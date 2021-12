AVHENGIGE AV TILBUDET: Alexandra Lokita Domendo og mannen Emilio Diego Domendo (bak) kommer til Evangeliesenteret hver gang de deler ut mat.

Drastisk kutt kan bety slutten for mattilbud: − Hvordan skal vi overleve?

EVANGELIESENTERET, OSLO (VG) Rusavhengige Alexandra (25) sier maten som deles ut herfra er livsviktig for henne. Byrådets kutt i støtte kan føre til at tilbudet forsvinner.

Av Oda Ording , Caisa Linea Hagfors og Javad Parsa (foto)

Dørene har vært åpne i knappe ti minutter, men det har allerede rukket å danne seg kø utenfor Evangeliesenteret i Oslo sentrum.

Bæreposene pakkes i et høyt tempo. Bananer, grøt, brød, yoghurter – i underkant av fem tonn mat skal deles ut bare i dag.

– Vi satser på mat som er lett å lage og spise. Har du dårlige tenner, som veldig mange av mottagerne har, er dette helt prima, sier bestyrer Stian Ludvigsen, mens de frivillige farter mellom pallene med mat.

Siden 2012 har organisasjonen hans delt ut mat til rusavhengige i hovedstaden. Bare i 2020 hadde de 55.000 besøk, og delte ut totalt 418 tonn mat til en av samfunnets mest sårbare grupper.

HER FORDELES MATEN: Denne dagen skal Evangeliesenteret dele ut blant annet 650 brød og 1650 yoghurt, som ellers ville ha blitt kastet.

Nå trues «de rusavhengiges matbutikk» – som Ludvigsen kaller det – av et kutt byrådet har vedtatt.

Mens den frivillige organisasjonen søkte om 1,5 millioner kroner for 2022, har byrådet vedtatt å gi 300.000. Det er 600.000 færre kroner enn i fjor.

– Det er et dramatisk kutt som vil berøre veldig mange rusavhengige i Oslo, sier Ludvigsen.

– Denne gruppen har ikke engang penger til å betale strømregningene sine, og de sliter med underernæring. Og så er det dem man skal spare penger på?

KØ TIL STENGETID: Fra Evangeliesenteret åpner klokken 12, og til det stenger klokken 16.30, er det kø utenfor lokalene.

– Har fått meg til å slutte å rane folk

Alexandra Lokita Domendo (25) og Emilio Diego Domendo (36) er blant de mange rusavhengige som får med seg en bærepose hjem i dag.

Paret forteller at de er helt avhengige av å komme hit hver gang det deles ut mat – og at de er fortvilet over byrådets kutt.

– Vi som er i dette miljøet har problemer nok fra før av, og så skal vi få enda flere problemer. Hvor skal vi få tak i mat? Hvordan skal vi overleve? spør 25-åringen.

BEKYMRET: Alexandra Lokita Domendo (25) og Emilio Diego Domendo (36) frykter for seg selv og de andre i samme situasjon, dersom tilbudet til Evangeliesenteret forsvinner.

Mannen hennes sparer ikke på kruttet:

– Det er jo helt skutt i hodet. Dette er den eneste måten vi klarer å spise på. Det har fått meg til å slutte å rane folk. Vil politikerne ha en ny bølge med kriminalitet?

– Jeg har 3500 kroner å leve for i måneden. Så jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, det blir vel tilbake igjen i kriminalitet.

– Kan ikke bruke penger på mat

Også Jørn Rendalen (47) kommer til Evangeliesenteret hver utdelingsdag.

– Jeg er helt avhengig av det, for uansett hvor sulten jeg er, kan jeg ikke bruke penger på mat. De må brukes på heroin. Sånn er det for de fleste her.

ET TAP FOR SAMFUNNET: Jørn Rendalen mener samfunnet ikke vil spare på å kutte i Evangeliesenterets matutdeling, fordi de rusavhengige vil bli syke av ikke å få i seg næringsstoffene de trenger.

Han synes det er uforståelig at byrådet har tatt en beslutning som i praksis vil medføre et enormt matsvinn.

– Jeg skjønner ikke logikken. Hvorfor kan ikke vi få maten, når den uansett skal kastes? spør han.

En eldre mann, som ønsker å være anonym av hensyn til barn og barnebarn, sier at han er provosert.

– Uten den maten vi får her, har vi ikke økonomi til å spise.

JULEMÅLTID: Mannen som ikke ønsker å bli identifisert, spiser varmmaten som deles ut fra Evangeliesenteret. På grunn av coronarestriksjonene må de spise den utendørs.

