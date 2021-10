De har byttet ut sopelime med elsparke­sykkel, heksebål med feminisme og for­bannelser med «self love». Slik er livet som heks i 2021.

Publisert: Nå nettopp

Røkelsen fra kjelleren kryper oppover den glatte betongtrappen og fyller hele lokalet. Til glede for skjønnhetssalongen i første etasje, så har duften en helt spesiell oppgave.

– Røkelsen heter «Money Matrix», og den skal manifestere gode dager i butikken, sier Nelly Alapnes (23).

Innenfor glassdøren ber de om at du tar av deg på føttene. Dette skal være en ren, åpen og trygg sone.

– Jeg er en «love witch», veganer og bifil, sier Alapnes og smiler. Hun har en sommerfugl av krystaller festet til tennene i underkjeven. Såkalte «tooth gems».

Alapnes ser ikke ut som en tradisjonell heks. Det er kanskje kun de lange svarte neglene som kan gi konnotasjoner om at hun er en.

Venninnen og forretningspartneren Sandra Nystad Johansen (22) har også krystaller i tennene. Hun har dessuten lilla hår og piercing i nesen.

– Jeg er en «green witch», vegan og lesbisk, sier Johansen, men legger til at merkelapper egentlig ikke er så viktig.

I en arealeffektiv butikklokale med en anonym fasade har to unge kvinner startet en sjelden forretning. De selverklærte heksene har nylig åpnet en heksebutikk.

HEKSERIET: Butikkhyllene er fylt opp med fargesprakende krystaller, saltsteinlamper og innbydende «potions» i ulike størrelser.

Coven Lunatics tydeligste kundegruppe er unge kvinner som har funnet veien via TikTok.

Religionsprofessor Sissel Undheim kaller heksereligioner en feministisk form for spiritualitet. Hun observerer at det slår godt an hos yngre generasjoner.

Nyreligiøse har lagt sin elsk på krystaller, urter og røkelser. Spesielt krystaller blir ansett som et verktøy med spesielle ferdigheter.

Det selger de også mye av i butikken.

Foreløpig har ingen anerkjent forskning slått fast at krystaller har reell effekt.

Geologer sier det hele er oppspinn.

Trolldomsbok erstattet med smarttelefon

WitchTok er et hjørne av TikTok dedikert til hekser, spells, eller formler på norsk, og ritualer.

Vil du kaste en forbannelse over eksen din? Da er det her du finner oppskriften.

Den populære emneknaggen #WitchTok har blitt brukt over 19,9 milliarder ganger i videoappen.

De mest populære WitchTok-videoene har over fire til fem millioner visninger.

Takket være nettopp WitchTok kan heksebedriftens eiere Johansen og Alapnes skryte av at det var kø til neste kvartal da butikken åpnet dørene i august 2021.

– Butikken er en «leo», så den liker oppmerksomhet, sier Alapnes.

En TikTok-video de har laget om butikkåpningen har fått over 150 000 visninger.

Selv estimerer de at det er i hvert fall er 300 hekser bare i Oslo. Butikkeierene regner med at de hatt over 130 hekser på besøk siden oppstarten i sommer.

Hekser i 2021 er ikke slik hekser huskes å ha vært før.

– Vi har masse forskjellige kunder. Det er kvinner, menn, og de har med seg barna sine. De er alle aldre, ifølge Alapnes.

En gang fikk de besøk av en snekker som kom rett fra en arbeidsplass.

– Da han kom inn tenkte vi: «Okay, har du kommet feil?», sier Alapnes.

Men det viste seg at mannen var på utkikk etter noe «som skulle gi ham bedre kontakt med guidene sine».

– Vi selger alle verktøyene man trenger i praksis som heks, sier Johansen.

Krystaller for alle pengene

En av kundene som kommer innom Coven Lunatic er Caroline Kahrs Molteberg (11) fra Fredrikstad.

Hun har tatt med seg morfaren sin Olaf Kahrs (67) for å titte på krystaller.

