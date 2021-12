UTBRUDD: Flere titalls personer er smittet med omikronvarianten etter et julebord på Frogner. Det er trolig det største registrerte omikronutbruddet i verden.

Disse to viktige faktorene vil påvirke hvor lett omikron sprer seg

Helsemyndighetene mener det er sannsynlig at omikronvarianten kan bli den dominerende varianten. Slik påvirkes virusets spredningsevne.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Omikronvarianten har spredt seg raskt i Sør-Afrika, og trolig ført til flere utbrudd i Norge.

Helsemyndighetene mener at det er svært sannsynlig at omikron sprer seg lettere enn tidligere varianter, men det er foreløpig vanskelig å si hvorfor.

Vi kjenner til reproduksjonstallet, altså R-tallet, som sier noe om hvor mange én smittet person i snitt smitter videre.

Hvis R-tallet er 3, vil én smittet i snitt smitte tre andre. Dette tallet påvirkes av ulike faktorer, for eksempel hvor mye kontakt vi har og hvor mange som er vaksinert. Dette tallet kalles også Rt eller effektiv R.

De ulike virusvariantene har i tillegg et grunnleggende R-tall, R0, som sier noe om virusets spredningsevne før noen er vaksinert eller smittet – altså i en helt ubeskyttet befolkning.

Info Hva er forskjellen på R0 og Rt? R0 er reproduksjonstallet for varianten i en helt ubeskyttet befolkning. Dersom R-tallet er 3, vil én smittet person i snitt smitte tre andre. Dersom en virusvariant er mer smittsom, vil den ha en høyere R0. Rt er det effektive reproduksjonstallet for varianten. Her tar man i tillegg høyde for hvor mange som er mottakelige for viruset. Rt er R0 ganger andelen i befolkningen som er mottakelige for viruset. Når flere vaksineres eller smittes, blir det færre mottakelige. I en befolkning der ingen er vaksinert eller immune etter gjennomgått infeksjon er R0 og Rt det samme. Vis mer

Slik sprer noen varianter seg lettere

Omikronvarianten kan i praksis spre seg lettere enn andre varianter av to årsaker:

Økt smittsomhet

Unndrar seg immunitet

Det er flere faktorer som kan gi økt smittsomhet, for eksempel hvor lenge man er smittsom, eller hvor mye virus man har i kroppen.

Men hvis viruset unndrar seg immunitet, vrir det seg lettere unna beskyttelsen som ble bygget opp etter gjennomgått infeksjon eller vaksine. Den har altså potensiale til å smitte flere.

SØKER SVAR: Helsemyndighetene søker flere svar om omikronvarianten. Helsedirektør Bjørn Guldvog og helseminister Ingvild Kjerkol før en pressekonferanse onsdag.

Beskyttelse mot omikron

Det er ennå ikke gode data tilgjengelig om omikronvarianten, men man kan kanskje få en indikasjon på spredningsevnen gjennom det som foreløpig er kjent.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sa følgende om smitteutbruddet etter julebordet i Oslo:

– Det sier at den er minst like smittsom som deltavarianten, men det sier også at vaksinene beskytter dårligere mot smittespredning, sier han.

Ferske data fra Sør-Afrika tyder også på at folk som allerede har gjennomgått covid-19 har tre ganger høyere risiko for å bli smittet med omikron enn med delta. Altså er det tegn til at varianten unndrar seg immuniteten fra gjennomgått infeksjon.

Deltavarianten kan altså i utgangspunktet ha et høyere R0-tall enn omikron, men omikron kan likevel bli dominerende fordi den kan smitte folk som er beskyttet gjennom vaksine eller gjennomgått smitte i høyere grad enn andre varianter.

Mye kan påvirke R-tallet

– Ser det ut som det er høyere R0 eller høyere effektiv R?

– Jeg kan ikke si med sikkerhet hva som er det korrekte svaret på dette, men det ser i høyeste grad ut som dette viruset har egenskaper som i alle fall i Sør-Afrika gir vesentlig høyere smittsomhet, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Han påpeker at vi heller vet med sikkerhet hvordan ulike tiltak vil påvirke omikronvarianten, eller hvordan varianten påvirkes av vaksinene.

– Det må vi komme tilbake til, det er dette vi nå leter etter. Så ser vi også på hvordan denne varianten påvirkes av vårt klima og vår måte å leve på, som kan være annerledes enn Sør-Afrika, sier Guldvog.

Det er kaldere i Norge og vi er mer inne, trekker han frem.

– I utgangspunktet kan det føre til at smittsomheten er høyere. Men det kan også være egenskaper ved varianten som gjør at kulde ikke er en fordel. Foreløpig er vi avventende og må ha mer kunnskap, sier han.