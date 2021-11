DREPT: Sofie Vo Nguyen (20) ble funnet drept i Bergen i september i fjor. En 20 år gammel mann er tiltalt for drapet.

Sofie Vo Nguyens nærmeste: − Hun tenkte alltid på andre før seg selv

BERGEN (VG) Sofie Vo Nguyen (20) ville reise jorden rundt. Drømmen hennes var å bli flygeleder. Hun skulle ikke få oppleve noen av delene.

Av Frank Haugsbø

Mandag startet rettssaken mot en bekjent som er tiltalt for å ha kvalt og drept 20-åringen i Bergen natt til 26. september i fjor. Han har erkjent drapet.

VG har snakket med to av personene som sto NHH-studenten Sofie Vo Nguyen aller nærmest. En nær venninne, og et nært familiemedlem. Ingen av dem ønsker navnet sitt offentliggjort.

– Sofie var en person som ville det beste for familie og venner. Hun var alltid der for oss alle, og når hun så at folk rundt henne ikke hadde det så bra, oppmuntret hun oss alltid.

De forteller om en kjempehyggelig og søt jente som alltid var blid.

– Hun var en veldig omtenksom person, hun var en flink lytter og ga oss alltid gode råd. Hun var en gledesspreder, og kunne være veldig barnslig til tider.

LEILIGHETEN: Det var i huset i bakgrunnen Sofie Vo Nguyen (20) ble funnet drept i september i fjor. På bildet en av politietterforskerne som arbeidet på åstedet.

Ifølge 20-åringens nærmeste hadde hun en sterk personlighet, med sterke meninger. Hun sto alltid opp for det hun mente, fremhever de.

– Sofie var uselvisk, prioriterte folk rundt henne før seg selv. Det er en av de fineste egenskapene til Sofie. Hun ville aldri at noen skulle bekymre seg over henne og var alltid sterk.

Sofie Vo Nguyen var en veldig aktiv person. Hun likte å reise, trene og dra på turer. Hun likte også å utfordre seg selv og var alltid ivrig etter å prøve ut nye ting, forteller de.

– Fra barndommen til voksen alder har hun alltid vært veldig selvstendig. Hun var veldig livsglad, sprudlende og hadde positiv energi som smittet lett over på

andre folk. Hun så alltid det beste i folk.

Sofie vokste opp i Moss, med foreldre, to brødre og en søster. I ungdommen var hun aktiv og engasjert. Hun spilte fotball og gikk på taekwondo og hapkido, som er en moderne koreansk kampkunst.

– Hun prøvde også ut kickboksing i en liten periode. Hun sluttet med disse aktivitetene og startet med å trene på treningssenter.

Etter å ha fullført videregående skole, kom hun inn på det prestisjetunge studiet ved Norges Handelshøyskole (NHH).

– Hun tenkte alltid på andre før seg selv, og det reflekterte i alt hun gjorde. Hun var en veldig selvstendig, entusiastisk, smart, og hardtarbeidende person som hadde et stort potensial med mange store drømmer og planer.

FORSVARER: Advokat Eirik Johan Mjelde forsvarer den drapstiltalte 20-åringen. Her sammen med aktor, konstituert statsadvokat Silje Alsaker Solheim.

De sier at Sofie hadde mange fine egenskaper.

– Hennes fineste egenskaper er at hun alltid så det gode i folk, var veldig tålmodig og tilgivende og alltid veldig inkluderende, støttende og positiv.

De beskriver henne som et tvers gjennom ordentlig godt og sjeldent menneske.

– Det er jeg sikker på at alle som kjente Sofie kan være enige i. Hun var spesiell. Alltid blid og utadvendt. Det var veldig enkelt for folk å bli venn med Sofie. Hun hadde en god utstråling. Var veldig imøtekommende og inkluderende mot alle.

– Hva slags fremtidsdrømmer hadde Sofie?

– Hennes fremste drøm var å bli flygeleder, et veldig vanskelig yrke å komme inn på, men hun ville ikke gi opp før hun prøvde. Hun har alltid vært ambisiøs og ønsket om å bli noe stort helt siden hun var liten, noe som avspeiler i alle drømmene og planene hun hadde for fremtiden.

Sofie var en veldig eventyrlysten person, forteller de.

– Hun ville reise rundt jorda og bo i utlandet i en liten periode etter studiet.

I fjor flyttet Sofie fra Moss til Bergen for å begynne på studiene ved NHH. De forteller at Sofie så flyttingen til Bergen som et nytt eventyr.

– Hun gledet seg veldig mye og var veldig spent på å starte i studentmiljøet. Hun prøvde ut flere studentaktiviteter og ble medlem av NHHI Cheer.

Natt til lørdag 26. september i fjor – halvannen måned etter at hun startet studiene ved NHH – ble Sofie funnet død i leiligheten i Bergen.