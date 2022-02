URANIENBORG: Uranienborg skole er en av Oslos mest tradisjonsrike skoler. Blant andre har prinsesse Ingrid Alexandra vært elev der.

Konflikten på Oslo-skole: Forlenger med midlertidig rektor

Oslo kommune har forlenget bruken av midlertidig rektor på Uranienborg skole. Bakgrunnen er konflikten mellom veteran-rektor Randi Tallaksen og den øvrige skoleledelsen.

Av Frank Ertesvåg

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Utdanningsetaten har mottatt flere meldinger knyttet til arbeidsmiljøet på Uranienborg skole, skriver seksjonssjef for grunnskole, Brynhild Farbrot i Oslo kommune i en e-post til VG.

I en artikkel her i avisen sist fredag kom det frem at syv ansatte i ledelsen av den prisbelønte og tradisjonsrike Oslo-skolen var ute i sykefravær på grunn av arbeidsmiljøet rundt rektor Tallaksen.

– Mens vi undersøker nærmere, har vi satt inn en fungerende rektor, til og med 18. februar. Vi undersøker arbeidsmiljøet på skolen nærmere nå, og deretter vil vi finne ut hvilke tiltak vi kan sette inn, skriver Farbrot videre til VG.

Hun skal etter planen møte ansatte på skolen onsdag.

GRIPER INN: Brynhild Farbrot er divisjonsdirektør for grunnskole i Utdanningsetaten i Oslo kommune.

– Ikke for tidlig

De syv ansatte som har vært sykmeldt eller i sykefravær sist uke, har også vært borte fra skolen mandag og tirsdag.

Deres representant i Utdanningsforbundet, Jorunn Folkvord, er tilfreds med den løsningen, der Else Birgitte Roscher-Nielsen er satt inn som midlertidig rektor.

– Det er ikke for tidlig at en slik løsning kommer. Men vi er glade for at det er kommet på plass en slik løsning. Grundige undersøkelser under en setterektor ba vi om allerede i oktober. Dette vil sørge for at de som har hatt det tungt på jobben sin i lengre tid - forhåpentlig snart kan komme tilbake på jobben, sier Folkvord til VG.

FØRSTE SKOLEDAG: Rektor Randi Tallaksen tok i mot elever på første skoledag i august sist høst. Til venstre med ryggen til: daværende kunnskapsminister Guri Melby.

Tallaksen «utrolig glad»

Rektor Randi Tallaksen på Uranienborg skole er nå delvis sykmeldt. Hun skriver i en e-post til VG tirsdag kveld:

– Jeg er utrolig glad for at det nå er kommet på plass en erfaren rektor ved skolen til å bistå. Ved en stor skole er det mange utfordrende oppgaver som krever kompetanse og erfaring. Selv har jeg vært syk gjennom en tid – og er det fremdeles. Det vil nå la seg gjøre for meg å roe ned litt mer, slik at formen kommer tilbake, skriver Tallaksen.

– Eventuelle personalsaker kan ikke kommenteres, legger hun til.