NYE VENNER: Henrik Asheim og Kirsti Bergstø håper å påføre regjeringen et nederlag torsdag, slik at de som sliter mest kan få raskere hjelp med strømregningene.

Strømseier til SV og Høyre: Regjeringen stemmer for strømgrep

Ap og Sp vil nå stemme for Høyre og SVs forslag om økt bostøtte og sosialhjelp for folk som sliter med strømregningene.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Onsdag varslet finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) at han vil komme med et forslag for å øke bostøtten innen «et par ukers tid».

Dette er altfor tregt og må inkludere flere mennesker som sliter med strømregingene, mener de uvanlige alliansepartnerne SV og Høyre.

– Dette er ikke først og fremst taktikk og strategi. Det handler om at strømregningen er veldig høy. Den kommer i postkassen til folk om noen uker, sier Høyres Henrik Asheim til VG.

– Dette er ordninger som allerede er etablert, som vi vil skru opp. Det har blitt gjort før og det kan gjøres raskt uten større utredninger, sier SVs Kirsti Bergstø.

Høyre og SVs forslag SV og Høyres forslag lyder slik: Stortinget ber regjeringen umiddelbart, innen utløpet av oktober, legge frem forslag om midlertidig styrking av bostøtten og sosialhjelp for å sikre at folk med dårlig råd har penger til å betale de høye strømregningene som er på vei. Vis mer

Stemmer for forslagene

Nå blir det flertall for midlertidige endringer i støtteordningene til husstander med lave inntekter og høye strømutgifter, skriver NRK.

Sp og Ap støtter forslaget fra SV og Høyre og vil be om at saken blir hastebehandlet i Stortinget.

– Regjeringen har varslet at de har et raskt arbeid når det gjelder bostøtte og sosialhjelp. Da ser vi ikke noen grunn til å stemme mot et forslag, når vi ønsker det samme, sier Sps parlemantariske leder Marit Arnstad til VG.

– Det er en sak vi har varslet at vi vil komme til Stortinget flere ganger. Det er ikke noen grunn til å ikke stemme for forslaget, sier Aps parlamentariske leder Rigmor Aasrud.

STEMMER FOR: Sps parlamentariske leder Marit Arnstad.

Nødhjelp for strøm

Regjeringen må komme tilbake med detaljene for innen utgangen av oktober.

– Hvor mange flere treffer dere ved å inkludere sosialhjelp, i tillegg til bostøtte som Vedum lover?

– Det er først og fremst en annen gruppe. Det er kriterier for å få både bostøtte og sosialhjelp som kan være sammenfallende, men det er mange som mottar sosialhjelp som ikke nødvendigvis kan få bostøtte, sier Bergstø som leder Stortingets arbeids- og sosialkomite.

– Det er flere som har sagt til meg at de har dårlig råd, men ikke får bostøtte. Det er et godt poeng og derfor utvider vi også med sosialhjelp, sier Asheim som leder Høyres fraksjon i komiteen.

Både Asheim og Bergstø er klare på at disse tiltakene ikke treffer alle som sliter med strømregningen i vinter.

Asheim drar frem både studenter og mange aleneforsørgere, som hverken faller inn under bostøtte eller sosialhjelpsordningen.

– Dette er ikke et tiltak for alle. Vi må erkjenne det. Strømregningene er et problem også for mange som kanskje har lavere inntekt eller store utgifter, aleneforsørgere også videre. Det er en løsning for de som har dårligst råd, sier Asheim.

Bergstø sier at SV har et eget tiltak for å se på dette over litt lenger sikt, men at det nå handler om å hjelpe de som sliter mest veldig raskt.

BEKYMRET: Kirsti Bergstø sier at hun er svært bekymret for alle som sliter med strømutgiftene i vinter.

Ny allianse

Hvis forslaget får flertall, kan Ap/Sp-regjeringen bli påført sitt første nederlag i Stortinget.

– Du kan kalle oss «Alliansen for folk som trenger hjelp til strømregningen». Og det er de vi håper skal bli bredest mulig på huset her i dag, sier Kirsti Bergstø.

– Det er bare et par uker siden dere gikk ut av regjeringsforhandlinger. I går kom Vedum med et signal om at han vil øke bostøtten. Er dette et demonstrativt grep for å vise at dere kan påføre regjeringen et nederlag?

– På ingen måte. Dette er et helt nødvendig grep, fordi vi vet at mange ikke har råd til neste strømregning. Det er derfor vi foreslår det, det er derfor vi håper på flertall og derfor det er viktig å handle raskt, sier Bergstø - som altså er nestleder i det partiet Støres regjering primært skal søke flertall hos de neste fire årene.

HØYT UNDER TAKET: Høyre og SV sier at de kan stemme for hverandres forslag hvis det er bra for folk.

Gjennom coronakrisen ble regjeringen overkjørt en rekke ganger av Stortinget, og måtte innføre ulike coronatiltak.

Bergstø sier at hun håper at regjeringen kan stemme for forslaget deres i dag.

– Kommer vi til å se mer av dette samarbeidet de neste fire årene?

– Vi bryr oss ikke veldig mye om hvem som foreslår noe. Hvis det er bra for folk og vi er enige stemmer vi for det, sier Asheim og får støtte fra Bergstø som sier de ligger på samme linje.

Sps Marit Arnstad sier at hun ikke frykter at SV og Høyres allianse blir permanent.

– Nei, det er en rekke forslag i dag som SV fremmer som Høyre ikke vil støtte og motsatt. Dette forslaget er litt spesielt, fordi det er en sak som haster, sier hun.