Ikke mer penger til studentene

Til tross for villighet fra SV til å presse regjeringen på studiestøtte, forble den uendret i det nye budsjettet. Norsk studentorganisasjon er veldig skuffet.

Tidligere denne måneden sa SV at de ville kreve høyere studiestøtte, og at de var villige til å presse regjeringen.

Høyere utdanningsminister Ola Borten Moe varslet allerede i oktober at det var uaktuelt å øke den generelle studiestøtten nå.

Mandag ettermiddag kom nyheten om at det er enighet i budsjettforhandlingene mellom SV og regjeringspartiene Ap og Sp. I budsjettet forblir studiestøtten uendret.

– Vi slåss hardt for dette i forhandlingene, men dessverre fikk vi ikke med oss Ap og Sp på dette. Det er bare å beklage, men vi gir oss ikke, sier utdanningspolitisk talsperson Freddy André Øvstegård til VG mandag kveld.

Han opplyser at SV fikk gjennomslag for 20 millioner kroner til Studentsamskipnaden, som skal øremerkes til arbeid med psykisk helse.

– Vi har også fått med at det skal utredes om bygging av studentboliger skal inn i Plan- og Bygningsloven, slik at det skal kunne bygges raskere og mer effektivt, sier Øvstegård.

NSO er skuffet

Leder for Norsk Studentorganisasjon (NSO), Tuva Todnem Lund, sier til VG at de er veldig skuffet over budsjettet.

– Her har partiene lovt masse og gått til valg med mange løfter om bedring av støtten til studentene, og nå har de gått tilbake med en gang. Vi hadde også høye forventninger til SV.

Leder for Norsk studentorganisasjon Tuva T. Lund er veldig skuffet over det nye statsbudsjettet.

Per i dag er støtten 1,2 G (ca. 126.000 kr), mens studentene har krevd 1,5 (160.000 kr). SVs ønske om å legge inn 350 millioner var for å få økt studiestøtten fra 1,2 til 1,3 G.

– Vi mener den på sikt skal enda høyere, men som en start foreslår vi i budsjettet en økning som vil gi studentene omkring 140.000 i året. Det vil merkes, sa utdanningspolitisk talsperson i SV, Freddy André Øvstegård til VG før forhandlingene.

Info Dette betyr 1 G? 1G står for grunnbeløpet i folketrygden. De fleste partiene snakker om økning i forhold til dette beløpet, som endres etter kjøpekraft. 01.05.2021 utgjør 1G 106.399 kroner i året, eller 8 867 i måneden. Les mer på: skatteetaten.no/satser/grunnbelopet-i-folketrygden/ Vis mer

Ola Borten Moe har tidligere svart at det er lagt inn en økning i studiestøtten til studenter med barn.

– En av ti studenter har barn, dette er en stor gruppe som vi ønsker å løfte. Når det gjelder den generelle støtten til studenter, er dette noe vi vil se nærmere på senere. Men vi har ikke planer om å heve denne akkurat nå, sa han til VG i oktober.

Han la også til at regjeringen har bestemt at byggingen av studentboliger skal økes, opp til 3000 i året, og at dette vil bidra positivt for svært mange studenter.

Lise Lyngsnes Randeberg, fungerende leder i Akademikerne, sier til VG at også de er skuffet over at partiene ikke har prioritert studentene.

– Studiestøtten er i dag så lav at de aller fleste studenter er avhengig av støtte fra foreldre eller å jobbe mye ved siden av studiene. SV gikk inn i forhandlingene med mål om å øke støtten. De har dessverre ikke fått gjennomslag.

Hun mener at utdanning er det aller viktigste for å motvirke forskjeller.

– Hvis regjeringen mener alvor med sin kamp mot sosial ulikhet, må de prioritere studentene. Vi er bekymret for at mange unge velger bort utdanning eller ikke fullfører utdanningen sin fordi de rett og slett ikke har råd. Norge trenger at flere tar høyere utdannelse – det er viktig for verdiskapingen og overgangen til det grønne skiftet, sier hun til VG.