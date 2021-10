KRAV: Fagforbundet Ung-leder Victoria De Oliveira, AUF-leder Astrid Willa Eide Hoem og Senterungdommen-leder Torleik Svelle legger press på Ap og Sp i forhandlingsinnspurten.

Vedum og Støre presses av sine egne: Krever tannhelse­reform fra ny regjering

HURDAL (VG) Ungdommen i Arbeiderpartiet, Senterpartiet og fagbevegelsen kommer med en tydelig beskjed til forhandlerne i Hurdal: Nå må arbeidet starte for en offentlig tannhelsereform.

– Vi forventer at man får det med i en regjeringserklæring og starter på arbeidet med å iverksette en offentlig tannhelsereform, sier Victoria De Oliveira, leder av Fagforbundet Ung.

Sammen med lederne av AUF og Senterungdommen krever hun at Arbeiderpartiet og Senterpartiet leverer en ny velferdsreform når regjeringserklæringen presenteres.

– Målet må være en ny, stor velferdsreform der tannhelse blir en del av egenandelsordningen. Jeg håper at man i regjeringserklæringen i hvert fall sier at man ønsker en tannhelsereform, og at man kan starte innfasingen for noen grupper, sier AUF-leder Astrid Willa Eide Hoem.

Hun får støtte fra Torleik Svelle, leder av Senterungdommen.

– Jeg håper at Hurdalskameratene kommer i gang med arbeidet og begynner å se på hvordan en tannhelsereform kan se ut, sier han.

HURDALSKAMERATENE: Det er uklart om en tannhelsereform er på bordet når Ap og Sp forhandler på Hurdalsjøen Hotell. Fra venstre: Sps finanspolitiske talsperson Sigbjørn Gjelsvik, Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum, parlamentarisk leder Marit Arnstad, Aps partisekretær Kjersti Stenseng, Ap-leder Jonas Gahr Støre, Ap-nestleder Hadia Tajik og Ap-nestleder Bjørnar Skjæran.

Kostbar reform

Både Arbeiderpartiet og Senterpartiet har slått fast i sine programmer at de ønsker en offentlig tannhelsereform. Arbeiderpartiet har også lovet i sin hundredagersplan at de vil starte på en slik reform.

Men en tannhelsereform vil være kostbar, og det vil kreve tøffe prioriteringer i statsbudsjettene.

Da Ap, SV og Sp i 2005 forhandlet frem Soria Moria-erklæringen, ble de tre rødgrønne partiene enige om «Å starte arbeidet med en offentlig tannhelsereform». Men etter åtte år med rødgrønn regjering hadde likevel lite skjedd.

Ap med løfter til de yngste

I dag er tannbehandling, med unntak av regulering, gratis for barn under 18 år. 19- og 20-åringer får billigere behandling, mens voksne over 20 år i hovedsak må ta tannlegeregningen selv.

I Arbeiderpartiets hundredagersplan har partiet gått inn for gratis tannhelsebehandling til personer i alderen 19–21 år, og halv pris for behandling for dem mellom 22 og 25 år. I tillegg har partiet lovet «egne støtteordninger for tannhelse til de med dårligst råd».

PRESSER PÅ: AUF-leder Astrid Willa Eide Hoem ber Ap og Sp levere på tannhelse. Her er hun sammen med LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Foreslår ulike modeller

Selv om de tre ungdomslederne er enige om å begynne på en offentlig tannhelsereform, er de ikke helt enige om hvor man skal begynne.

AUF-lederen foreslår at man begynner med «de unge og de eldre». Svelle i Senterungdommen foreslår å starte med «de yngste og dem med lavest lønn».

Fagforbundet Ung-lederen advarer på sin side mot en behovsprøvd modell og «å sette grupper opp mot hverandre». Hun vil heller starte med en innfasingsmodell.

– Det kan være at man dekker kostnadene selv opp til en viss sum, at det offentlige betaler deler av kostnaden opp til en annen sum – og at det offentlige dekker alt gjennom en refusjonsordning over en viss sum, sier Oliveira.

fullskjerm neste SPASERTUR: Forhandlerne i Hurdal er i innspurten. Her er Ap-leder Jonas Gahr Støre og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sammen på en spasertur onsdag ettermiddag. 1 av 3 Foto: Hallgeir Vågenes

Uansett hvordan man starter på reformen, er det én ting som er sikkert: En offentlig tannhelsereform vil bli dyrt.

– Vi har fått nye tall fra Finansdepartementet som opererer med mellom 6 og 7 milliarder kroner. Noen partier opererer med 12 milliarder, sier Oliveira.

Hoem i AUF er likevel klar på at reformen bør prioriteres.

– Norge går trangere økonomiske tider i møte. Har vi råd til dette?

– Ja. Jeg tror ikke Gerhardsen og gjengen satt og spurte seg om de hadde råd til store velferdsreformer. De satt seg ned og bygget ut nye velferdsreformer for å gi folk trygghet i livene sine. En slik reform er viktig for å få ned forskjellene mellom folk, sier Hoem.

Krever penger til høsten

Den avtroppende borgerlige regjeringen legger frem sitt forslag til statsbudsjett tirsdag 12. oktober. Deretter får Ap og Sp kort tid på seg til å legge frem endringsforslag til budsjettet, før de må forhandle om flertall hos SV.

Svelle i Senterungdommen er tydelig på at det allerede i høstens budsjett kan bli nødvendig å bevilge penger til tannhelsereformen.

– Ja, dersom man kommer til en enighet nå, vil det kreve penger allerede til høsten, sier han.