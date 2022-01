Støre i nyttårstalen: − Vi er alle grundig lei denne pandemien

Jonas Gahr Støre (Ap) holdt lørdag sin første nyttårstale som statsminister. Coronapandemien og dens konsekvenser ble hovedtema.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Åtte år er gått siden en statsminister fra Arbeiderpartiet holdt tale til nasjonen 1. januar. Første tema i den nye statsministerens nyttårstale var coronapandemien.

– 2021 var året vi sterk håpet at pandemien skulle slippe, at vi kunne ta hverdagen tilbake. Slik gikk det ikke, igjen har vi feiret en annerledes høytid. Likevel er jeg imponert over hvordan dere har takler pandemien, sa Støre.

Bare 54 dager inn i regjeringsperioden, måtte den nye regjeringen Støre innføre strenge tiltak for å stoppe spredningen av omikron-varianten.

– Vi har kjempet mot coronaen med det beste og sterkeste vi har, fellesskap og samhold.

For nøyaktig et år siden var totalt nesten 50 000 smittet av viruset og FHIs rapport fra den første uken viser at totalt 499 hadde mistet livet i et coronarelatert dødsfall. 1. januar 2021 viser VGs oversikt at totalt 395 421 er registrert smittet av coronaviruset siden starten av pandemien og 1305 coronarelaterte dødsfall.

Statsministeren skrøt også på hvordan nordmenn har håndtert pandemien annerledes enn andre steder i verden.

– Men vi er alle grundig lei denne pandemien nå.

Støre brukte også tiden til å gå inn på hvordan pandemien har rammet oss forskjellig.

Videre snakket han om hvor godt forberedt Norge som samfunn har vært på å komme seg gjennom en pandemikrisen.

– Jeg tror alle har sett verdien av en sterk helsetjeneste. Pandemien har også avdekket svakheter i helsetjenesten vår, sa Støre.

Støre mener noe av løsningen er å utdanne flere fagfolk.

– Vi må kunne gi flere intensivbehandling på sykehus samtidig. Mennesker som sliter med psykiske plager må få bedre og raskere hjelp. Det skal bli bedre. Det er store oppgaver og vi er i gang.

STATSMINISTER: Jonas Gahr Støre holder nyttårstalen 2022.

Barn og unge har hatt en spesielt utfordrende tid under pandemien. Støre brukte talen til å snakke om ungdommen.

– Når jeg tenke på fremtiden og de store utfordringene som venter så tenker jeg mest på ungdommene våre. Vi har verdens beste ungdom. Men også de unge trenger et fellesskap som stiller opp, alle står sterkere sammen, sa Støre.

– Mange av møtene med unge så ser jeg at fellesskapet har sviktet, coronatiden har gjort vondt verre. Det er så mye tær og pågangsmot i norsk ungdom.

Støre pekte på viktigheten av en mer praktisk skole og læreplass til alle for å styrke unge inn i voksenlivet.