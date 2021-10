Sier nei til økt studiestøtte

Ola Borten Moe (Sp) svarer kontant nei på student-krav om høyere studiestøtte nå. Det får mange til å reagere – håpet var 160 000 kroner i året.

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

– Dette var en nedslående beskjed, som vil gå negativt ut over samfunnet, og kompetansen i det norske arbeidsmarkedet. Dette er svært skuffende av Senterpartiet og Borten Moe, sier studentleder Tuva Todnem Lund.

REAGERER: Tuva Todnem Lund er leder i Norsk Studentorganisasjon (NSO).

Hun minner Ola Borten Moe om valgløftene.

– Senterpartiet lovte før valget å øke studentenes kjøpekraft. Arbeiderpartiet lovte å øke studiestøtten. Dersom partiene ikke øker studiestøtten nå, skaper de større forskjeller i høyere utdanning i Norge, og gjør utdanningen utilgjengelig for de uten rike foreldre.

les også Norske studenter mister ekstra stipend til over 80 universiteter

– En av 10 studenter har barn

Per i dag er støtten 1,2 G (ca. 126.000 kr), mens studentene har krevd 1,5 (160.000 kr).

Ola Borten Moe svarer slik på kravet – og kritikken:

– Vi har lagt inn en økning i studiestøtten til studenter med barn. En av ti studenter har barn, dette er en stor gruppe som vi ønsker å løfte. Når det gjelder den generelle støtten til studenter, er dette noe vi vil se nærmere på senere. Men vi har ikke planer om å heve denne akkurat nå, sier Borten Moe.

les også Studentene i Kristiansand bruker ikke panelovnene: – Vi fryser i leiligheten ganske ofte

Uavklart hvor studentboliger skal bygges

Han peker på at regjeringen har bestemt at byggingen av studentboliger skal økes, opp til 3000 i året, og at dette vil bidra positivt for svært mange studenter.

– Hvor skal disse bygges?

– Der behovet er størst. Uavhengig om det er by eller bygd, forsikrer Borten Moe.

Borten Moe har tidligere denne uken hyllet studenter som jobber ved siden av studiene. Han uttalte samtidig at bruken av engelsk i høyere utdanning skal ned. Det har blant annet fått Høyre til å reagere. Kari-Anne Jønnes (H) har sendt ham skriftlig spørsmål om «det er i tråd med regjeringens tillitsreform å pålegge institusjonene å bruke mindre engelsk i undervisningen?»

Abid Raja (V) vil ha heltidsstudenter

Abid Raja (V) sitter i Utdanningskomiteen på Stortinget. Han mener regjeringen er uten ambisjoner for studentene, og krever at studiestøtten skal opp til 160.000 kroner (1,5G). Venstre innførte aldri dette selv da de satt i regjering, men hadde det som valgløfte i høst.

Abid Raja (V) i utdanningskomiteen på Stortinget.

– Ingen studenter bør være avhengig av å jobbe fast gjennom hele året med de krevende studiene de går på. Med Venstre sin ordning hadde studentene vært nærmere dette. Forutsigbar støtte gir mindre stress og press, sier Raja.

Torsdag presenterte SSB den store Eurostudent-undersøkelsen, som viser at studenter i Norge jobber 13 timer i uken, i Sverige 6 og Danmark 8.

Freddy André Øvstegård (SV) er skuffet over studentministeren.



Freddy André Øvstegård sitter i Utdanningskomiteen for SV. Han mener økt studiestøtte ville bidratt til å dempe forskjellene i samfunnet.

– I dag er det kun studenter med velbemidlede foreldre som har råd til å droppe ekstrajobb og fordype seg i studier på heltid. Dette går selvsagt ut over resultatene til vanlige studenter, sier Øvstegård til VG.