Ny norsk studie: Hver tredje spedbarnsmor har fått depressive symptomer under pandemien

Den ferske studien viser en stor økning i depressive symptomer hos spedbarnsmødre. Det som under pandemien har vært hver tredje fødende kvinne, var for ti år siden hver tiende.

– Oppfølgingen av gravide og nye mødres psykiske helse var ikke god før pandemien, men det kan se ut som at pandemien har vært dråpen som fikk begeret til å renne over. Med andre ord så har pandemien avdekket en systemsvikt, sier Malin Eberhard-Gran.

Hun er professor, spesialist i samfunnsmedisin og har ledet studien. Den skjer i regi av Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning på Oslo universitetssykehus og brukerforeningen Landsforeningen 1001 dager.

Det er Tidsskriftet for Den norske legeforening som har publisert studien.

Tusenvis har deltatt

Totalt har over 3600 kvinner deltatt. 29 prosent av disse har oppgitt at pandemien har påvirket deres psykiske helse mye eller veldig mye. 32 prosent har hatt et høyt utslag på depressive symptomer.

Det ble gjort en tilsvarende studie for ti år siden. Den viste at 10 prosent av kvinnene som deltok hadde høye utslag på depressive symptomer. I den ferske studien oppga over halvparten av de som hadde psykiske helseplager som fødende under pandemien, at de ikke hadde fått adekvat helsehjelp.

– Vi har alle opplevd en økt grad av isolering under pandemien, men akkurat i denne livsfasen kan mangel på støtte være katastrofalt, sier Eberhard-Gran.

ALENE: Ifølge studien har gravide og nybakte mødre blitt stående mye alene, uten de vanlige tilbudene og nettverket.

Stengte dører

Hun peker på stengte helsestasjoner flere steder i landet og at andre hjelpeinstanser har hatt svært begrenset tilgjengelighet. I tillegg har nybakte mødre møtt stengte barnehager, slik at muligheten for hvile har blitt sterkt begrenset hvis søsken må følges opp. Avlastningen fra besteforeldre og andre har også delvis forsvunnet. På toppen av det hele har barselgrupper vært avlyste.

På sykehusene har smittevernet kommet foran den fødende kvinnens behov for å ha partner med på ultralyd, kontroller og når fødsel er i gang. Eberhard-Gran påpeker at kvinner har fått mindre ammeveiledning og kortere liggetid enn hva de har hatt behov for.

– Nye mødre har opplevd de samme belastningene som andre i samfunnet, men har i tillegg måttet håndtere påkjenninger i en situasjon der de har ansvar for et sårbart lite individ, sier hun.

Svekket tilbud

At ansvaret for oppfølgingen av nye mødre og spedbarn i økende grad har blitt overført fra sykehusene til kommunene, mener Eberhard-Gran er betenkelig fordi kommunene fortsatt mangler nødvendig kompetanse, tid og ressurser til å ta på seg dette ansvaret.

– For kvinnene og spedbarna har dermed tilbudet totalt sett blitt stadig dårligere, legger hun til og påpeker at de i mange tilfeller er manglende kommunikasjon mellom helsestasjoner og fastleger.

I mange kommuner mangler de fortsatt kommunepsykolog, som kan være et tilbud til kvinner som skal eller har født. Sammen med de andre som står bak studien etterlyser hun nå økt fokus på kvinners psykiske helse, ikke bare det fysiske. De mener det også er behov for mer forskning på ulike psykiske problemer og lidelser i denne livsfasen, ikke bare depresjon.

Brukerforeningen Landsforeningen 1001 forteller at de til stadighet får tilbakemeldinger fra kvinner som ikke får hjelp til sin mentale helse i forbindelse med graviditet og fødsel.

– Vi vet dessverre at altfor mange kvinner venter lenge i kø for en samtale på distriktspsykiatrisk senter. Etterpå får mange avslag med begrunnelse om at de ikke er «syke nok,» via brev. Vi hører også fra mange kvinner som får et tilbud på DPS og som møtes av behandlere uten kunnskap om perinatal mental helse, sier generalsekretær Lena Yri Engelsen.

MANGLER: Studien peker på at denne gruppen ofte faller mellom to stoler, slik at oppfølgingen de får er manglende.

– Er du bekymret for det tilbudet som norske gravide og fødende gis i dag?

– Vi er veldig bekymret for det mentale tilbudet til gravide-, føde- og barselkvinner. Det er et lotteri. Du er heldig dersom du får umiddelbar og et kunnskapsbasert perinatalt mentalt helsetilbud i din kommune, sier hun.

Alle instanser må ta innover seg at det er behov for mer kunnskap om de spesielle mentale utfordringene som forekommer hos gravid og nye mødre, oppfordrer forskerne bak studien. Det fordrer flere og mer koordinerte tilbud til denne gruppen.

– Psykisk helse blant gravide og nybakte mødre befinner seg i skjæringspunktet av mange fag, så jeg tror det mangler folk som føler ansvar for denne gruppen, sier Eberhard-Gran.

Vil ha endring

– Jeg håper at politikerne nå tar tak i dette, så det virkelig blir en forbedring av

ivaretagelsen av nye mødres psykiske helse, ikke bare den fysiske.

Helseminister Ingvild Kjerkol har allerede tydeliggjort at man som fødende i Norge skal få ha med seg partner på alle deler av fødselen. Departementet har vært i kontakt med alle helseregionene for å sikre lik praksis i hele landet.

– Jeg vet at det har vært tøft for mange vordende foreldre i løpet av pandemien. I dagens situasjon ligger alt til rette for at partner skal få være med på alle deler av fødselen, sa hun tidligere i uken.

Professor Eberhard-Gran synes dette er veldig fint, men understreker at dette kun er en liten del av problematikken.

– Pandemien har synliggjort en komplett systemsvikt på alle plan i forhold til ivaretagelse av gravide og nybakte mødres psykiske helse. Behovet for flere for flere kunnskapsbaserte tiltak er skrikende.