på hotellet mandag.