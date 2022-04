GIR SIN STØTTE: Tidligere utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H), her på en tur til Kirkenes i mars.

Høyre sier ja: Gir regjeringen støtte for forsvarsavtale med USA

Ine Eriksen Søreide (H) vil sikre flertall for forsvarsavtalen med USA – og advarer regjeringen mot å gå i forhandlinger med SV.

Av Runa Fjellanger

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Regjeringen har vår fulle støtte. Det er utrolig viktig at det ikke blir noe spill i Stortinget om avtalen, sier tidligere utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) til VG.

Regjeringen la frem den nye USA-avtalen for Stortinget rett før påske, der Norge går med på å opprette fire «omforente områder» på Sola, Evenes, Rygge og Ramsund der USA får bruksrett og uhindret tilgang. Det åpnes også for å opprette flere slike omforente områder i fremtiden.

– Sikkerhetspolitikken er i enorm endring. Krigen i Ukraina viser hvor viktig det er å ha nære allierte. Denne avtalen gjør det blant annet enklere for Norge å motta forsterkninger fra USA dersom Norge skulle bli angrepet. Sikkerhetssituasjonen i Europa kommer ikke til å bedre seg i overskuelig framtid. Vi har helt siden 1949 bygget vårt forsvarskonsept både på egen forsvarsevne og støtte fra NATO og USA. I den forverrede sikkerhetspolitiske situasjonen, er det svært viktig oppdatere avtaleverket vi har med USA, sier Søreide..

SV, som er Støre-regjeringens foretrukne forhandlingspartner, går imot avtalen.

Men Høyre, som før påske ga sin uforbeholdne støtte til regjeringens Ukraina-krisepakke, sier ja.

– Vil skape en unødvendig uro

– Det handler om evnen til å motta forsterkninger fra allierte hvis noe skulle skje, og den befester et veldig langt forsvarssamarbeid vi har hatt med USA i over 70 år. Min veldig klare oppfordring til regjeringen er å komme til oss for støtte, sier Søreide til VG.

Hun mener det kan skape uro hvis regjeringen forhandler med SV om avtalen.

– SVs synspunkt er helt avklart, men det er et synspunkt som ikke lar seg forene med å inngå avtalen. Det å skulle forhandle med partier som i utgangspunktet er mot avtalen og mot premisset, det gir ikke mening og vil skape en unødvendig uro.

Det var Solberg-regjeringen, der Søreide var utenriksminister, som styrte da forsvarsavtalen ble fremforhandlet. Støre-regjeringen har ikke endret denne avtalen, men må ha Stortingets samtykke før den kan tre i kraft.

De to regjeringspartiene og Høyre har til sammen 112 mandater i Stortinget, altså langt flere enn de 85 som trengs for flertall.