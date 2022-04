TIL VÆRS: Strømprisene har eksplodert i Norge og i Europa.

Inkassokrav på strøm øker kraftig: − Det er helt enormt

Skyhøye strømregninger fører til flere og høyere inkassokrav. Også grupper som aldri har vært i faresonen før, rammes.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Hverdagen har blitt dyrere i Norge. Strømprisene stiger, og det gjør også prisene på matvarer og drivstoff.

Mange sliter med å få månedsbudsjettet til å gå opp.

Konsekvensene er at stadig flere lar regninger ligge for lenge, ifølge inkassobyrå VG har snakket med.

– Flere og flere sliter med å betale strømregningen, sier Christian Aandalen, administrerende direktør i inkassobyrå Fair Group, til VG.

Info Hva er inkasso? Inkasso er et siste betalingsvarsel på en utløpt faktura før rettslig innkreving. Når betalingsfristen på en faktura utløper, kan saken bli sendt til inkasso. Først må man sende et inkassovarsel. Det kan sendes ut 14 dager etter at en faktura har forfalt. Hvis denne fristen utløper kan saken gå til inkasso. Ofte er det inkassobyråer som tar seg av gjeldsinnkrevingen. Kilder: Visma, Store Norske Leksikon Vis mer

I mars så Fair Group antallet energirelaterte inkassosaker øke med nesten 50 prosent sammenlignet med samme måned året før.

– Det er mye, sier Aandalen.

– Én ting er antallet, men beløpet er også over dobbelt så høyt. Det skyldes åpenbart at strømmen er dobbelt så dyr. Opplevelsen vår er at det er tøft for mange.

MERKER FORSKJELLEN: Christian Aandalen er administrerende direktør i Fair Group. De håndterer 200.000 inkassosaker årlig, men ønsker ikke presisere hvor mange av disse som er energirelatert.

Han understreker at strømbransjen har vært villig til å tilpasse seg situasjonen og tilby løsninger på problemet, for eksempel ved å tilby delbetaling.

– Men gjelden må jo betales til slutt?

– Det må den, sier Aandalen.

– I verste fall vil inkassogjelden øke og øke. Det er mange skjebner her, og fortsatt er det tidlig – for eksempel ligger fakturaen for mars fortsatt til forfall.

Det går minst et par måneder fra en ubetalt regning er forfalt, til den går til inkasso.

– Vi forventer et voldsomt etterslep her og at antall inkassosaker kommer til å stige mot sommeren.

– Kommer til å øke fremover

Sør-Norge har landets høyeste strømpriser.

InkassoPartner, som er basert i Kristiansand, har få strømsaker, men merker likevel konsekvensene av strømprisøkningen.

– Folk prioriterer strømregningen – den som brenner mest – og lar andre regninger ligge og gå til inkasso, sier daglig leder Geir Grindland til VG.

InkassoPartners saksbehandlingsportefølje har økt med 30 prosent totalt i første kvartal i år sammenlignet med samme periode i fjor – mange tusen saker totalt, ifølge Grindland.

– Det er helt enormt og det kommer til å øke fremover. Til sommeren vil vi kanskje snakke om 50 prosent, sier han.

BER OM STØTTEØKNING: Daglig leder i InkassoPartner, Geir Grindland, mener regjeringen burde øke strømstøtten ytterligere for lavtlønte, spesielt minstepensjonister, studenter og trygdede.

Gruppene som særlig rammes er lavtlønnede, studenter og pensjonister.

– Mange av sakene vi får inn er fra folk som aldri har vært registrert i inkasso før og aldri skulle vært der, sier Grindland.

– Uten strømregningen ville de aldri vært registrert hos oss.

Konsekvensene kan bli enorme, advarer han.

– En purring er ikke farlig, men går det til namsmannen faller du fort utenfor samfunnet. Du får ikke lån, kanskje får du ikke forsikring eller mobilabonnement – ingen vil ha en kunde som ikke betaler.

– Strømstøtten har hjulpet

I vinter advarte Kredinor – Norges nest største inkassobyrå målt i omsetning, og størst i antall saker – om at antall inkassosaker ville øke som følge av de galopperende strømprisene.

I stedet så inkassobyrået en svak nedgang i januar og februar sammenlignet med fjoråret.

– Det er viktig å få frem hvor godt strømstøtten har hjulpet, sier kommersiell direktør i Kredinor, Audun Rønningen Danielsen, til VG.

– Uten den ville bildet vært helt annerledes.

Regjeringen har forlenget strømstøtten til mars 2023.

SPÅR MER AV DET SAMME: Strømutgiftene synker i takt med at været blir varmere og forbruket går ned. Likevel tror Audun Rønningen Danielsen, kommersiell direktør i Kredinor, antall inkassosaker vil holde seg nokså stabilt som følge av andre faktorer som stigende bolig- og matpriser.

Strømstøtte til tross: I mars økte antallet inkassosaker litt likevel. Det samme ser ut til å bli tilfellet i april. I tillegg har gjeldsbeløpene nesten doblet seg.

– I sum er det ikke mange flere som sliter, men de som sliter har det verre fordi de får dobbelt så mye i gjeld, sier Rønningen Danielsen.

Info Strømstøtten For å hjelpe nordmenn med strømregningen, skal regjeringen betale en del av den. I desember 2021 betalte staten 55 prosent av prisen over 70 øre per kilowattime. Fra januar-regningen økte støtten til 80 prosent. Kilde: VGs store strømoversikt Vis mer

VG har også kontaktet Intrum, Norges største inkassobyrå. Selskapet ønsker ikke uttale seg i påvente av en kvartalsrapport som publiseres førstkommende mandag.

Til NRK har Intrum tidligere sagt at de så en økning på 50 prosent i mottatte saker på strøm i januar i år sammenlignet med i januar i fjor.

