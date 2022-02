GJERDRUM-SKREDET: Dette bildet fra april 2021 og viser de enorme ødeleggelsene etter skredet som tok ti liv i 2020.

Tidligere ordfører i Gjerdrum: − Vil ikke fordele noe skyld

Tidligere ordfører Hanne Bakke von Clemm sier til VG at hun ikke ser at kommunen har direkte skyld i skredet.

– Det er en veldig vanskelig sak.

Øst politidistrikt har avsluttet etterforskningen etter leirskredet i Gjerdrum 30. desember 2020.

Da raste et område på 300 ganger 700 meter ut i Nystulia i Ask sentrum i Gjerdrum. Omtrent 1,35 millioner kubikkmeter kvikkleire ga etter og raste ut. Ti personer mistet livet.

Nå er kommunen siktet blant annet for manglende oppfølging av varsler.

– Det var ikke uventet at den kom når jeg hørte og leste skredrapporten før jul. Men jeg synes det er veldig leit. Jeg har jo vært med på å vedta utbygging i Nystulia og synes det er vanskelig. Utbygger har gjort alt han kunne gjøre. Men jeg kan ikke si at jeg ser at kommunen har noen direkte skyld her.

Torsdag klokken 10 skal kommunen holde pressemøte.

Siktelsen viser til tolv ulike bekymringsmeldinger og varsler som ble sendt til kommunen gjennom 13 år mellom 2008 og 2020.

Info Gjerdrum-skredet 14 bygninger med 31 boenheter forsvant i skredet, og enkelte bygninger ble flyttet opp mot 400 meter.

En omfattende redningsaksjon ble satt i gang etter skredet. 13 personer ble reddet opp av rasgropen i løpet av de første timene.

Ti personer mistet livet. Flere av dem var savnet over lengre tid før de ble funnet omkommet. Den siste omkomne ble funnet 25. mars.

Ti personer ble skadd, en av dem ble betegnet som alvorlig skadd.

Over 1.000 personer ble evakuert fra hjemmene sine i etterkant av ulykken, og om lag 200 av dem kan ikke regne med å flytte tilbake, men må etablere seg i andre boliger.

Et ekspertutvalg ledet av Inge Ryan, som skulle granske ulykken, ble i etterkant satt ned av regjeringen. I en delrapport som ble lagt fram 29. september 2021, ble det slått fast at skredet skyldtes erosjon i Tistilbekken, nederst i Nystulia. Utvalget legger fram en offentlig utredning i mars der også ansvarsforhold skal drøftes.

I februar 2022 siktet politiet Gjerdrum kommune for manglende oppfølging av varsler i forkant av skredet. (Kilder: NTB og VG) Vis mer

Bakke von Clemm var ordfører i Gjerdrum fra 2007–2011.

Hun sier hun ikke kjenner til konkret hva varslene har omhandlet.

– Jeg kan ikke huske at det kom varsler og bekymringsmeldinger i det hele tatt, ikke som jeg kan huske. Det begynner å bli lenge siden jeg var ordfører der også. Men jeg vet at golfklubben som sagt har sendt inn varsler om erosjon.

– Har dere ikke tatt varslene på alvor?

– Det synes jeg er veldig vanskelig å svare på.

Hun legger til at hun ikke ønsker å uttale seg om skyldspørsmålet.

– Det får fagpersonene gjøre.

– Forsømte kommunen sin plikt da du var ordfører?

– Jeg vet ikke. Det er derfor vi har en administrasjon som skal følge opp. Jeg kan ikke si at vi har gjort det.

Hun legger til:

– Jeg vil ikke fordele noe skyld. Jeg synes dette er en vanskelig sak og jeg synes veldig synd på Anders, ordføreren. (nåværende Gjerdrum-ordfører Anders Østensen, journ anm.)

– På samme tid har kommunen et ansvar her?

– Det ser jeg og.

Den tidligere ordføreren ble selv evakuert fra hjemmet sitt, cirka 200 meter nord for skredkanten. Det skrev Romerikes Blad i januar 2021.

– Det er vondt å tenke på alle de som har mistet alt de har og, ikke minst, de som har mistet sine kjære. Det er egentlig ikke synd på oss, sier tidligere Gjerdrum-ordfører Hanne Bakke von Clemm, sa hun til avisen.