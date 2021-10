Les dagens VG her!

Ingebrigt Steen Jensen har tapt millioner på idiotiske investeringer og sagt unnskyld til ungene for å ha satt jobben og fotballen foran dem.

Av Sven Arne Buggeland

Publisert: Nå nettopp

Les portrettet av reklamemannen og Stabæk-entusiasten i søndagens VG.

Spennende er historien om hvordan Norges Banks gullbeholdning ble reddet fra nazistenes klør. 49 tonn gull ble i 1940 transportert fra Oslo til Åndalsnes og ut av landet.

Har du lyst til å slippe unna høstkulden? Dagens VG gir deg reisetips til Malaga i Spania.

Equinor-sjef Anders Opedal forteller i dagens avis om sin store plan for satsing på grønn industri. Han inviterer et spleiselag til å satse 350 milliarder kroner over ti år.

VG Sporten forteller om Stig-André Berge, som tok et tårevått farvel med brytingen etter at han røk ut av VM på hjemmebane - og hvordan Ståle Solbakken tar sin kaptein i forsvar.

Og så finner du som alltid fire sider kryssord i dagens VG.