– Politikerne sitter selv og mater på egne goder. De kan ta bort én felles lunsj i Stortinget en gang i uken, så har de nok penger til å sponse dette stedet, sier han.

Matsentralen: Vil måtte kaste maten

Det finnes andre steder i hovedstaden som deler ut mat til rusavhengige, men ingen tar imot like mange tonn fra Matsentralen som Evangeliesenteret.

Matsentralen er et nettverk av matsentraler som kobler overskuddsmat fra bransjen med ideelle organisasjoner.

23 prosent av maten som hentes i nettverket i Oslo, går til Evangeliesenteret. Rundt 350 tonn årlig.

HER DELES MATEN UT: Emilio Diego Domendo (36) henter sin matpose og varme måltid for dagen. 1 av 3 Foto: Javad Parsa / VG

Daglig leder Cristiano Aubert sier at ingen andre står klare til å overta rollen som Evangeliesenteret har opparbeidet seg over mange år.

Hvis tilbudet forsvinner, vil mesteparten av tonnene med mat derfor bli kastet.

– Mens vi i 2021 hentet ut 350 tonn fra Matsentralen, hentet Blåkors og Kirkens Bymisjon ut henholdsvis 25 og 54 tonn. Det går ikke an å sammenligne, sier bestyrer Stian Ludvigsen.

Info De største mottagerne til Matsentralen Oslo Evangeliesenteret: 350 tonn Fattighuset: 255 tonn Mercyhouse: 54 tonn Evas Matkasse (Filadelfia Drammen): 48 tonn Oslo Slumstasjon (Frelsesarmeen): 48 tonn Kilde: Matsentralen Oslo Vis mer

– Avhengige av at noen hjelper oss

Han synes det er særlig skuffende at det er nettopp Ap, MDG, SV og Rødt som har vedtatt kuttet.

– Dette er partier som snakker om å utjevne forskjeller, hjelpe de svake og ta vare på miljøet. Nå er MDG med på et vedtak som fører til at flere hundre tonn med mat som kunne ha blitt utdelt, blir kastet.

MENGDER: Varebilen til Evangeliesenteret er fylt opp av mat.

Kuttet har allerede fått konsekvenser for driften. De kan ikke lenger kjøre foodtrucken rundt til hospitser i bydelene.

Og dersom de ikke får hjelp fra privatpersoner, kan det bety kroken på døren for senteret. Det er allerede opprettet flere innsamlinger på Spleis.

– Nå håper vi at den vanlige mannen i gaten skal ta ansvar der politikerne svikter, slik at vi kan redde hele prosjektet. Vi er avhengige av at noen hjelper oss, sier bestyreren.

NOK TIL FLERE DAGER: Stian Ludvigsen viser frem innholdet i matposen, siste åpningsdag før jul.

Byrådet: Må fordeles på mange organisasjoner

Rina Mariann Hansen (Ap), byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester, viser til at mange aktører i Oslo sentrum med et mattilbud, søkte om midler for 2022.

– Utdeling av mat er ikke hovedformålet med tilskuddsordningen. De aller fleste som søker tilskudd over denne ordningen, søker om langt mer penger enn de får tildelt, sier Hansen i et skriftlig svar.

– Vi må derfor prioritere innenfor en budsjettramme som skal fordeles på mange organisasjoner.

MENER DE PRIORITERER SÅRBARE: Å redusere sosiale forskjeller og gi folk like muligheter, har vi hatt på toppen av vår agenda i flere år, sier byråd Rina Mariann Hansen.

Hun forklarer at formålet med tilskuddsordningen på helse- og sosialområdet er å støtte opp om innsats som bidrar til inkludering, gode levekår og aktiv samfunnsdeltagelse for innbyggere i Oslo.

Oppfordrer til å ta kontakt med Nav

Hansen viser til at innbyggere som trenger økonomisk bistand til mat, strøm eller husleie skal få det.

– Jeg håper at de som sliter med å betale strømregningen eller ikke har tilstrekkelig med inntekt til å kjøpe mat, tar kontakt med sitt lokale Nav-kontor. Det er Nav-kontorene som skal være sikkerhetsnettet for dem som trenger økonomisk bistand.

Hun peker videre på at personer med rusproblemer har muligheter til å få mat og videre hjelp hos flere andre aktører i sentrum.

– Blant annet hos Blå Kors kontaktsenter, Kirkens Bymisjon Møtestedet og Frelsesarmeen Fyrlyset. Dette er organisasjoner som over tid har drevet gode og stabile tiltak, og som også bidrar til at flere får oppfølging og den hjelpen de trenger i etablerte samarbeid med ulike kommunale instanser.