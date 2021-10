RÅDGIVERTRIO: Lars Øy (f.h.), Jenny Clemet von Tetzschner og Rune Alstadsæter.

Dette blir «Team Erna» på Stortinget

Avgått statsminister Erna Solberg har håndplukket en liten gruppe rådgivere som blir med fra regjeringsapparatet til Stortinget.

Av Andreas Haakonsen

Publisert: Nå nettopp

De tre har alle jobbet tett på Solberg i ulike roller på Statsministerens kontor de siste årene:

Lars Øy (48) blir spesialrådgiver .

Rune Alstadsæter (47) blir Solbergs pressesjef.

Jenny Clemet von Tetzschner blir personlig rådgiver for Høyre-lederen.

-Kjenner dem ganske godt

– Jeg er glad for at flere av medarbeiderne mine fra SMK blir med videre til Stortinget. De skal hjelpe meg og Høyre til å være et konstruktivt og saklig opposisjonsparti. Alle tre kjenner arbeidet i regjeringen godt, og det er viktig å ha med seg kunnskap fra disse årene i det arbeidet vi skal gjøre videre, sier Solberg selv om sine nærmeste medarbeidere til VG.

Hun legger heller ikke skjul på at den personlige kjemien er viktig - og lover at det skal bli nok å gjøre:

– Jeg kjenner dem jo ganske godt etter hvert, og de kjenner meg. Nå har de fått noen litt slappe dager etter valget, og jeg ser frem til å sette dem i arbeid når vi kommer til Stortinget. Det blir ikke noe hvilehjem, sier Erna Solberg.

Mektig bakspiller

Lars Øy har vært ansatt i Høyre helt siden 2001, og har i hele Solbergs regjeringsperiode på åtte år vært hennes stabssjef på SMK.

Han beskrives som en av de mektigste bakspillerne i partiet, men har ikke hatt en særlig synlig rolle utad - den har andre rådgivere tatt seg av.

Blant dem er Rune Alstadsæter. Den tidligere NRK-journalisten gikk fra å være politisk reporter til å bli politisk spinndoktor da han meldte overgang til Høyre i 2014. De siste fire årene har han vært statssekretær for pressesaker på SMK.

Les også: Erna om rådgivers kontor: Psykisk terror!

Jenny Clemet von Tetzschner er som navnet antyder datter til Høyres mangeårige stortingsrepresentant Michael Tetzschner og tidligere kunnskapsminister Kristin Clemet - som nå er sjef for den konservative tenketanken Civita.

von Tetzschner har vært politisk rådgiver for flere statsråder, før hun i valgkampen gikk inn som rådgiver for Solberg.

PORTRETTVEGG: Rune Alstadsæter fortalte VG om portrettene av Erna Solberg i VG denne uken.

Asheim i gruppeledelsen

Fredag ble det også klart hvem som skal utgjøre Høyres ledertroika på Stortinget sammen med Solberg.

Trond Helleland fra Buskerud, som har vært parlamentarisk leder mens partiet har sittet i regjering, blir Erna Solbergs nestleder i stortingsgruppen.

Henrik Asheim, som torsdag gikk av som statsråd for forskning og høyere utdanning, blir andre nestleder i stortingsgruppen.

Av dem som hyppigst nevnes som mulige arvtakere den dagen Solberg selv velger å gi seg som leder i partiet, er det altså bare Asheim som kommer inn i gruppeledelsen. Det er ikke avklart hvilke roller de to nestlederne i partiet, Jan Tore Sanner og Tina Bru, skal ha i stortingsgruppen - selv om de begge har møterett på møtene i Høyres gruppestyre.