TESTINGEN I GANG: Storstilt hjemmetesting av elever og personell på skolene er i gang over hele Norge.

Test-trøbbel i noen kommuner ved skolestart

Anbefalingen om å teste ansatte og skoleelever etter juleferien, er ikke like gjennomførbar alle steder. Mangel på tester fører til trøbbel i noen kommuner. I Trondheim viser resultater av testingen lite smitte.

Av Frank Ertesvåg

Publisert: Nå nettopp

– På bakgrunn av manglende tester fra sentralt hold og lite smitte på ungdomsskole og videregående, har vi besluttet å teste ansatte og elever fra og med 1. til og med 7. trinn og barnehageansatte. Vi skulle gjerne ha testet alle elevene, men vi måtte prioritere, sier smittevernoverlege Morten Bergkåsa i Lillehammer kommune til VG.

Mens skolebyråden i Oslo søndag uttalte at ingen av kommunens rundt 80.000 elever skal møte opp til undervisning hvis de ikke kan vise til negativ test, er tilnærmingen noe annerledes i Mjøsbyen.

– Dette er frivillig og basert på tillit. Vi må gå ut fra at foreldre følger opp anbefalingene fra helsemyndighetene. Det pleier de å gjøre, sier Bergkåsa.

KOMMUNEOVERLEGE: Morten Bergkåsa er kommuneoverlege på Lillehammer.

Heller ikke i en bykommune som Halden, regner den lokale smittevernsjefen, kommuneoverlege Kjersti Gjøsund med å ha nok tester til alle elevene, sa hun til VG før jul.

– Nei, det har vi ikke. Vi er nødt til å prioritere tester til de som Helsedirektoratet har bedt oss prioritere. Det er de med symptomer og nærkontakter til smittede. Vi følger de anbefalingene vi får, sa kommuneoverlegen til VG.

Ulikt rustet

Skolelederforbundet organiserer en rekke rektorer og mellomledere i norsk skole. Forbundet rapporterer om til dels stor forvirring om elev- og ansatt-testingen mandag.

– Vi har fått en del tilbakemeldinger som tyder på at kommunene er svært ulikt rustet og forberedt på testing av elever og personell før skolestart etter juleferien. Noen har pakket ut og klargjort tester i nyttårshelgen. Andre steder er det omtrent ikke tester å oppdrive på noen skoler, sier kommunikasjonsansvarlig Modolf Moen til VG.

Har din kommune test-trøbbel? Tips oss her!

FHI sendte i romjulen ut en egen liste over hvem i skolene som skulle prioriteres ved den ventede mangelen på selvtester noen steder.

Forbundet har også mottatt tilbakemeldinger som tyder på at det har vært noe forvirring rundt når testing skal utføres.

Info Anbefalingen om selvtest Elever (grunnskole, videregående skoler og voksenopplæring) og ansatte i barnehager og skoler anbefales å ta en selvtest, tidligst 24 timer før de møter på skole eller barnehage etter juleferien.

De som har gjennomgått covid-19 de siste 3 måneder, og de som har fått oppfriskningsdose for mer enn en uke siden, skal ikke testes.

Regjeringen endrer reglene for ansatte i skoler og barnehager som blir definert som øvrige nærkontakter.

Disse får fra 1. januar 2022 unntak fra karantene i arbeidstiden mot at de tester seg på dag 3 og 7 etter nærkontakt. Utenom arbeidstiden skal den ansatte være i fritidskarantene.

(Kilde: Folkehelseinstituttet) Vis mer

– Rapporter tyder på at det har vært ulik oppfatning og praksis av om testingen skal finne sted i løpet av de siste 24 timene før skolestart – eller inntil 24 timer før skolestart – slik at de får vite resultatet senest et døgn før skolestart. Flere oppfatter det som plundrete å tolke og etterleve den 24-timersanbefalingen, sier Moen.

For ordens skyld: FHI anbefaler at testingen bør skje tidligst 24 timer før skolestart.

69 av elevene smittet i Trondheim

De første resultatene av corona-testingen begynte å komme mandag. I Trondheim viste de foreløpige testresultatene at 69 elever på til sammen 22 skoler testet positivt på corona før oppstart etter juleferien.

I tillegg viste testene at 14 skoler i trønder-hovedstaden foreløpig er berørt av smitte blant ansatte.

REKTOR: Robert Flataas står midt oppe i en samlokalisering av Huseby barneskole og Huseby ungdomsskole i Trondheim. Han mener testingen har gått greit på de to skolene med til sammen 1100 elever.

Rektor Robert Flataas på Huseby skole i Trondheim hadde mandag ettermiddag registrert at kun fire positive tester var positive blant de 1100 elevene på skolen, som inneholder både en barneskole- og en ungdomsskoleseksjon.

– Vi snakker om veldig få elever som hittil har testet positivt blant 21.000 tester. Her på skolen har også selve testingen gått veldig greit. Vi fikk delt ut testene før jul. Vi har også fått nok tester, sier Flatås til VG.

ELEVTESTING: En elev i Osloskolen tar covid-selvtesten i klasserommet i fjor.

I Utdanningsforbundet, som organiserer rundt 180.000 lærere, barnehagelærere og skoleledere Norge rundt, så er medlemmene fortsatt preget av slitasje og misnøye med innføringen av unntaket fra arbeidstid-karantene på vei inn i skolehverdagen 2022.

Ansatte «på felgen»

– De tillitsvalgte forteller om en slitenhet blant de ansatte som de ikke har registrert tidligere. Vi får flere beskrivelser av at situasjonen virkelig tærer på kreftene, og at flere «er på felgen», sier presseansvarlig Nina Hulthin.

– For noen var også regjeringens beslutning om at lærere og barnehagelærere skal få unntak fra karantene i arbeidstiden, men pålegges fritidskarantene – dråpen som får begeret til å flyte over, legger hun til.

– Disse reaksjonene kommer til tross for noen dager med juleferie?

– Ja, dette oppleves som helt urimelig for mange nå. Husk, de har stått i en ekstraordinær arbeidssituasjon i snart to år, svarer Hulthin.

Når det gjelder testingen av elever og ansatte før skolestart, så er tilbakemeldingene fra Utdanningsforbundet noe forskjellige, men oversikten vil bli bedre de nærmeste dagene.

I noen av kommunene er hurtigtestene distribuert ut på skolene takket være dugnadsinnsats.

– I Trondheim, for eksempel, så opplever våre tillitsvalgte et godt samarbeid med kommunen, sier Hulthin til VG.