Overgrepssiktet lærer var ungdomsleder i idrettslag: - Et sjokk for alle

BERGEN (VG) Den overgrepssiktede læreren i Bergen har i flere år vært ungdomsleder i et idrettslag i hjembyen. Lederen i idrettslaget sier han er i sjokk etter at at han fikk vite at mannen var pågrepet.

Av Frank Haugsbø

Publisert: Nå nettopp

– Det er en forferdelig sak. Jeg tenker på de som er utsatt for dette, og de pårørende, sier idrettslagslederen til VG.

Tirsdag skriver Bergens Tidende at idrettslaget har sendt ut informasjon om saken til alle medlemmene. Dette bekrefter han overfor VG.

Lederen sier han ikke har fått informasjon om at noen av hans medlemmer er blant de som er fornærmet i saken.

– Hvis politiet har informasjon om at noe har skjedd hos oss, antar jeg at jeg hadde hørt fra politiet igjen, sier han.

Det var sist lørdag læreren ble varetektsfengslet i Hordaland tingrett, siktet for blant annet voldtekt mot en elev under 14 år ved skolen.

Mannen er også siktet for seksuell handling mot barn under 16 år.

Politiadvokat Celin Hauge Andersen i Vest politidistrikt bekreftet mandag til VG at det er flere fornærmede i saken.

– Jeg vil ikke gå inn på antall. Siktelsen gjelder flere fornærmede, og nå etterforsker vi om det kan være ytterligere fornærmede, sier Hauge Andersen, som bekrefter at de fornærmede i saken er mindreårige.

Andersen ville mandag ikke kommentere opplysningene om at mannen har hatt verv i et idrettslag.

– Det blir en viktig del av politiets arbeid å kartlegge hans roller, verv og stillinger. Ut over det kan jeg ikke kommentere dette. Politiet er fortsatt i en tidlig fase i etterforskningen, sier Hauge Andersen.

Idrettslagslederen sier han ble varslet om saken av politiet før helgen.

– Det var et sjokk for alle. Nå prøver vi å ivareta medlemmene våre på best mulig måte.

Den siktede mannen har vært medlem i idrettslaget i en årrekke, helt siden ungdomsårene, sier han.

Ungdomsgruppen den siktede mannen har ledet har både gutter og jenter som medlemmer. Flere ganger har de reist på stevner andre steder i landet, også med overnatting.

– På overnattingsturer er foreldre nærmest alltid med. Jeg vet ikke om noen turer der foreldre ikke har vært med, sier lederen.