GODT KLEDT: Student Vemund Følstad Breivik er bergenser, og er litt spent på kalde vinterdager i sin nye hybeltilværelse på Lillehammer. Boblevest duger også innendørs.

Strømpris–sjokket: Studenter frykter vinter og kalde hybler

LILLEHAMMER (VG) Iført boblevest og tykke ullsokker er student Vemund Følstad Breivik (21) spent på hvordan rekordhøy strømpris vil påvirke hybel-tilværelsen i vinterkalde Lillehammer.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Juss-studenten fra Bergen innrømmer det; han er ikke vant med vintermåneder med tosifrede antall minusgrader og kilowatt-timer som løper løpsk på strømmåleren.

Men etter at han startet på studiet på Lillehammer i august, har han fått en større bevissthet om både strømpriser og studentøkonomi enn tidligere.

Det er i ferd med å bli et engasjement etter at strømprisene gikk fullstendig amok de siste ukene.

– Panelovnen på veggen, Playstation, dusjen, hybelkomfyren, kjøleskapet - veldig mye her inne på hybelen går jo på strøm. Jeg tenkte litt over dette med strømforbruk i fjor. Men med de prisene vi nå ser, så er jeg nok blitt enda mer bevisst, sier Vemund til VG.

KALDE NETTER: Minusgradene har kommet krypende til Lillehammer de siste ukene. Da våknet Vemund av at rommet var kaldt om natten.

I forrige uke var det minusgrader flere netter på rad i den gamle vinter-OL-byen.

– Da våknet jeg av at det var ganske kaldt her inne. Jeg har stort sett hatt panelovnen av for å spare strøm. Men da blir det raskt kaldt her. Det kjenner jeg, beskriver Breivik.

Han har alltid vært en ivrig bruker av ullsokker på beina og gjerne tykke klær - også innendørs.

– Jeg går heller godt påkledt inne enn å sprengfyre. Jeg er veldig spent på hvordan det blir her i vinter. I Bergen er det jo stort sett fire-fem plussgrader hele vinteren. Her på Lillehammer har jeg hørt at det kan bli både minus 20 og 25 grader, sammenligner Breivik.

RÅD FRA FAR: Vemund student synes hans egen far har gitt ham et godt råd: Bruk tykke ullsokker hele tiden. Unge Breivik bruker som regel slippers i tillegg for å unngå kalde føtter.

Han har hittil betalt rundt en krone pr. kilowatt-time, og hatt et forbruk i underkant av 1000 kroner på to måneder. Men forbruket og prisen vil nok bli mer belastende de kommende månedene, tror bergenseren.

I sommer har han hatt deltidsjobb som servitør på et høyfjellshotell i Jotunheimen. Studenten tror kanskje han må skaffe seg en annen jobb hvis utgiftene blir for store kommende vinter.

SOKKEL-LEILIGHET: Vemund Følstad Breivik (21) har fått seg hybel i sokkelen på en større Lillehammer-villa. Studenten betaler strøm etter forbruk, og har for egen del ingen nytte av varmepumpen på veggen.

Også Vemund har hørt historier om medstudenter som må ta opp forbrukslån for å betale husleie og økende strømutgifter.

– Jeg synes det er veldig dumt at det går så langt. Det er fryktelig trist at noen må stifte gjeld med en avsindig høy rente i tillegg til studielånet, sier studenten.

STUDENTLEDER: Gesine Fischer er leder for Studentorganisasjonen i Innlandet (StInn).

En annen Lillehammer-student, Gesine Fischer, er leder av Studentorganisasjonen i Innlandet. Hun synes hun ser en tendens til at samfunnet rundt ikke tar studentenes ofte anstrengte økonomi helt på alvor.

– Vi må slutte å romantisere fattige studenter og en krevende studenttilværelse. Det er viktig å få på plass støtteordninger som man faktisk kan leve av, sier Fischer til VG - med strømprisgaloppen som et bakteppe før vinteren setter inn.

– Noen studenter har fått avtaler om fast strømpris, flere tar ekstra mange vakter, noen studenter tar opp forbrukslån. Mange har også fått støtte fra foreldre for å betale strømutgifter og nødvendige utgifter til livsopphold. Samtidig synes mange det er belastende å snakke om dårlig økonomi, fordi det fortsatt er skamfullt å være fattig i verdens rikeste land, sier studentlederen på Lillehammer.

Hun minner om at syv av ti studenter ifølge Studiebarometeret jobber ved siden av studiene - for å få det til å gå rundt økonomisk. Likevel er det mange som sliter økonomisk.

– Studenter flest har en krevende studiehverdag fra før, og å leve under fattigdomsgrensen er svært belastende. Vi ønsker ikke at studenter skal være avhengige av foreldres støtte eller jobbe så mye at det går ut over studiene og helsen, sier Gesine Fischer til VG.