I en regnbuefarget handlenett klinger lyden av glattslipte steiner. Kahrs Molteberg har allerede rukket et par andre krystallsjapper denne overskyet torsdag-ettermiddagen.

– Jeg og tanten min er veldig drawn to tigerøye, sier 11-åringen.

Hun har plukket frem en liten brun stein fra en gylden skål.

Kahrs Molteberg erfarer at krystallene og steinene har en effekt. Hun forteller at hun ofte sover med en stein under puten, for da hun sover bedre.

MORFAR: Kahrs Molteberg var på vei til å betale, men kom på at hun mangler ti kroner på kortet sitt. Heldigvis spanderer morfar, og hun får tigerøyet sitt.

– Når jeg skal sove over hos pappa så tar jeg med steinen, forteller hun.

Morfar Kahrs har ikke helt funnet ut greiene med krystallene enda, men synes de er fine.

Johansen og Alapnes merker at heksekunster har blitt en så stor trend i sosiale medier, at det nå oppleves normalisert. TikTok har satt hekseri i lyset, mener de.

– Det har rett og slett blitt litt trendy å være heks på TikTok, sier Johansen.

Når det kommer til TikTok-kundene, er det en witchy gjenstand som selger desidert mest.

– De vil alle ha veldig mange krystaller, sier Alapnes.

FREEBIE: Caroline Kahrs Molteberg får også med seg en snøkvarts på kjøpet. – Den har veldig feminin energi, og er bra for prosessere følelser, sier butikkmedeier Nelly Alapnes.

Prisen på krystaller varierer vanligvis fra 29 kroner til 2000 kroner, forteller heksegründerne. Men den dyreste ametysten til salgs koster 20.000 kroner.

– Noen kommer med lister over urter og krystaller fordi de tror de trenger alt det for å gjøre en spesiell spell. Da pleier jeg å si at de ikke trenger alt det, forteller Alapnes.

– De tror de må ha mange ting fordi TikTok sier så. Men da forklarer vi at du ikke må ha noe mer enn deg selv, men hvis du føler for å bruke disse verktøyene så kan du det.

– Det er mye bra informasjon på TikTok, men også folk som lager en del regler som egentlig ikke eksisterer, utdyper Johansen.

TAROT: Heksen Nelly Alapnes spår med Tarotkort i stuen hjemme.

– Hekser er alle som holder på med «witchcraft», som spells og ritualer. Hvem som helst kan kalle seg en heks, forklarer Johansen.

For Alapnes er det å tenne et lys på badet mens hun hører på frekvensmusikk og kjenne vannet «vaske vekk energier hun ikke vil ha på seg» en form for spell.

Det kan også være en krukke med krystaller, urter og oljer. Eller et glass nypete, eller «potion», som Alapnes foretrekker å kalle det.

Når VG besøker henne hjemme serverer hun en krydret «trylledrikk» som hun har blandet selv og døpt «Hot girl summer with success».

KATT OG VOI: Alapnes sier at hennes fortrukne transportmiddel ikke er sopelime, men elsparkesykkel. Men svart katt har hun. Her i stuen med Nori (1) og kjæresten Viktor Aarseth (23).

Disse blandingene selger de også i butikken. Sprayflasker og glasskrukker som tilsynelatende skal hjelpe deg å studere bedre, eller manifestere den store kjærligheten, – enten om det er deg selv eller noen andre.

– Det kan være hva som helst. Det viktige er at du putter intensjonen din der. Du forteller universet hva du vil skal skje, eller hvor du vil være, sier Johansen.

Hun mener at mennesker har drevet med slike former for tankekraft og ritualer hele tiden.

– Hvis du blåser en løvetann og ønsker deg noe, så kan jo det alene være en spell. Eller når man har bursdag og blåser ut lysene på kaken. Det handler om å blåse intensjonen sin ut.

– Protest mot et patriarkalsk ideal

Professor Sissel Undheim ved Universitet i Bergen sier at dagens hekser er langt fra hvordan vi kjenner de fra 1400-tallet.

