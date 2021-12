PÅKJENNING: Høyt smittetrykk, stort sykefravær og vikarmangel til tross: Rektor Lisbet Grøvdal får frem et lite smil etter at kommunestyret tirsdag vedtok skolestenging og hjemmeskole i Lier kommune.

Fikk tomler opp for stengt skole - over 40 ansatte syke tirsdag

LIER (VG) Ingen vei utenom hjemmeskole og stengt skole, mener rektor Lisbet Grøvdal på Høvik skole i Lier. Høyt smittetrykk og enormt sykefravær gjør vanlig skoledrift umulig.

Den erfarne rektoren for 970 elever og 160 ansatte på Liers største skole, har ikke opplevd maken. Tirsdag, samme dag som kommunestyret vedtok å stenge kommunens skoler, registrerte hun at over 40 ansatte hadde sykefravær. Grøvdal understreker alvoret i situasjonen. Hun smiler likevel der hun viser VG rundt på det lydløse og elevtomme fellesarealet med et enslig juletre midt på gulvet.

– Slik situasjonen er nå, er hjemmeskole det eneste riktige. Det skyldes flere ting: I enkelte klasser er halvparten av elevene smittet. Vi har også et skyhøyt sykefravær. I dag er over 40 av de ansatte ute i sykefravær. Det er også få vikarer, og noen er engstelige for å være vikarer når det er så mye smitte, forteller rektoren.

GESTIKULERER: Rektor Lisbet Grøvdal viser stolt frem både biblioteket og de flotte skolelokalene på Høvik skole i Lier. Men det er nesten helt tomt for elever i fellesarealene.

Hun begynner å få erfaring fra hjemmeskole, og fikk gode tilbakemeldinger under forrige runde i pandemien. Foreldrene skrøt av flinke, kreative lærere sist.

– Nå skal alle elevene fra 1. til 10. trinn ut i hjemmeskole. Men vi har et godt opplegg for beredskapsskole her på skolen - både for barn av foreldre med samfunnskritiske jobber og for sårbare barn, sier Grøvdal.

– Burde også regjeringen ha innført hjemmeskole?

– Jeg tror det var ganske mange lærere som hadde lyst til å gjøre et eller annet med TV-en sin mandag kveld, innleder rektoren. Hun lar det skinne i gjennom at mange var misfornøyd med at statsminister Støre og fagstatsrådene Brenna og Kjerkol fortsatt vil holde skolene åpne.

STOR SKOLE: Høvik skole er Liers største skole med nesten 1000 elever og 160 ansatte.

– Skolefolk er veldig slitne. Også vi skoleledere. Det jobbes døgnet rundt. Jeg er veldig glad for at jeg nå kanskje slipper smittesporing på julaften, sier rektor-veteranen. Hun har vært skoleleder i snart 25 år.

Eksplosiv smitte

Siden begynnelsen av desember har det vært en eksplosiv utvikling i smitten på skolen hennes. Men så godt som alle tilfellene blant elevene.

– Bare to lærere har vært smittet, men ingen av dem på skolen, forteller Grøvdal.

– Hvorfor har lærerne da så stort sykefravær?

– Det er utrolig mange som er hjemme med syke barn. Noen har familie som er smittet. Mange skal være hjemme på grunn av luftveissymptomer, pluss vanlig sykefravær.

HENTET: Pappa Gagan Panno hentet sønnen Jasraj (9) på Heia skole tirsdag ettermiddag. Fra onsdag er det hjemmeskole frem til juleferien i neste uke.

Da skoledagen er ferdig på en annen skole i kommunen, Heia skole, venter pappa Gagan Panno på sønnen Jasraj, som er elev på 5. trinn.

– Jeg tror det er bra at de største barna får tilbud om hjemmeskole på grunn av den høye smitten. Men de minste barna burde kanskje fått et tilbud på skolen, sier Gagan Panno.

Han må følge opp sønnen hjemme på hjemmeskolen fra onsdag.

– Det går greit. Jeg er for tiden permittert, så jeg er mye hjemme likevel, sier Panno. Sønnen Jasraj synes hjemmeskole er OK.

– Det er bra fordi da slipper vi å krangle med andre elever på skolen, sier Jasraj med et glimt i øyet. Han tror han får gjort minst like mye skolearbeid hjemme som på skolen.

Ba om hjemmeskole

Tilbake på Høvik skole i Lier, er stemningen litt lettere enn de siste dagene. Også der er de fornøyd med beslutningen om hjemmeskole.

– Opplever du at ansatte har smitteangst, rektor?

– De har ikke smitteangst. Men det er veldig mye spørsmål om å teste seg. De synes det er krevende. Og de er slitne. Det gjelder både lærerne og assistentene, sier Lisbet Grøvdal.

Hun er en av samtlige rektorer i Lier som har sagt fra om at hjemmeskole er det eneste som kan fungere akkurat nå. Derfor ble hun tilfreds inni seg da hun så at kommunestyret tirsdag formiddag enstemmig gikk inn for skolestenging og hjemmeskole.

– Da jeg la ut meldingen om hjemmeskole på intern-nettet vårt, var det veldig mange tomler opp fra de ansatte, beskriver hun.

JULETRE PÅ PLASS: Det tradisjonelle juletreet i fellesarealet er blikkfang på Høvik skole. Men juleavslutningen blir trolig digital.

Bare i løpet av arbeidsdagen tirsdag sendte hun ut karantenevarsel fra i natt av til ti klasser.

– Der må ansatte og elever være i karantene, noen til og med fredag. Smittesporingstjenesten i Lier rekker ikke å ringe oss lenger på grunn av kapasitet.

– Hvis elever eller ansatte har vært på skolen i smitteførende periode, så teller de syv dager tilbake. Dette er et enormt puslespill å finne ut hvem som har vært i klassene med mange vikarer rundt omkring.

– Det har vært mange advarsler mot rødt nivå og stengte skoler, senest fra Barneombudet. Hva synes du om det?

– Det er også ganske sårbart for barn å havne i isolasjon og karantene - og ikke få treffe besteforeldre i julen fordi vi på død og liv skal holde skolene åpne, kontrer rektoren.

– Elever isolerer seg

Hun forteller om hverdagen i skolegården:

– Vi har hatt eksempler her hvor elever i første- og andre klasse går og isolerer seg selv, de tør ikke være sammen med andre fordi de er redde for å bli smittet. Det er også sårbart.

– Er det noen som har protestert på at kommunen har innført hjemmeskole?

– Nei, ingen. Mitt inntrykk er at de aller fleste er fornøyd. Men det har vært mange spørsmål på forhånd om hvorfor vi ikke har stengt skolene.