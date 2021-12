GRØNLAND: Tirsdag ble teststedet på Grønland i Oslo sentrum gjenåpnet. Allerede da var det lange køer.

Test-press i Oslo: Skal være mulig å få test innen 24 timer

Ventetiden kan enkelte steder være opptil til 2–3 dager på å få time for coronatest i Oslo, mens drop-in kan ta flere timer. Her er testsjefens beste råd for å rykke fremover i køen.

Publisert: Nå nettopp

Antall registrert smittede i Oslo har aldri vært høyere. Pågangen er stor og økende på alle sentrene som utfører PCR-tester for covid-19 i hovedstaden.

– Vi oppfordrer til å bestille time, møte på oppsatt tid, kle seg godt og være forberedt på litt venting, sier koordinator for test i Oslo kommune Silje Thorkildson.

Tirsdag gjennomførte Oslo 8749 tester totalt. Til sammenligning gjennomførte kommunen 6037 tester torsdag 2. desember.

For 3–4 uker siden ble de fleste vinket rett inn, om de kom uten avtale.

– I dag kan du i verste fall bli stående og vente i flere timer på drop-in, sier Thorkildson.

Hun opplyser at ventetiden for timeavtale på enkelte av de minste kommunale og private testsentrene kan være opptil 2–3 dager.

– Men generelt er det mulig å bli testet innen 24 timer, sier testkoordinatoren i Oslo.

Her forteller hun hvordan:

Ikke bestill på testsenteret som passer deg best. Reis der du får time, for der går det raskest. På de store kommunale sentrene kan du få time senere i kveld eller i morgen.

Kom når du må, men bruk hele åpningstiden på drop-in. Sjekk hvor mobile enheter står og når de er åpne, samme dag som du skal ta test – tid og sted kan endre seg.

DROP-IN: Enkelte teststasjoner i Oslo har gått over til bare å tilby timebestilling. På Grønland kan man fortsatt få drop-in.

Endret testråd

De tre store, kommunale testsentrene ligger på Adamstuen, Rommen og Mortensrud.

– Adamstuen gikk tirsdag over bare til timebestilling, for å styre pågangen bedre og tilby tester så raskt som mulig, sier Silje Thorkildson.

Teststedet på Grønland torg og de mobile enhetene tilbyr bare drop-in. Grønland er tirsdag blitt kveldsåpent.

De mobile enhetene flyttes rundt i bydelene, etter hvor smitteutbruddene skjer. Tre nye testlokasjoner er åpnet i Oslo de siste to ukene, på CC Vest, Nydalen og Manglerud.

– Vi jobber ut fra målet om at alle skal få coronatest innen 24 timer, men vi ser at ventetiden er lenger på de mest populære, mindre teststedene, sier testkoordinatoren.

De som oppfordres til å teste seg, er de som har symptomer, de som har vært i nærkontakt med smittede eller de som har fått beskjed fra kommunen om å la seg teste.

– Vi går bort fra «test før fest», som vi sa tidligere.

– Er det en risiko for at bare de med symptomer og kjente nærkontakter får teste seg, om etterspørselen fortsetter å øke?

– Vi jobber med en fordeling av selvtester som vil kunne avlaste etterspørselen for PCR-tester og redusere trykket på teststasjonene våre, sier Thorkildson.

VENTETID: Køene har vært lange ved det kommunale testsenteret på Adamstuen i Oslo.

– Bruk sunn fornuft

De som har symptomer på corona eller er nærkontakter, bør unngå å reise kollektivt til teststasjonen.

– Her håper vi innbyggere bruker sunn fornuft. Gjør det du kan for å sikre at de rundt deg ikke kommer i en smittesituasjon, bruk munnbind og hold god avstand om du må reise kollektivt, sier Thorkildson.

Ved digital timebestilling spørres det om du er gående eller kjørende.

– Det arbeides kontinuerlig med å forsøke å tildele teststed for gående som er i geografisk nærhet til innbyggers bosted. Har du symptomer og problemer med å komme til teststedet, er det også mulig å kontakte coronatelefonen for bistand, sier testkoordinatoren.

– Burde dere oppskalere testkapasiteten ytterligere for å møte dette behovet?

– Testkapasiteten generelt er god, men trykket er ulikt på de forskjellige testsentrene. Vi følger situasjonen og agerer fortløpende. dersom vi ser at det er ytterligere behov for å oppskalere kapasiteten.

Thorkildson legger til at Oslo kommune allerede har utvidet testtilbudet i desember.

– Hvis du har mulighet til å komme deg til testtilbudet på egen hånd uten å reise kollektivt og kan bestille time til test, så gjør det. Da frigjøres kapasiteten til de som må bruke drop-in, og for gående.