MASSEDRAP: Fem personer ble drept og tre skadet etter at flere personer ble angrepet både innendørs og utendørs i sentrum av Kongsberg onsdag.

PST-vurdering i 2018: Mulighet for at han kunne utføre et lavskala angrep

PST ble først varslet om Espen Andersen Bråthen (37) i 2015. I 2018 varslet politiet helsevesenet og konkluderte med at det var en mulighet for at han kunne utføre et «lavskala angrep med enkle virkemidler i Norge».

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har siden 2015 fått flere tips om mannen som onsdag denne uken drepte fem mennesker og skadet flere på Kongsberg.

Arne Christian Haugstøyl, seksjonsleder for kontraterror i PST, forteller at de ofte ser mennesker som faller mellom to stole: De er for friske til å vurderes og bli ivaretatt av helsevesenet, og for syke til at de blir vurdert av politiet.

– Vi har flere kandidater der dette er en stor utfordring. Det er viktig for oss å gi et mer nyansert bilde av oppfølgingen som har vært, for det kan bli etterlatt et inntrykk at man har gjort lite eller ingenting.

Haugstøyl sier PST vurdering fremdeles er at Bråthen er en psykisk syk person og ikke en islamist eller terrorist.

– Den første informasjonen PST fikk var i mai 2015. Det var et tips som gikk på at han var en person med lav voldsterskel, han var konvertert til islam og var en sårbar person for radikalisering, sier Haugstøyl.

Haugstøyl beskriver tipset som «relativt vagt»

– Det er ikke noe man agerte så veldig på der og da. I første omgang ble det gjort en vurdering av om han ville utgjøre en terrortrussel. Det var ingenting som pekte i den retning den gangen, sier han.

I 2016 ble Bråthen registrert i politiet register i forbindelse med en radikaliseringsprosjekt der man identifiserte kandidater for radikalisering. Etter at han 18. desember 2017 la ut en video på YouTube, økte antallet henvendelser.

– Det skjedde en endring, spesielt i forbindelse med denne videoen som ble publisert på Facebook og YouTube. Det kom inn flere tips til både politiet og PST om den, sier Haugstøyl.

VG har forsøkt å komme i kontakt med Bråthens forsvarer Fredrik Neumann gjentatte ganger fredag uten å lykkes.

Vurderte video: Ikke ulovlige trusler

Politiet gjorde en juridisk vurdering der man konkluderte med at videoen innhold uspesifikke trusler som ikke gikk over terskelen for å være en ulovlig trussel.

Innholdet gjorde likevel at det ble gjennomført en bekymringssamtale med Bråthen to dager etter at videoen ble publisert, 19. desember 2017.

– I den påfølgende tiden hadde han noe aktivitet som gjorde at vi mente det var grunn til å se nærmere på om han var frisk. Etter vår vurdering er han psykisk syk.

– Hvordan reagerte han på samtalen med politiet?

– Han var rolig og ga en fin og grei adekvat forklaring, men han hadde også aktivitet i etterkant som gjorde at vi mente at dette var en person som vi måtte varsle helsevesenet om.

SEKSJONSLEDER: Arne Christian Haugstøyl leder PSTs seksjon for kontraterror.

2018: Politiet varsler helsevesenet

Like over nyttår i 2018 varslet politiet derfor helsevesenet og ga dem informasjon om at de mente Bråthen hadde store psykiske utfordringer.

Parallelt ble det gjort en ny vurdering av om mannen utgjorde en terrortrussel i den forstand at han hadde intensjon om og kapasitet til å begå politisk vold i Norge.

– Vår vurdering i 2018 var at det var lite sannsynlig at han ville utføre en politisk motivert voldshandling i Norge. Men vi så på bakgrunn av hans psykiske helse og lave terskel for å utføre vold, at det kunne være en mulighet for at han kunne utføre et lavskala angrep med enkle virkemidler i Norge, sier Haugstøyl.

PST delte denne informasjonen med politiet.

– Vi oppfattet ikke at han var en ekstremist og at han var drevet av en ideologi, men helseutfordringene hans gjorde at det ble oppfattet som en mulighet.

Onsdag denne uken ble Bråthen pågrepet etter å ha drept fem mennesker i sentrum av Kongsberg. Tre andre personer ble fysisk skadet og mange andre skal ha blitt skutt etter med pil og bue.

– Når var han sist på deres radar?

– Vi gjorde en vurdering av ham i 2018, og det har ikke kommet informasjon som har gjort at det er grunn til å se på den vurderingen igjen. Vi er ikke kjent med at han skal ha blitt mer religiøs. Vi har vært kjent med at han har vært en utfordring for politiet knyttet til vold, men siden 2018 er det ikke noe som har skapt oppmerksomhet om at han kommer til å utføre politisk vold.