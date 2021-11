IKKE BRA NOK: Foreløpig har bare rundt 300.000 av 900.000 fått boosterdosen.

FHI om booster til eldre: − Det går fremdeles ikke fort nok

Fortsetter kommunene i samme vaksinetempo, vil ikke alle eldre over 65 år få boosterdosen sin før jul. – Vi køler på, sier byrådslederen i Oslo.

– Det går fremdeles ikke fort nok. Skal de klare å gi tilbud til alle i aldersgruppen 65 år og eldre før jul, må de øke tempo for å få vaksinert de som har fått sin dose nr. 2 for 5 måneder siden, sier vaksinesjef Geir Bukholm til VG.

Foreløpig har rundt 300.000 av 900.000 fått.

For å sørge for at de eldre er frisket opp med nok antistoffer før julekvelden, valgte FHI å sende ut enda flere vaksiner enn det kommunene ba om:

– Det var for å være sikker på at det er nok vaksiner ute i kommune til å få vaksinert alle som skal ha det før jul. Vi så at antall vaksiner som er bestilt var fallende etter uke 47. Det stemte ikke med oversikten om hvor mange som bør ha vaksinen.

BEKYMRET: I dette vaksinasjonstempoet rekker man ikke å gi alle over 65 en boosterdose før jul, sier vaksinesjef Geir Bukholm i FHI.

Grunnen til at det går tregt, varierer litt. Noen kommuner sier de ikke har nok eldre det har gått lang nok tid med, og andre sier de ikke har kapasitet til å sette de ekstra dosene FHI sendte ut.

Det bekymrer instituttet, som mener dette arbeidet bør prioriteres i kommunene nå.

– For de eldste ser det ut som beskyttelsen mot alvorlig sykdom faller. Vi ser at det er flere fullvaksinerte som legges inn i den eldre aldersgruppen. Dette skyldes nok både økt smitte i samfunnet kombinert med at det er gått lang tid siden de eldste fikk vaksinen og en redusert vaksineeffekt på grunn av det, sier Bukholm.

Oslo: Kunne vaksinert alle innen neste uke

Byrådsleder i Oslo kommune, Raymond Johansen (Ap), deler imidlertid ikke FHIs bekymring når det gjelder vaksinetempo.

På spørsmål om Oslo har kapasitet til å sette alle boosterdosene de får, svarer Johansen med et klart og rungende «ja».

– Vi køler på. Alle skal ha fått tilbud innen neste uke, sier han til VG.

Målet til kommunen er at alle over 65 år skal få boosterdosen innen jul, men Johansen både tror og håper at det er mulig å bli ferdig før dette.

– Hadde alle sagt ja med en gang, så kunne vi vært ferdig neste uke. Det er drop-in på alle vaksinestasjoner for dem over 65, påpeker byrådslederen, som samtidig anerkjenner at det for enkelte krever litt logistikk før man kan si ja til en vaksinetime.

IKKE BESKJEDEN: Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) mener Oslo ligger godt an til å vaksinere alle over 65 innen jul.

– Greit å ha litt å gå på

– Hvordan ligger dere an med tredje boosterdosen for denne aldersgruppen nå?

– Veldig bra. Over halvparten av de over 65 har fått, og så godt som alle som bor på eldre- og sykehjem har fått, svarer byrådslederen.

– Hva tenker du om at enkelte kommuner må si nei til de ekstra dosene FHI har sendt?

– FHI ga beskjed om at de ville sende ut flere doser enn kommunen har bedt om, fordi de beregnet basert på at alle over 65 skal vaksineres med booster før jul. Hvis det at man sier nei indikerer at man ikke har ambisjoner om å få vaksinert disse innen det, synes jeg det høres rart ut.

Medisinsk fagsjef i kommunen, Bjørn Sletvold, påpeker at det kan være en fordel for kommunen at FHI har sendt ekstra doser:

– Vi vet jo at det er flere under 65 som også skal få boosterdose, og da er det greit å ha litt å gå på slik at vi kan planlegge for det. Det arbeidet pågår, men vi har ikke fått retningslinjene for det.