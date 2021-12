TILBAKE: Byrådsleder Raymond Johansen er tilbake etter at han ble slått ut av omikronvarianten. Han lover full gjenåpning så raskt som mulig.

Raymond Johansen frisk igjen etter omikronsmitten: − Jeg må innrømme at jeg ble syk

Raymond Johansen (Ap) har vært isolert i ti dager etter at han ble omikron-smittet. I dag forteller Johansen om hva som traff ham. Og at han vil ha gjenåpning så raskt som mulig.

– Jeg må innrømme at jeg ble syk. Jeg fikk ganske høy feber, tett opp mot 39 og det er mye for «en gammal mann» som meg, sier Johansen (60).

– Men, altså, legger han til:

– Det var ingen stor fare, bare noe som minnet om en influensa.

Vi møter ham ved Oslo rådhus, hvor vi går en tur langs sjøen i solnedgangen søndag.

Etter ti dager var isolasjonen over i helgen.

– Jeg må si det ikke har vært spesielt gøy å være isolert i så mange dager, men jeg får lyst til å skryte av kona mi, som har stilt opp, klokt og omsorgsfullt.

VET IKKE: Raymond Johansen har ikke peiling på hvem som smittet ham.

Det begynte slik:

Tirsdag 7. desember avholdt han sin corona-pressekonferanse. Han sier han tok negativ test både før pressekonferansen og på onsdag morgen.

– Men i løpet av onsdagen fikk jeg forkjølelsessymptomer og var litt uvel. Jeg tok en ny test onsdag ettermiddag som var positiv. Jeg dro rett på testsenteret på Adamstuen, sier han.

Der bor han selv, så det var bare et par hundre meter å gå.

Han sier køen var ca. halvannen time lang – full av like bekymrede folk som ham.

Perioden før han ble smittet

Torsdag kom det positive testsvaret. Fredag fikk han beskjed om at han var smittet av omikron.

Han har ikke peiling på hvem som kan ha smittet ham.

– Jeg hadde i perioden fra tirsdag kveld, da jeg avla negativ test, til onsdag, ingen nærkontakt med ukjente, men jeg var i en begravelse. Jeg har vært i butikken, men det er stort sett alt. Vi har ikke greid å finne ut av det, sier han og deler følgende erfaring:

– Det betyr at du kan bli smittet uten å ha noen grunn til å mistenke det.

– Mistet lukt og smak

Han sier at det verste heldigvis avgrenset seg til vel et døgn.

– Ja, perioden med høy feber og svette gikk ganske raskt over. Feberen gikk ned og over i løpet av noen dager. Jeg mistet også mesteparten av lukt og smak og har ennå ikke fått det helt tilbake.

SENT, MEN GODT: Raymond Johansen sier at mange som har kviet seg for vaksine, nå melder seg: 1000 nye hver uke.

Han har gjennom isolasjonen kunnet fungere som byrådsleder og delta aktivt på digitale møter, fordi den tunge feberen slo inn da han hadde helgefri.

– Jeg er veldig glad for at jeg var dobbelt vaksinert. Jeg er astmatiker og litt utsatt ved luftveisinfeksjoner, men jeg tror reaksjonene hadde vært mye kraftigere hvis jeg ikke hadde fått to vaksiner.

– 70.000 er ikke vaksinert i Oslo

Samme dag som han fikk positiv test, ble han innkalt til det tredje stikket.

– Det fikk jeg aldri tatt. Om jeg trenger det nå, vet jeg ikke, det får vi sjekke opp.

Han kan ikke sterkt nok få oppfordret dem som ennå ikke har latt seg vaksinere, til å ta vaksinen. I egen by dreier det seg om 70.000 innbyggere over 12 år.

– 91 prosent av alle over 12 år i byen er vaksinert og det er bra.

Han sier mange vegrere er i ferd med å snu.

– I Oslo er det nå rundt tusen i uken som tar første dose.

– Usolidarisk

– Hva sier du til dem som ennå ikke har tatt vaksine?

– Vi jobber beinhardt med dem som må ta sin første – og for å få alle til å ta sin tredje. Det er en usolidarisk handling ikke å si ja til å ta dosene du tilbys, sier han:

– Det er farlig for dem selv, for deres familie, omgivelser og for helsevesenet.

Johansen sier at de nå ruller ut et vaksineregime som gjør at alle voksne som kan skal få boosterdosen – altså stikk nummer tre – i løpet av få uker.

JOBB NUMMER ÉN: Jobb nummer én er vanligvis «jobb til alle» i Ap, men Johansen sier at jobb nummer én i kort periode akkurat nå er å få flere til å vaksinere seg.

Han forteller om veien videre.

– Det er fullt trøkk for å få enda flere til å vaksinere seg. Det er jobb nummer én akkurat nå, overalt.

Og han vil kreve gjenåpning så raskt som det overhodet er forsvarlig.

– Jeg har vært en sterk talsmann for å åpne opp igjen hver gang gjennom pandemien, når det har vært mulig. Det gjelder også denne gangen.

– Faller smittetall og innleggelser ganske kraftig i januar, som følge av restriksjonene og vaksinetrøkket, så vil du kreve gjenåpning?

– Ja, hvis vi får den positive utviklingen, så vil vi det. Går smittetall og innleggelser ned igjen, må det åpnes opp igjen. Vi kan ikke leve lenge med en stengt by og hjemmeundervisning, hvor det får størst konsekvenser for de mest sårbare.

Johansen ba folk gå på julebord

Han legger dog til:

– Det pandemien har lært meg, er hvor uforutsigbart alt er. Men det har enormt store konsekvenser å holde et samfunn lukket, ikke minst i denne byen.

– Det er ikke så mange ukene siden du sa at folk måtte gå på julebord?

– Det var helt riktig sagt da. Det var før omikron, som endret spillereglene. Men vi må ikke holde et samfunn nedstengt for sikkerhets skyld. Det må åpnes så raskt som mulig når smittetall og innleggelser går ned.

Selv om Norge kan bli gjenåpnet relativt raskt, hvis omikron-utviklingen går som man håper, kan vi måtte leve med coronaen i flere år.

– Jeg har fått lest mye i de ti dagene i karantene, blant annet om coronautviklingen globalt, sier Johansen.

Han sier han merket seg den siste vurderingen til den sørafrikanske legen Angelique Coetzee, som først varslet om omikron.

– Hun sier at omikron-pasientene hennes ikke blir så syke. Det er veldig bra og gir håp om at vi kan gjenåpne ganske raskt, hvis smittetallene og innleggelsene går ned når de fleste voksne i Norge får sitt tredje stikk de neste ukene.

– Dypt bekymret

En del eksperter mener vi alle kan bli omikron-smittet. Pfizer mener at pandemien kan komme i bølger helt frem til 2024.

– Ja, det kan skje. Og det kan være at det er det som tar oss ut av coronaen. Samtidig er jeg dypt bekymret over det Coetzee sa i VG, sier han:

– At det kan komme nye virus som kan være veldig mye farligere enn omikron. Og syv dager etter det ble oppdaget i Sør-Afrika, så var den spredt til verden – det betyr at hele verden må bli vaksinert før vi blir ferdig med dette, fordi det stadig kan komme nye mutasjoner.