Heksereligioner og -livssyn, som for eksempel Wicca, er ofte en mer moderne form for spiritualitet.

– De er knyttet opp til feministiske strømninger. En form for motkultur og protest mot et patriarkalsk og maskulint gudsbilde og ideal, sier hun.

Men heksetrenden er ingenting nytt. Undheim er professor i religionsvitenskap, og forteller at det er en trendbølge som har svingt siden den startet på 1960-tallet.

Hun legger likevel merke til at hekser har fått en ny oppblomstring i sosiale medier, og spesielt på TikTok med WitchTok og CrystalTok.

– Nye sosiale medier gjør man kan dele, spre og nå ut til mange flere. Både estetikken og idealene som knyttes til krystaller, alter, og andre gjenstander man bruker i ritualer, sier professoren.

ALTER: Selv om leiligheten Nelly Alapnes deler med katten og samboeren er liten, har hun viet stor plass til livssynet sitt.

Populærkulturen spiller en stor rolle, ifølge Undheim. Hun forteller at heksefiguren i popkulturen blir i dag fremstilt som kompliserte kvinneroller, og ikke bare endimensjonale karakterer, som enten er bare god eller bare ond.

Selv om det finnes tydeligere heksegrupper som Wicca, så er ikke alle en del av en bestemt gruppe. Heller ikke for heksene Johansen og Alapnes.

– Det er veldig typisk for mange i dag å lage sin egen religion eller livssyn, istedenfor å gå inn i grupper. Det er et fellestrekk for mange nyreligiøse.

– Hjalp meg med angst

Mens vennene spilte håndball, fotball og gikk på svømming, ville Nelly Alapnes heller besøke den alternative butikken «Lille Buddha» i Finnsnes for å titte på steiner og krystaller som barn.

– Jeg var veldig glad i krystaller, og jeg har alltid visst at det var mer i universet som vi ikke forsto, eller kan forklares, sier hun.

Spesielt på videregående skole ble krystaller viktig for 23-åringen. Hun forteller at krystallene hjalp henne å få kontroll på angst, samt manifestere mer «self love».

Etter videregående begynte hun på folkehøyskole på Hadeland. Der møter hun Sandra Nystad Johansen.

– Jeg vokste opp med veldig mye krystaller. Hjemme brukte vi alternativ medisin til opprettholde helsen, men så klart tok mamma med meg til legen hvis det var noe galt, sier Johansen.

Hun vokste med en kunstnerisk og spirituell mor og en far som var snekker.

Johansen hevder at hun kan se auraer i både levende vesener og gjenstander, men i ungdomstiden la hun vekk ferdigheten.

– Jeg ble litt redd for å skille meg ut. I tenårene ble jeg veldig basic og en hardbarket ateist. Men jeg følte etter hvert at jeg gjemte meg i en boks. Da jeg var 18 år gikk jeg gjennom en spirituell oppvåkning. Jeg endret måten jeg så på livet fullstendig, eller gikk tilbake det jeg kjente.

Siden Johansen og Alapnes’ første møte på yogalinjen har de blitt både venner og forretningspartnere.

Begge forteller at den andre var den første heksen de noensinne hadde møtt.

– Vi har gått gjennom det samme i to forskjellige versjoner. Vi var på lik sted i livet da vi møttes. Vi var veldig klare på å gjøre hverandre til den beste utgaven av oss selv. Motivere og inspirere hverandre – noe vi gjør hver dag, sier Johansen.

Krystallens kraft?

Støyen fra gateplan bryter stillheten når en annen kunde drar i døren. Hun er også en ung kvinne ute etter krystaller, og besøker butikken for første gang.

Francisca Segura Rodriguez (18) går gullsmed-linjen ved Edvard Munch videregående skole, og har tatt med seg kjæresten sin Nicolas Cheong Svandal Loo (19) på jakt etter noen fine steiner.

