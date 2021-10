BOMTUR: Her endte taxien etter en kjæretur langs en gangsti ved Alnaelva.

Taxi kjørte seg fast på gangsti i Oslo

En uheldig taxisjåfør endte kjøreturen sin på en gangsti langs Alnaelva lørdag ettermiddag.

Publisert: Nå nettopp

Lørdag ettermiddag måtte turgjengere langs Alnaelva sno seg rundt en gul taxi som sto parkert midt på gangstien:

– Taxisjåføren skal ha fulgt et kart og ikke forstått at det var en gang- og sykkelsti i stedet for vei. Så han har rett og slett bommet og havnet på gang- og sykkelstien, sier operasjonsleder Lina Odden i Oslo politidistrikt til VG.

Bomturen endte med at taxisjåføren kjørte seg fast på den smale jordveien langs elva ved Kjelsrud, forteller operasjonslederen.

– Han hadde kjørt seg såpass fast at han hadde behov for berging, sier hun.

Styreleder i Scandinavian taxi, Osman Ghader, sier til VG at det ikke oppstod noen skader i forbindelse med bomturen.

– Han ble bare litt sjokkert. Han fulgte kart på Google Maps, og så klarte han ikke komme seg tilbake igjen.

Ghader sier han ikke har opplevd noe slikt før.

– Men det er ikke noe unormalt, det kan jo skje.

Det var en forbipasserende som meldte fra om den malplasserte taxien langs elven til politiet. De møtte en tom bil da de kom til frem, men sjåføren kom tilbake for å snakke med politiet mens de fortsatt var på stedet.

Sjåføren av bilen har hatt en god porsjon uflaks, mener Odden.

– Til hans forsvar var det heller ikke noen skilting på stedet, sier hun.

Ifølge politiet har sjåføren selv tatt ansvar for bergingen, og det opprettes heller ikke noen sak etter den mislykkede kjøreturen. VG har vært i kontakt med sjåføren, som ikke ønsker å kommentere saken.

Det er ikke første gang en sjåfør forviller seg langt utenfor bilveiene i Oslo-området: I vinter kjørte en bil seg fast langt inn i Nordmarka – etter å ha kjørt flere kilometer på skisporet.