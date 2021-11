BRYGGEN-TILHENGER: Mariann Dalen Husveg (55) sier hun forstår at byrådsleder Roger Valhammer (Ap) stilte kabinettsspørsmål.

Bybanestriden i Bergen: − Det er like galt som brexit

BERGEN (VG) Bergen er kastet ut i politisk kaos. I gatene rister folk på hodet over bybanestriden som førte til at byrådet gikk av.

Av Frank Haugsbø og Paul Sigve Amundsen (foto)

Opposisjonen i Bergen bystyre fikk onsdag flertall for å legge bybanetraseen til Åsane gjennom tunnel. Byrådsleder Roger Valhammer (Ap) stilte kabinettspørsmå før avstemningen, og byrådet gikk av da nederlaget var et faktum.

– Det som har skjedd er veldig trist. Det er skammelig for byen vår, sier Bente Engen (72).

Hun er ihuga Bryggen-tilhenger, og gir full støtte til Roger Valhammer etter at han stilte kabinettsspørsmål i bystyremøtet.

– Jeg forstår godt at han trakk seg. Hvorfor skal han ta ansvar for et prosjekt han ikke han stille seg bak? Nei, det er altfor mye styr i denne byen.

VIL HA TUNNELLØSNING: Ekteparet Bjørg Rigmor (69) og Asbjørn Hvidsten (75) vil bevare Bryggen slik den er.

Engen sier hun ikke forstår hva som er problemet med at det kommer bybane over Bryggen.

– Den er lydløs, og den er pen å se til. Den er fremtiden, sier hun.

Engen tror vedtaket i bystyret vil sette en stopper for bybane til Åsane.

– Nå tror jeg ikke den vil bli bygget, sier hun.

SKUFFET: – Det som har skjedd er veldig trist, sier Bente Engen (72). Her er hun på vei til å ta bybanen fra Bergen sentrum torsdag ettermiddag.

Også Mariann Dalen Husveg (55) stiller seg bak Valhammer og det avgåtte byrådet.

– Jeg er for Bryggen-alternativet, sier Dalen Husveg.

– Hva tenker du om at han stilte kabinettsspørsmål?

– Jeg forstår at han gjorde det. Men det er trist at det var nødvendig.

Dalen Husveg sier hun er oppgitt over politikerne.

– Jeg synes det er trist at Rødt bruker makten sin. Rødt vil jo være et miljøparti, men nå viser de det motsatte.

– En stemmes overvekt for tunnel. Det er like galt som brexit. Hvis flertallet hadde vært større, hadde det vært lettere å godta for folk.

TVILTE: – Jeg tror det kan bli fint, sier Vibecke Lilleheil (61) om bybanetrasé over Bryggen.

Hun mener bybanesaken er dårlig PR for Bergen.

– Det er ikke bra for byen. Saken har vært trenert lenge nok.

På Bryggen møter VG også Vibecke Lilleheil (61). Hun har tvilt seg frem til at Bryggen-alternativet er det beste.

– Jeg har vært litt usikker, men har landet på at det kan bli greit med bybane over Bryggen. Jeg tror det kan bli fint, om bilene forsvinner.

Ekteparet Bjørg Rigmor (69) og Asbjørn Hvidsten (75) har tatt turen til Bergen fra nabokommunen Vaksdal. De vil ikke ha bybane over Bryggen.

– Det vil ikke bli fint. Vi må ta vare på Bryggen slik den er. Tunnelalternativet har sikkert sine negative sider også, men jeg mener det bør være valget, sier Asbjørn.

DELTE: Studentene Lea Schürch Sandvik (18) og Maria Graham (19) er begge fra Oslo. De har fått med seg at bybanespørsmålet engasjerer bergenserne.

På vei inn til julelunsj på en av Bryggens restauranter kommenterer de også det politiske kaoset som råder i Vestlandets hovedstad etter at byrådet gikk av.

– Det er helt vilt det som skjer, hvis Høyre skal danne byregjering med Rødt. Da vil det bli mye rart, sier Bjørg Rigmor.

Studentene Lea Schürch (18) og Maria Graham (19) har bare bodd i Bergen i tre måneder. Men at Bybanen engasjerer, har begge fått med seg.

– Jeg bor i kollektiv med flere som er fra Bergen. De sier det alltid har vært mye styr med Bybanen, og at de ikke tror den vil bli bygget til Åsane, sier Lea.

HVILKEN VEI? Bybanen i Bergen skal bygges til bydelen Åsane. Men politikerne er uenige om den skal gå over Bryggen, eller gjennom tunnel.

Mens hun heller mot tunnel-løsningen, mener Maria at banen til Åsane bør legges over Bryggen.

– I Oslo er det mye tunneler, og det er ganske kjedelig, sier Maria.

– Jeg tenker at det viktigste nå er at man kommer i gang med byggingen, uansett. Det er jo litt typisk Norge, at vi bruker «hundre år» på å bli enige, sier Lea.