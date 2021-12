UTFOR: Bilen havnet av veien og ned et stup mandag morgen. To personer ble skadet i uhellet og er nå siktet.

Varetektsfengsles for narkofunn etter utforkjøring på Hardangervidda

To menn i 30-årene må ringe inn det nye året i politiets varetekt, melder Bergens Tidende.

Av Vilde Elgaaen

Publisert: Nå nettopp

Det var mandag morgen klokken 05.20 politiet fikk melding om en trafikkulykke på riksvei 7 ved Litlastølshallet i Eidfjord kommune.

To utenlandske menn i 30-årene hadde havnet i bunnen av et stup etter at bilen hadde rullet mellom 10 og 20 meter ned fra veien. De ble begge skadet og fikk behandling på sykehus etter ulykken.

Torsdag melder Bergens Tidende at de er varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøkskontroll.

Da politiet undersøkte bilen fant de nemlig mer enn bare riper i lakken:

– Jeg kan bekrefte at to menn i 30-årene er pågrepet og siktet for narkotikaovertredelse, sa politiadvokat Jan Christian Alvheim ved Vest politidistrikt onsdag.

Ifølge avisen skal det være snakk om et betydelig pillebeslag.

Ingvar Frostad ved Advokatcompagniet er forsvarer til en av de to siktede, og ønsker ikke å kommentere saken.

Advokat Fredrik Verling ved Advokatfirmaet Erland // Verling forteller til VG at kjennelsen er unntatt offentlighet, og har ingen kommentar utover det.