Dypest inn i butikkjelleren bruker gullsmed-eleven god tid på å finne steinene med de riktige fasongene.

På vei ut av heksebutikken har hun med seg månestein, peridot, topas og onyx.

Rodriguez forteller at hun fant butikken gjennom TikTok.

– Jeg kjøper steiner overalt, og er her for å finne steiner å lage smykker med, sier hun.

– Er du en heks?

– Nei.

– Tror du disse krystallene har en spesiell effekt?

– Nei.

I 2019 skrev MinMote at geologer slakter krystalltrenden som blomstrer blant unge.

Å ha krystaller «med egenskaper» er også en yndling i både mote- og interiørbransjen. Elsket av influensere, interiørdesignere og tiktokere.

I saken fra 2019 sier blant andre geolog Nanna Rosing-Schow at krystaller ikke har magiske effekter.

– Vi betrakter det som pseudovitenskap, altså falsk vitenskap. Steinene har ingen helbredende effekt. Det finnes mange typer alternative behandlinger som ikke er vitenskapelig basert, som folk likevel tror på, sa hun til MinMote.

RITUALER: Hekseritualer for Alapnes kan være å tenne et duftlys for seg selv. Andre ganger danser hun i stuen til Lana Del Rey.

En professor i geologi ved Universitetet i Oslo var enig med Rosing-Schow.

– Det ligger ikke noen krefter i krystallene, men hvis det er noe man synes er vakkert og noe man tror på så kan det i seg selv gi styrke, sa Henning Dybvik i 2019.

Geologene tror at det kan handle om økonomisk vinning.

– De som selger slike steiner tror kanskje på det selv og vil gi dette videre, men for noen er det nok salgstriks også, sa Rosing-Schow.

– Vi har sett mye forskjellig man vil selge, slik som englestøv for eksempel. Jeg er nok redd for at det er økonomiske interesser som ligger bak, sa Dypvik.

Ekspertene i MinMote-saken har ikke spesifikt kommentert Alapnes og Johansens butikk, men lignende butikker og praksiser i Norge.

Professor Sissel Undheim ved UiB legger til at krystaller er en del en det nyreligiøse landskapet.

– Krystaller brukes til meditasjon og kanalisering. Det handler om å oppnå kontakt med krefter eller en kraft i natur, som på en eller annen måte kan omsettes og har en viktig betydning. Det er jo såpass vagt at det er vanskelig å fange, men også gjør det veldig attraktivt, sier Undheim.

Professoren sier det ikke er hennes rolle å kritisere religioner, men å forstå dem.

– Vår fasit

Sandra Nystad Johansen og Nelly Alapnes forteller at de liker å tro at krystaller har frekvenser som har en virkning på energifeltet til menneskene rundt.

– Jeg tenker at noen mennesker er mer åpne enn andre. Men dette er spekulasjoner. Det er vanskelig, for det er ingen forskning, innrømmer Johansen.

Alapnes sier at hun ikke har noen imot at andre ikke tror på krystallenes virkning.

– Hvis noen føler at krystall funker, så vær så god kjøp krystallene våre. Det er ikke slik at vi prøver å slenge de på folk, sier forretningspartneren Johansen.

– Har dere møtt motstand for det dere driver med?

– Ingenting til ansiktene våre. Men vi er jo i et miljø som er veldig aksepterende, men jeg vet jo absolutt at det mange som tror det er tull, sier Johansen.

Da Avisa Oslo skrev om butikkåpningen i sommer, klarte de likevel ikke å dy seg fra å lese kommentarfeltet under artikkelen.

– Der hadde noen skrevet: «Vi får tenne bål, da», forteller Alapnes.

– Hahaha, det er jo bare gøy egentlig. Folk vil jo bare si tull og tøys, sier Johansen.

Heksene sier at å være heks for dem handler til syvende og sist om å manifestere et bedre liv og et bedre selvbilde.

– Dette er vår fasit på livet. Det må ikke være andres. Det er helt åpent hvordan man ønsker å leve livet sitt.