15. august, Skøyenåsen

Om kvelden søndag 15. august ble to menn mellom 18 og 20 år skutt ved T-banen på Skøyenåsen øst i Oslo. Begge mennene var av utenlandsk opprinnelse, og en mann i 30-årene ble pågrepet kort tid etter skytingen. Mannen er tidligere dømt for grov vold, og skulle etter det VG kjenner til inn til soning ti dager etter hendelsen.

25. august, Trosterud

Natt til onsdag 25. august ble to menn, en i slutten av tenårene og en i 20-årene, skutt på Trosterud øst i Oslo. Begge mennene ble fraktet til sykehus med alvorlige skader. Det var bekymrede naboer som meldte fra til politiet om at de hadde hørt flere skudd denne natten. Ingen er pågrepet for skytingen, men Metlid sier at de så langt ikke kan knytte saken til kriminelle miljøer eller konflikter. En mann i 50-årene er pågrepet etter skytingen. Vedkommende er siktet for drapsforsøk.

30. august, Brynseng

Mandag kveld 30. august ble en mann i 20-årene skutt på Brynseng i Oslo. Han ble alvorlig, men livstruende skadet. Flere timer senere, natt til tirsdag, ble en mann pågrepet i forbindelse med skytingen. Metlid opplyser tirsdag at saken etterforskes som drapsforsøk, og at den pågrepne mannen er kjent for politiet fra et godt kjent kriminelt miljø.

2. oktober, Vika

Tidlig om morgenen 2. oktober ble en mann i 20-årene skutt i parkeringshuset ved Oslo Konserthus i Vika. Totalt er tre personer siktet i saken, den siste ble pågrepet torsdag. Alle skal være siktet for drapsforsøk eller medvirkning til drapsforsøk. Politiet har tidligere uttalt at de knytter de involverte til et kriminelt miljø og ikke utelukker flere pågripelser.

7. oktober, Mortensrud

En 20 år gammel mann er svært kritisk skadet etter å ha blitt skutt ved Lofsrud skole på Mortensrud torsdag kveld. Politiet hadde fredag morgen ikke pågrepet noen i forbindelse med saken. Det er foreløpig for tidlig å si noe om motiv og foranledning for politiet, som nå rigger seg for en omfattende etterforskning.